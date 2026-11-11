Argentína si musí zvyknúť na život bez Messiho. Šancu na debut má mladík z Chelsea

Spomedzi prípravných zápasov v novembrovom asociačnom termíne pútajú pozornosť najmä tie s účasťou juhoamerických tímov.
Argentína vstupuje do novej éry bez Lionela Messiho a začne ju v sobotu proti Uruguaju.
Zaujímavé konfrontácie čakajú na Ďalekom východe Brazíliu aj Paraguaj, ktoré sa predstavia v Singapure proti Japonsku. Z popredných ázijských krajín si zmerajú sily Saudská Arábia a Kórejská republika v Katare.
Argentínsky tréner Lionel Scaloni povolal minulý týždeň 28 hráčov, ktorých čaká okrem duelu s Uruguajom aj Kostarika. Premiéru si môže odbyť 21-ročný obranca Aaron Anselmino z Chelsea.
Návrat zažívajú obrancovia Gonzalo Montiel z River Plate a Mariano Troilo z Parmy. Súčasťou nominácie bol napriek zraneniu čeľuste aj brankár Emiliano Martinez.
Naopak, nezmestili sa do nej stredopoliari Rodrigo De Paul z Miami a Giovani Lo Celso z Realu Betis. Pre zranenie chýbajú útočník Lautaro Martinez a obranca Cristian Romero.
Brazília odohrá oba zápasy v Singapure, najprv proti Japoncom, potom si zmeria sily s domácimi. Japonsko nastúpi na rovnakom mieste aj proti Paraguaju.
V prvom dueli s „kanárikmi“ budú chcieť napodobniť výhru 3:2 z vlaňajšieho októbra. Momentálne ich však trápia viaceré zranenia, zaujímavosťou je návrat krídelníka Tacuhira Sakamota z Coventry City do národného tímu po vyše piatich rokoch.
V nominácii Paraguaja zaujala premiérová účasť 19-ročného stredopoliara Eduarda Delmasa. Kórejská republika odohrá duel so Saudskou Arábiou aj Katarom v Dauhe, no tím rieši krízu v kabíne.
Traja hráči vyjadrili po predošlom asociačnom termíne, v rámci ktorého prehral ich tím 1:4 s Uruguajom, zámer opustiť reprezentačný tím. Hlavným dôvodom sú nezhody s kapitánom Sonom.
Program prípravných medzištátnych zápasov v novembri
štvrtok 12. novembra:
07:00 Nový Zéland – India
16:00 Uzbekistan – Rusko
18:00 Litva – Surinam
18:30 Malta – Eswatini
piatok 13. novembra:
13:00 Singapur – Paraguaj
15:30 Saudská Arábia – Kórejská republika
15:45 Katar – Austrália
17:45 SAE – Honduras
sobota 14. novembra:
00:00 Argentína – Uruguaj
01:00 Ekvádor – Kostarika
01:00 Kolumbia – Čile
02:00 Peru – Bolívia
11:15 Japonsko – Brazília
13:00 Čína – Malajzia
14:00 Palestína – Irán
nedeľa 15. novembra:
04:00 Nový Zéland – India
pondelok 16. novembra:
19:00 Andorra – Azerbajdžan
utorok 17. novembra:
11:00 Singapur – Brazília
13:00 Čína – Bahrajn
14:00 Kuvajt – Honduras
14:10 Japonsko – Paraguaj
15:00 Katar – Kórejská republika
16:30 Saudská Arábia – Uzbekistan
17:00 Jordánsko – Austrália
18:00 Rusko – Venezuela
streda 18. novembra:
00:30 Ekvádor – Bolívia
00:30 Uruguaj – Dominikánska republika
01:00 Argentína – Kostarika
03:00 Čile – Kolumbia