Slováci v Plzni čelia náročnej odvete. Borbélyho tím môže zabrániť Salahovi hrať Európsku ligu

Futbalistov Viktorie Plzeň so slovenským brankárom Dominikom Ťapajom, obrancom Dávidom Krčíkom a stredopoliarom Patrikom Hrošovským čaká vo štvrtkovej odvete play off Európskej ligy náročná úloha.
Proti Crvenej Zvezde Belehrad musia doháňať trojgólové manko, v srbskej metropole prehrali 0:3.
Vedenie klubu po prehre v Belehrade odvolalo trénera Martina Hyského, ktorého vystriedal pri kormidle Radoslav Kováč. Pred odvetou v Štruncových sadoch neskladá zbrane.
„Verím, že pred domácimi fanúšikmi sa vybičujeme ku kvalitnému výkonu a zabojujeme o postup do skupinovej fázy," uviedol kouč Plzne pre české médiá.
Sľubnú východiskovú pozíciu si vytvoril Ferencváros Budapešť na lavičke so slovenským trénerom Balázsom Borbélym, ktorý v úvodnom dueli uspel na pôde Trabzonsporu 1:0.
Víťaza Tureckého pohára posilnil egyptský útočník Mohamed Salah, ktorý hneď v úvodnom súťažnom zápase v drese nového tímu v Super Lig proti Istanbulu Basaksehir vsietil dva góly.
Cyperská Omonia Nikózia s obrancom Ľubomírom Šatkom privíta belgický Sint-Truidense VV, v prvom zápase prehrala 0:1.
Prakticky istú účasť v skupinovej fáze má už poľský tím Lech Poznaň, ktorý doma deklasoval FC Thun 7:0.
Švajčiarsky majster po úspešnej minulej sezóne rozpredáva káder. Obranca Michael Heule posilnil v pondelok nemecký Heidenheim a stredopoliar Valmir Matoshi odišiel do rakúskeho Sturmu Graz.
Európska liga: Odvety play off o hlavnú fázu
Štvrtok 27. augusta:
18:00 FC Ararat-Armenia – Universitatea Craiova /prvý zápas: 1:1/
18:00 FC Iberia 1999 Tbilisi – Jagiellonia Bialystok /prvý zápas: 0:4/
19:00 Omonia Nikózia – Sint-Truidense VV /prvý zápas: 0:1/
19:00 Viktoria Plzeň – Crvena Zvezda Belehrad /prvý zápas: 0:3/
19:00 Lilleström SK – KF Egnatia /prvý zápas: 0:0/
19:00 Red Bull Salzburg – Mjällby AIF /prvý zápas: 1:0/
19:00 FK Kauno Žalgiris – Besiktas JK /prvý zápas: 0:3/
20:00 FC Thun – Lech Poznaň /prvý zápas: 0:7/
20:00 AGF Aarhus – Benfica Lisabon /prvý zápas: 1:3/
20:00 PFC CSKA Sofia – OFI Kréta /prvý zápas: 0:3/
20:30 Ferencváros Budapešť – Trabzonspor /prvý zápas: 1:0/
20:30 RSC Anderlecht – FC Kajrat Almaty /prvý zápas: 3:0/