Portugalsko začína éru bez Ronalda. Ak sa Nemecko neprebudí, hrozí mu aj zostup

Portugalskí futbalisti, obhajcovia celkového triumfu v Lige národov UEFA, zabojujú v novembri o prvenstvo v skupine už bez hviezdneho Cristiana Ronalda.
Nemcov pod vedením Jürgena Kloppa zas čaká boj o štvrťfinále po rozpačitých štyroch dueloch. Chuť po neúčasti na tohtoročných MS si môžu zlepšiť postupom Taliani.
Ronaldo opustil reprezentačný kemp uprostred minulého asociačného termínu po nezhodách s trénerom Jorgem Jesusom.
Minulý týždeň oznámil koniec kariéry v reprezentácii, s ktorou vyhral ME 2016, dvakrát Ligu národov a bol jej súčasťou od roku 2003. Za ten čas vytvoril národný rekord v počte zápasov (234) aj gólov (146).
Ronaldo je preč, Portugalsko čaká prestavba
Jesus začína prestavovať tím a do nominácie povolal sedem nových tvárí. Na čele novej hierarchie lídrov stojí Bernardo Silva, pričom o kapitánskej páske rozhoduje počet reprezentačných štartov. Stredopoliara Realu Madrid dopĺňajú v skupine skúsených hráčov Ruben Dias, Joao Cancelo, Ruben Neves a Bruno Fernandes.
Portugalsko má 4. skupinu A-divízie rozohranú ideálne – nestratilo ani bod a na zaistenie prvenstva mu stačí získať už len jeden. Čakajú ho duely proti Dánsku (14.11.) a vo Walese (17.11.).
Pre Kloppa je Liga národov premiérou na nemeckej lavičke. Po tom, ako tím nesplnil očakávania na MS, však nevstúpil ideálne ani do LN a po štyroch dueloch má na konte päť bodov, pričom s Gréckom prehral 0:1 a na jeho pôde remizoval 0:0.
„Die Mannschaft“ figuruje na treťom mieste, tri body za Holanďanmi a Grékmi, v hre je tak výhra skupiny i zostup. V piatok čaká Nemcov duel v Srbsku, ktoré je bez bodu, v pondelok proti Holandsku. Prvé miesto už nemajú vo vlastných rukách, no dve výhry by výrazne zvýšili ich šance na postup.
Talianov vedie vo svojom druhom stinte od júla Roberto Mancini po ďalšom sklamaní v kvalifikácii MS. Na úvod síce nestačili na Belgicko 0:2, no odvtedy zdolal omladený tím dvakrát Turkov a remizoval 1:1 vo Francúzsku. Práve to ich čaká na úvod doma (12.11.) na San Sire, pričom hosťom by výhra zaistila prvé miesto.
V Paríži podržal Talianov brankár Gianluigi Donnarumma, na opačnej strane ihriska púta pozornosť jeho krajan Pio Esposito so 7 gólmi v prvých 13 reprezentačných zápasoch. V potenciálne rozhodujúcom zápase o postup uzavrú Taliani v nedeľu skupinu v Belgicku.
Španieli sú už vo štvrťfinále, Angličanom chýba bod
Postup do štvrťfinále už spečatili aj Španieli a bod na to chýba druhým Angličanom. Získať ho môžu vo štvrtok proti Chorvátom. Na ich pôde vyhrali v októbri vysoko 7:0 a majú tak takmer istý návrat do play off Ligy národov po ôsmich rokoch.
Pre Chorvátov to bola najvyššia prehra v histórii. Zverenci Thomasa Tuchela strelili v štyroch stretnutiach 14 gólov, čo je takisto najviac spomedzi mužstiev všetkých štyroch divízií. Inkasovali iba trikrát – všetky góly dostali v septembrovom zápase so Španielskom (2:3) a odvtedy si pripísali tri čisté kontá za sebou.
Anglicko navyše nedokázalo skórovať iba v jednom zápase Ligy národov vo Wembley, pri prehre 0:1 s Dánskom v roku 2020. Odvtedy strelilo pod ikonickým oblúkom štadióna 20 gólov v siedmich stretnutiach. Svoje pôsobenie v skupine uzavrie v nedeľu v Madride proti Španielsku.
Veľmi blízko k postupu do A-divízie je v „béčku“ Švajčiarsko, ktoré má stopercentnú bilanciu a inkasovalo iba raz. Istú už má minimálne baráž a na priamy postup mu stačí remíza v Slovinsku (13.11.), po ktorom ho čaká duel proti Škótsku (16.11.).
V B-divízii púta pozornosť aj Severné Írsko. To v 2. skupine síce nemá istý postup ani baráž, no neinkasovalo ani raz a s ôsmimi bodmi vedie skupinu pred Maďarskom, Ukrajinou a Gruzínskom.
Program Ligy národov v novembri 2026
A-divízia - 1. skupina
štvrtok 12. novembra:
18:00 Turecko – Belgicko
20:45 Taliansko – Francúzsko
nedeľa 15. novembra:
20:45 Belgicko – Taliansko
20:45 Francúzsko – Turecko
A-divízia - 2. skupina
piatok 13. novembra:
20:45 Holandsko – Grécko
20:45 Srbsko – Nemecko
pondelok 16. novembra:
20:45 Nemecko – Holandsko
20:45 Grécko – Srbsko
A-divízia - 3. skupina
štvrtok 12. novembra:
20:45 Česko – Španielsko
20:45 Anglicko – Chorvátsko
nedeľa 15. novembra:
20:45 Chorvátsko – Česko
20:45 Španielsko – Anglicko
A-divízia - 4. skupina
sobota 14. novembra:
18:00 Nórsko – Wales
20:45 Portugalsko – Dánsko
utorok 17. novembra:
20:45 Dánsko – Nórsko
20:45 Wales – Portugalsko
B-divízia - 1. skupina
piatok 13. novembra:
20:45 Škótsko – Severné Macedónsko
20:45 Slovinsko – Švajčiarsko
pondelok 16. novembra:
20:45 Severné Macedónsko – Slovinsko
20:45 Švajčiarsko – Škótsko
B-divízia - 2. skupina
sobota 14. novembra:
18:00 Gruzínsko – Maďarsko
20:45 Severné Írsko – Ukrajina
utorok 17. novembra:
20:45 Maďarsko – Severné Írsko
20:45 Ukrajina – Gruzínsko
B-divízia - 3. skupina
sobota 14. novembra:
15:00 Kosovo – Izrael
20:45 Rakúsko – Írsko
utorok 17. novembra:
20:45 Izrael – Rakúsko
20:45 Írsko – Kosovo
B-divízia - 4. skupina
sobota 14. novembra:
20:45 Rumunsko – Poľsko
20:45 Švédsko – Bosna a Hercegovina
utorok 17. novembra:
20:45 Bosna a Hercegovina – Rumunsko
20:45 Poľsko – Švédsko
C-divízia - 1. skupina
štvrtok 12. novembra:
20:45 Albánsko – Fínsko
20:45 San Maríno – Bielorusko
nedeľa 15. novembra:
18:00 Bielorusko – Albánsko
18:00 Fínsko – San Maríno
C-divízia - 2. skupina
štvrtok 12. novembra:
18:00 Arménsko – Cyprus
20:45 Čierna Hora – Lotyšsko
nedeľa 15. novembra:
15:00 Cyprus – Čierna Hora
15:00 Lotyšsko – Arménsko
C-divízia - 3. skupina
piatok 13. novembra:
18:00 Moldavsko – Kazachstan
20:45 SLOVENSKO – Faerské ostrovy (Košice)
pondelok 16. novembra:
16:00 Kazachstan – SLOVENSKO (Astana)
16:00 Faerské ostrovy – Moldavsko
C-divízia - 4. skupina
piatok 13. novembra:
20:45 Bulharsko – Island
20:45 Luxembursko – Estónsko
pondelok 16. novembra:
18:00 Estónsko – Bulharsko
18:00 Island – Luxembursko
D-divízia - 1. skupina
piatok 13. novembra:
20:45 Andorra – Gibraltár
pondelok 16. novembra:
20:45 Gibraltár – Malta
D-divízia - 2. skupina
piatok 13. novembra:
20:45 Lichtenštajnsko – Azerbajdžan
pondelok 16. novembra:
18:00 Litva – Lichtenštajnsko