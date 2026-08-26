Slováci v Plzni čelia náročnej odvete. Borbélyho tím môže zabrániť Salahovi hrať Európsku ligu

Dávid Krčík
Dávid Krčík (Autor: FC Viktoria Plzeň﻿)
TASR|27. aug 2026 o 00:00
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Cyperská Nikózia s obrancom Šatkom privíta belgický Sint-Truidense VV.

Futbalistov Viktorie Plzeň so slovenským brankárom Dominikom Ťapajom, obrancom Dávidom Krčíkom a stredopoliarom Patrikom Hrošovským čaká vo štvrtkovej odvete play off Európskej ligy náročná úloha.

Proti Crvenej Zvezde Belehrad musia doháňať trojgólové manko, v srbskej metropole prehrali 0:3.

Vedenie klubu po prehre v Belehrade odvolalo trénera Martina Hyského, ktorého vystriedal pri kormidle Radoslav Kováč. Pred odvetou v Štruncových sadoch neskladá zbrane.

„Verím, že pred domácimi fanúšikmi sa vybičujeme ku kvalitnému výkonu a zabojujeme o postup do skupinovej fázy," uviedol kouč Plzne pre české médiá.

Sľubnú východiskovú pozíciu si vytvoril Ferencváros Budapešť na lavičke so slovenským trénerom Balázsom Borbélym, ktorý v úvodnom dueli uspel na pôde Trabzonsporu 1:0.

Víťaza Tureckého pohára posilnil egyptský útočník Mohamed Salah, ktorý hneď v úvodnom súťažnom zápase v drese nového tímu v Super Lig proti Istanbulu Basaksehir vsietil dva góly.

Cyperská Omonia Nikózia s obrancom Ľubomírom Šatkom privíta belgický Sint-Truidense VV, v prvom zápase prehrala 0:1.

Prakticky istú účasť v skupinovej fáze má už poľský tím Lech Poznaň, ktorý doma deklasoval FC Thun 7:0.

Švajčiarsky majster po úspešnej minulej sezóne rozpredáva káder. Obranca Michael Heule posilnil v pondelok nemecký Heidenheim a stredopoliar Valmir Matoshi odišiel do rakúskeho Sturmu Graz.

Európska liga: Odvety play off o hlavnú fázu

Štvrtok 27. augusta:

18:00 FC Ararat-Armenia – Universitatea Craiova /prvý zápas: 1:1/

18:00 FC Iberia 1999 Tbilisi – Jagiellonia Bialystok /prvý zápas: 0:4/

19:00 Omonia Nikózia – Sint-Truidense VV /prvý zápas: 0:1/

19:00 Viktoria Plzeň – Crvena Zvezda Belehrad /prvý zápas: 0:3/

19:00 Lilleström SK – KF Egnatia /prvý zápas: 0:0/

19:00 Red Bull Salzburg – Mjällby AIF /prvý zápas: 1:0/

19:00 FK Kauno Žalgiris – Besiktas JK /prvý zápas: 0:3/

20:00 FC Thun – Lech Poznaň /prvý zápas: 0:7/

20:00 AGF Aarhus – Benfica Lisabon /prvý zápas: 1:3/

20:00 PFC CSKA Sofia – OFI Kréta /prvý zápas: 0:3/

20:30 Ferencváros Budapešť – Trabzonspor /prvý zápas: 1:0/

20:30 RSC Anderlecht – FC Kajrat Almaty /prvý zápas: 3:0/

Európska liga

    Dávid Krčík
    Dávid Krčík
    Slováci v Plzni čelia náročnej odvete. Borbélyho tím môže zabrániť Salahovi hrať Európsku ligu
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