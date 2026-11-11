Portugalsko začína éru bez Ronalda. Ak sa Nemecko neprebudí, hrozí mu aj zostup

Futbalisti Portugalska
Futbalisti Portugalska (Autor: TASR/AP)
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
TASR|12. nov 2026 o 00:00
ShareTweet0

Liga národov vstupuje do rozhodujúceho novembra.

Portugalskí futbalisti, obhajcovia celkového triumfu v Lige národov UEFA, zabojujú v novembri o prvenstvo v skupine už bez hviezdneho Cristiana Ronalda.

Nemcov pod vedením Jürgena Kloppa zas čaká boj o štvrťfinále po rozpačitých štyroch dueloch. Chuť po neúčasti na tohtoročných MS si môžu zlepšiť postupom Taliani.

Ronaldo opustil reprezentačný kemp uprostred minulého asociačného termínu po nezhodách s trénerom Jorgem Jesusom.

Minulý týždeň oznámil koniec kariéry v reprezentácii, s ktorou vyhral ME 2016, dvakrát Ligu národov a bol jej súčasťou od roku 2003. Za ten čas vytvoril národný rekord v počte zápasov (234) aj gólov (146).

Ronaldo je preč, Portugalsko čaká prestavba

Jesus začína prestavovať tím a do nominácie povolal sedem nových tvárí. Na čele novej hierarchie lídrov stojí Bernardo Silva, pričom o kapitánskej páske rozhoduje počet reprezentačných štartov. Stredopoliara Realu Madrid dopĺňajú v skupine skúsených hráčov Ruben Dias, Joao Cancelo, Ruben Neves a Bruno Fernandes.

Cristiano Ronaldo.
Súvisiaci článok
Ronaldo pozdravil národ a prečítal dôležitú správu. Bola to cesta, ktorá mu zmenila život

Portugalsko má 4. skupinu A-divízie rozohranú ideálne – nestratilo ani bod a na zaistenie prvenstva mu stačí získať už len jeden. Čakajú ho duely proti Dánsku (14.11.) a vo Walese (17.11.).

Pre Kloppa je Liga národov premiérou na nemeckej lavičke. Po tom, ako tím nesplnil očakávania na MS, však nevstúpil ideálne ani do LN a po štyroch dueloch má na konte päť bodov, pričom s Gréckom prehral 0:1 a na jeho pôde remizoval 0:0.

„Die Mannschaft“ figuruje na treťom mieste, tri body za Holanďanmi a Grékmi, v hre je tak výhra skupiny i zostup. V piatok čaká Nemcov duel v Srbsku, ktoré je bez bodu, v pondelok proti Holandsku. Prvé miesto už nemajú vo vlastných rukách, no dve výhry by výrazne zvýšili ich šance na postup.

Talianov vedie vo svojom druhom stinte od júla Roberto Mancini po ďalšom sklamaní v kvalifikácii MS. Na úvod síce nestačili na Belgicko 0:2, no odvtedy zdolal omladený tím dvakrát Turkov a remizoval 1:1 vo Francúzsku. Práve to ich čaká na úvod doma (12.11.) na San Sire, pričom hosťom by výhra zaistila prvé miesto.

V Paríži podržal Talianov brankár Gianluigi Donnarumma, na opačnej strane ihriska púta pozornosť jeho krajan Pio Esposito so 7 gólmi v prvých 13 reprezentačných zápasoch. V potenciálne rozhodujúcom zápase o postup uzavrú Taliani v nedeľu skupinu v Belgicku.

Španieli sú už vo štvrťfinále, Angličanom chýba bod

Postup do štvrťfinále už spečatili aj Španieli a bod na to chýba druhým Angličanom. Získať ho môžu vo štvrtok proti Chorvátom. Na ich pôde vyhrali v októbri vysoko 7:0 a majú tak takmer istý návrat do play off Ligy národov po ôsmich rokoch.

Pre Chorvátov to bola najvyššia prehra v histórii. Zverenci Thomasa Tuchela strelili v štyroch stretnutiach 14 gólov, čo je takisto najviac spomedzi mužstiev všetkých štyroch divízií. Inkasovali iba trikrát – všetky góly dostali v septembrovom zápase so Španielskom (2:3) a odvtedy si pripísali tri čisté kontá za sebou.

Vpravo obranca Bournemouthu James Hill.
Súvisiaci článok
Anglicko musí riešiť zranenia v obrane. Tuchel povolal debutanta z Bournemouthu

Anglicko navyše nedokázalo skórovať iba v jednom zápase Ligy národov vo Wembley, pri prehre 0:1 s Dánskom v roku 2020. Odvtedy strelilo pod ikonickým oblúkom štadióna 20 gólov v siedmich stretnutiach. Svoje pôsobenie v skupine uzavrie v nedeľu v Madride proti Španielsku.

Veľmi blízko k postupu do A-divízie je v „béčku“ Švajčiarsko, ktoré má stopercentnú bilanciu a inkasovalo iba raz. Istú už má minimálne baráž a na priamy postup mu stačí remíza v Slovinsku (13.11.), po ktorom ho čaká duel proti Škótsku (16.11.).

V B-divízii púta pozornosť aj Severné Írsko. To v 2. skupine síce nemá istý postup ani baráž, no neinkasovalo ani raz a s ôsmimi bodmi vedie skupinu pred Maďarskom, Ukrajinou a Gruzínskom.

Program Ligy národov v novembri 2026

A-divízia - 1. skupina

štvrtok 12. novembra:

18:00 Turecko – Belgicko

20:45 Taliansko – Francúzsko

nedeľa 15. novembra:

20:45 Belgicko – Taliansko

20:45 Francúzsko – Turecko


A-divízia - 2. skupina

piatok 13. novembra:

20:45 Holandsko – Grécko

20:45 Srbsko – Nemecko

pondelok 16. novembra:

20:45 Nemecko – Holandsko

20:45 Grécko – Srbsko


A-divízia - 3. skupina

štvrtok 12. novembra:

20:45 Česko – Španielsko

20:45 Anglicko – Chorvátsko

nedeľa 15. novembra:

20:45 Chorvátsko – Česko

20:45 Španielsko – Anglicko


A-divízia - 4. skupina

sobota 14. novembra:

18:00 Nórsko – Wales

20:45 Portugalsko – Dánsko

utorok 17. novembra:

20:45 Dánsko – Nórsko

20:45 Wales – Portugalsko


B-divízia - 1. skupina

piatok 13. novembra:

20:45 Škótsko – Severné Macedónsko

20:45 Slovinsko – Švajčiarsko

pondelok 16. novembra:

20:45 Severné Macedónsko – Slovinsko

20:45 Švajčiarsko – Škótsko


B-divízia - 2. skupina

sobota 14. novembra:

18:00 Gruzínsko – Maďarsko

20:45 Severné Írsko – Ukrajina

utorok 17. novembra:

20:45 Maďarsko – Severné Írsko

20:45 Ukrajina – Gruzínsko


B-divízia - 3. skupina

sobota 14. novembra:

15:00 Kosovo – Izrael

20:45 Rakúsko – Írsko

utorok 17. novembra:

20:45 Izrael – Rakúsko

20:45 Írsko – Kosovo


B-divízia - 4. skupina

sobota 14. novembra:

20:45 Rumunsko – Poľsko

20:45 Švédsko – Bosna a Hercegovina

utorok 17. novembra:

20:45 Bosna a Hercegovina – Rumunsko

20:45 Poľsko – Švédsko


C-divízia - 1. skupina

štvrtok 12. novembra:

20:45 Albánsko – Fínsko

20:45 San Maríno – Bielorusko

nedeľa 15. novembra:

18:00 Bielorusko – Albánsko

18:00 Fínsko – San Maríno


C-divízia - 2. skupina

štvrtok 12. novembra:

18:00 Arménsko – Cyprus

20:45 Čierna Hora – Lotyšsko

nedeľa 15. novembra:

15:00 Cyprus – Čierna Hora

15:00 Lotyšsko – Arménsko


C-divízia - 3. skupina

piatok 13. novembra:

18:00 Moldavsko – Kazachstan

20:45 SLOVENSKO – Faerské ostrovy (Košice)

pondelok 16. novembra:

16:00 Kazachstan – SLOVENSKO (Astana)

16:00 Faerské ostrovy – Moldavsko


C-divízia - 4. skupina

piatok 13. novembra:

20:45 Bulharsko – Island

20:45 Luxembursko – Estónsko

pondelok 16. novembra:

18:00 Estónsko – Bulharsko

18:00 Island – Luxembursko


D-divízia - 1. skupina

piatok 13. novembra:

20:45 Andorra – Gibraltár

pondelok 16. novembra:

20:45 Gibraltár – Malta


D-divízia - 2. skupina

piatok 13. novembra:

20:45 Lichtenštajnsko – Azerbajdžan

pondelok 16. novembra:

18:00 Litva – Lichtenštajnsko

Liga národov

    Futbalisti Portugalska
    Futbalisti Portugalska
    Portugalsko začína éru bez Ronalda. Ak sa Nemecko neprebudí, hrozí mu aj zostup
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Reprezentácie»Liga národov»Portugalsko začína éru bez Ronalda. Ak sa Nemecko neprebudí, hrozí mu aj zostup