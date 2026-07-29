Borbélyho Ferencváros smeruje k súboju so Slovákmi. Český klub chce spečatiť postup

Priaznivo rozbehnutý dvojzápas 2. predkola Európskej ligy budú chcieť k postupu doviesť futbalisti Hradca Králové v kádri aj s dvojicou Slovákov.
Účastník najvyššej českej súťaže v úvodnom stretnutí uspel na pôde nórskeho Tromsö IF a vo štvrtkovej odvete bude mať doma k dispozícii náskok 1:0.
Spečatiť postup do 3. predkola môže aj Ferencváros Budapešť, ktorý pod vedením slovenského trénera Balázsa Borbélyho vyhral nad holandským FC Twente 2:1.
Hradec Králové uhral priaznivý výsledok v Nórsku napriek prevahe domácich. Tromsö nepremenilo na gól žiadnu z deviatich striel do priestoru brány, zatiaľ čo český zástupca skóroval z jediného pokusu.
Do zápasu zasiahli aj Slováci Jakub Uhrinčať a Samuel Dancák na strane mužstva z Čiech.
Prvá skúsenosť s európskou súťažou
„Pre mnohých chalanov to bola prvá skúsenosť s európskou súťažou, takže si myslím, že sme to zvládli dobre,“ uviedol pre klubový web obranca Tomáš Wiesner.
Jeho tím má za sebou aj úspešné derby, v ktorom Hradec zvíťazil v nedeľu nad Pardubicami 2:1 a pozitívne sa naladil na domácu odvetu EL.
„Na nedeľný zápas sme sa však pripravovali trochu inak, pretože išlo predsa len o derby, a to je vždy špecifické,“ dodal Wiesner.
Východočeský klub pôsobí v pohárovej Európe prvýkrát po 31 rokoch. Pôvodne mal účinkovať v 2. predkole Konferenčnej ligy, po rozhodnutí Európskej futbalovej únie (UEFA) o vyradení Karvinej sa však posunul o súťaž vyššie.
Tromsö je rozohrané a po 15 odohraných zápasoch mu patrí v nórskej lige 3. miesto. Severania mali na rozdiel od Čechov k dispozícii voľno pred odvetou, Hradec však bude chcieť ťažiť z domáceho prostredia.
„Očakávam búrlivú atmosféru. Myslím si, že to bude pekný zápas. Podľa mňa to bude úplne iné ako derby, bude to viac o futbale. Očakávam náročný duel, ale verím, že ponúkne kvalitný futbal,“ poznamenal Wiesner.
Ferencváros začal pod vedením Borbélyho postupom do 2. predkola cez srbskú Vojvodinu.
Na ihrisku Twente vyhrali „Fradi“ napriek súperovej územnej prevahe. Mužstvo z Enschede malo viac z hry v percentuálnom držaní lopty (69:31). Maďarský zástupca však predviedol výbornú efektivitu, keď skóroval dvakrát z dvoch striel na bránu.
Postupujúci ďalej narazí na zdolané mužstvo 3. predkola Ligy majstrov medzi Fenerbahce Istanbul a Górnikom Zabrze.
V prípade postupu Ferencvárosu je tak konfrontácia Slovákov istá, zatiaľ čo kapitánom tureckého klubu je reprezentant Milan Škriniar, poľský tím vedie tréner Michal Gašparík a súčasťou kádra je aj útočník Erik Prekop.
Dosiahli sme dobrý výsledok
„Sme v dobrej pozícii, pretože sa môžeme tešiť na odvetu s výhodou. Dosiahli sme dobrý výsledok a v niektorých častiach zápasu v Enschede sme hrali veľmi dobre.
Zároveň si však nesmieme ani na chvíľu myslieť, že sme už postúpili. Musíme byť počas celého zápasu pozorní,“ vyjadril sa pre klubový web Ferencvárosu belgický stredopoliar Philippe Rommens.
Pozornosť púta aj Hajduk Split, ktorý v 1. predkole vyradil hráčov MŠK Žilina. Chorvátsky zástupca má zarobené na ďalší postup, keďže v odvete na pôde cyperského Pafos FC bude nastupovať s dvojgólovým náskokom po domácom triumfe 2:0.
Prakticky istým postupujúcim je Maccabi Tel Aviv po tom, čo izraelský tím vyhral na ihrisku Šeriffu Tiraspoľ vysoko 5:0.
Neľahkú pozíciu má naopak portugalská Benfica, ktorá bude doma chcieť zmazať manko 1:2 z úvodného stretnutia so švajčiarskym FC St. Gallen.
Odvety 2. predkola Európskej ligy
Štvrtok 30. júla:
18:00 Maccabi Tel Aviv – Šeriff Tiraspoľ /prvý zápas: 5:0/
19:00 FC Hradec Králové – Tromsö IL /prvý zápas: 1:0/
19:00 FC Midtjylland – Besiktas Istanbul /prvý zápas: 0:1/
19:00 Pafos FC – HNK Hajduk Split /prvý zápas: 0:2/
19:45 PAOK Solún – Dynamo Kyjev /prvý zápas: 3:2/
20:00 CSKA Sofia – Karabach FK /prvý zápas: 0:0/
20:30 Anderlecht Brusel – Hammarby IF /prvý zápas: 1:1/
20:30 Ferencváros Budapešť – FC Twente /prvý zápas: 2:1/
21:00 Benfica Lisabon – FC St. Gallen /prvý zápas: 1:2/