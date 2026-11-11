Argentína si musí zvyknúť na život bez Messiho. Šancu na debut má mladík z Chelsea

Lionel Messi v poslednom zápase v drese Argentíny
Lionel Messi v poslednom zápase v drese Argentíny (Autor: TASR/AP)
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TASR|11. nov 2026 o 11:16
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Argentínska reprezentácia začína novú éru bez svojej dlhoročnej ikony.

Spomedzi prípravných zápasov v novembrovom asociačnom termíne pútajú pozornosť najmä tie s účasťou juhoamerických tímov.

Argentína vstupuje do novej éry bez Lionela Messiho a začne ju v sobotu proti Uruguaju.

Zaujímavé konfrontácie čakajú na Ďalekom východe Brazíliu aj Paraguaj, ktoré sa predstavia v Singapure proti Japonsku. Z popredných ázijských krajín si zmerajú sily Saudská Arábia a Kórejská republika v Katare.

Argentínsky tréner Lionel Scaloni povolal minulý týždeň 28 hráčov, ktorých čaká okrem duelu s Uruguajom aj Kostarika. Premiéru si môže odbyť 21-ročný obranca Aaron Anselmino z Chelsea.

Návrat zažívajú obrancovia Gonzalo Montiel z River Plate a Mariano Troilo z Parmy. Súčasťou nominácie bol napriek zraneniu čeľuste aj brankár Emiliano Martinez.

Naopak, nezmestili sa do nej stredopoliari Rodrigo De Paul z Miami a Giovani ​Lo ⁠Celso z Realu Betis. Pre zranenie chýbajú útočník Lautaro Martinez a obranca Cristian Romero.

Brazília odohrá oba zápasy v Singapure, najprv proti Japoncom, potom si zmeria sily s domácimi. Japonsko nastúpi na rovnakom mieste aj proti Paraguaju.

V prvom dueli s „kanárikmi“ budú chcieť napodobniť výhru 3:2 z vlaňajšieho októbra. Momentálne ich však trápia viaceré zranenia, zaujímavosťou je návrat krídelníka Tacuhira Sakamota z Coventry City do národného tímu po vyše piatich rokoch.

V nominácii Paraguaja zaujala premiérová účasť 19-ročného stredopoliara Eduarda Delmasa. Kórejská republika odohrá duel so Saudskou Arábiou aj Katarom v Dauhe, no tím rieši krízu v kabíne.

Traja hráči vyjadrili po predošlom asociačnom termíne, v rámci ktorého prehral ich tím 1:4 s Uruguajom, zámer opustiť reprezentačný tím. Hlavným dôvodom sú nezhody s kapitánom Sonom.

Program prípravných medzištátnych zápasov v novembri

štvrtok 12. novembra:

07:00 Nový Zéland – India

16:00 Uzbekistan – Rusko

18:00 Litva – Surinam

18:30 Malta – Eswatini

piatok 13. novembra:

13:00 Singapur – Paraguaj

15:30 Saudská Arábia – Kórejská republika

15:45 Katar – Austrália

17:45 SAE – Honduras

sobota 14. novembra:

00:00 Argentína – Uruguaj

01:00 Ekvádor – Kostarika

01:00 Kolumbia – Čile

02:00 Peru – Bolívia

11:15 Japonsko – Brazília

13:00 Čína – Malajzia

14:00 Palestína – Irán

nedeľa 15. novembra:

04:00 Nový Zéland – India

pondelok 16. novembra:

19:00 Andorra – Azerbajdžan

utorok 17. novembra:

11:00 Singapur – Brazília

13:00 Čína – Bahrajn

14:00 Kuvajt – Honduras

14:10 Japonsko – Paraguaj

15:00 Katar – Kórejská republika

16:30 Saudská Arábia – Uzbekistan

17:00 Jordánsko – Austrália

18:00 Rusko – Venezuela

streda 18. novembra:

00:30 Ekvádor – Bolívia

00:30 Uruguaj – Dominikánska republika

01:00 Argentína – Kostarika

03:00 Čile – Kolumbia

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