České kluby so Slovákmi živia nádej. Gašparíkov tím čaká výzva, Bénes chce pomôcť k postupu

Oba české futbalové kluby aj so slovenskými hráčmi pred štvrtkovými odvetami play off Konferenčnej ligy živia reálnu nádej na postup do ligovej fázy.
Hradec Králové začne na domácom štadióne proti Panathinaikosu za nerozhodného stavu a Jablonec sa pokúsi zvrátiť najtesnejšie manko proti Glasgow Rangers.
O gól prehráva aj Górnik Zabrze pod vedením slovenského trénera Michala Gašparíka proti AS Monaco.
V Aténach to až do záverečných minút vyzeralo, že Hradec Králové čaká v domácej odvete iba ťažko riešiteľná úloha.
Iba 19-ročný nigérijský útočník Abdullahi Umar však gólmi v 89. a 90.+6 minúte vyrovnal na 2:2 a úplne zmenil pozíciu českého tímu.
Ďalší extrémne náročný a intenzívny zápas
„To, že sme sa dokázali vzchopiť a vyrovnať na 2:2, len ukazuje našu mentalitu. Pochopiteľne sme chceli zvíťaziť, ale vzhľadom na priebeh zápasu musíme byť s výsledkom spokojní.
Čaká nás ďalší extrémne náročný a intenzívny zápas. Panathinaikos má obrovskú kvalitu a vieme, že budeme musieť podať náš najlepší výkon.
Hrať doma pred vypredaným štadiónom nám ale dáva obrovskú motiváciu. Veríme, že doma môžeme spoločne dokázať niečo veľké,“ povedal pre klubový web Umar po stretnutí v Grécku.
V prvom zápase odohral plnú porciu minút slovenský obranca Jakub Uhrinčať, ktorý je stabilnou súčasťou základnej zostavy. V nej nastúpil v Aténach aj jeho krajan Samuel Dancák, keď hral do 72. minúty.
V tejto sezóne po podpise novej zmluvy taktiež nastupuje pravidelne od začiatku. Filip Mielke, ktorý prišiel v lete z Podbrezovej, na svoj debut v českom klube čaká a Juraj Chvátal po dlhodobom zranení hráva za B-tím.
Ďalší český zástupca Jablonec v prvom dueli prehral s Rangers v Glasgowe 0:1 po góle Ryana Naderiho z 50. minúty.
Pred odvetou je všetko otvorené
„Celkovo si náš výkon vážim, prehnaný strach tam z našej strany nebol cítiť. Tešíme sa na odvetu, sme v polčase.
Som spokojný, že to je pred odvetou otvorené. Doma sme silní a sebavedomí,“ vyhlásil pre klubový web tréner Jablonca Luboš Kozel.
Slovenský stredopoliar Jablonca Sebastian Nebyla bol na trávniku do 81. minúty a zahral si aj s bývalým hráčom Trnavy či Michaloviec Švédom Hugom Ahlom, ktorý nastúpil v 62. minúte a v závere videl žltú kartu. Brankár Michal Kukučka, ktorý prišiel na hosťovanie z Norimbergu, sa na zápasovú súpisku nezmestil.
Jeden gól stráca aj Górnik Zabrze pod vedením slovenského kormidelníka Michala Gašparíka.
Poľský vicemajster a víťaz tamojšieho pohára prehral v domácom prostredí s AS Monaco 2:3, pričom svoj prvý presný zásah v drese Górniku si pripísal slovenský útočník Erik Prekop.
Slováka má na lavičke aj lotyšský šampión FC Riga, ktorý pod vedením Adriána Guľu uhral na Faerských ostrovoch proti KÍ Klaksvík bezgólovú remízu.
Následne v dôležitom ligovom derby remizoval 3:3 na pôde mestského rivala a priebežného lídra tabuľky RFS, na ktorého tak naďalej stráca bod.
Výsledkom 0:0 sa skončil aj úvodný zápas medzi Gentom a Hibernianom. Slovenský stredopoliar László Bénes hral za belgický tím do 64. minúty a v Škótsku bude chcieť pomôcť Gentu k postupu do ligovej fázy.
Konferenčná liga: Odvety play off o hlavnú fázu
Streda 26. augusta
18:45 Rapid Viedeň – Heart of Midlothian FC /prvý zápas: 2:2/
Štvrtok 27. augusta
17:00 KuPS Kuopio – Shamrock Rovers /prvý zápas: 1:1/
18:00 FK Jablonec – Glasgow Rangers /prvý zápas: 0:1/
18:00 Karabach FK – FC Twente /prvý zápas: 1:0/
18:00 Maccabi Tel Aviv – FC Lugano /prvý zápas: 1:2/
18:45 SC Freiburg – Motherwell FC /prvý zápas: 3:1/
18:45 AS Monaco – Górnik Zabrze /prvý zápas: 3:2/
19:00 Riga FC – KÍ Klaksvík /prvý zápas: 0:0/
19:00 Inter Club d’Escaldes – FC Drita /prvý zápas: 2:2/
19:00 FC Kodaň – Inter Turku /prvý zápas: 0:0/
19:00 Raków Čenstochová – Hajduk Split /prvý zápas: 2:2/
19:00 FC Hradec Králové – Panathinaikos Atény /prvý zápas: 2:2/
19:00 Brann Bergen – PAOK Solún /prvý zápas: 1:1/
19:00 Pafos FC – FC Dinamo City /prvý zápas: 1:1/
20:00 Hapoel Tel Aviv – Atalanta Bergamo /prvý zápas: 0:0/
20:00 FC St. Gallen – FC Nordsjælland /prvý zápas: 0:1/
20:00 Ajax Amsterdam – FC Sion /prvý zápas: 4:2/
20:30 Borac Banja Luka – Víkingur Reykjavík /prvý zápas: 3:1/
20:30 Brighton & Hove Albion – Tromsø IL /prvý zápas: 0:0/
20:30 Austria Viedeň – SC Braga /prvý zápas: 0:2/
20:45 HNK Rijeka – FC Midtjylland /prvý zápas: 0:2/
21:00 Larne FC – Lincoln Red Imps /prvý zápas: 2:0/
21:00 Hibernian FC – KAA Gent /prvý zápas: 0:0/
21:00 Partizan Belehrad – Getafe CF /prvý zápas: 1:3/