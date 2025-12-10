Greifov Lyon sa chce udržať na čele Európskej ligy, Feyenoord je pod tlakom

Futbalistov Feyenoordu Rotterdam so slovenským reprezentantom Leom Sauerom čaká dôležitý zápas v hlavnej fáze Európskej ligy na pôde rumunského FCSB a ak si chcú zabezpečiť čo najväčšiu šancu na postup, musia bodovať naplno.
Prvú priečku si chce udržať Olympique Lyon s brankárom Dominikom Greifom, ktorý privíta holandský Go Ahead Eagles.
Fenerbahce Istanbul s kapitánom slovenskej reprezentácie Milanom Škriniarom chce po dvoch remízach bodovať naplno v Bergene a posunúť sa z 20. miesta vyššie.
Feyenoordu sa v prebiehajúcej sezóne druhej najprestížnejšej európskej súťaže nedarí. Z piatich duelov vyhral iba jediný doma nad Panathinaikosom a s troma bodmi mu patrí až 30. miesto v tabuľke.
Na postupovú 24-ku stráca tri kolá pred koncom tri body. V lige stráca šesť bodov na vedúci PSV Eindhoven, no v sobotu sa naladil na EL vysokým triumfom nad Zwolle 6:1, v ktorom zahviezdil štvorgólový Ayase Ueda. FCSB má rovnaký pošet bodov aj rodziel skóre, no strelil o gól menej a tak figuruje za Feyenoordom.
Lyon vedie tabuľku s dvanástimi bodmi a skóre 11:2. Proti Go Ahead Eagles by mal v bráne nastúpiť opäť Greif, ktorý hral v štyroch dueloch EL a v troch vychytal čisté konto. To sa mu však nepodarilo v generálke na štvrtkový zápas, keďže Lyon prehral v Loriente 0:1 a klesol na piate miesto v lige.
Fenerbahce čaká neľahká úloha v Bergene, ktorý má na konte rovnako osem bodov, no lepšie skóre a v doterajších dvoch domácich dueloch EL zdolal holandský Utrecht aj glasgowský Rangers.
Istanbulský klub získal v dvoch zápasoch vonku len bod za bezgólovú remízu v Plzni. Tá po uplynulom kole vypadla z najlepšej osmičky, ktorá zaručuje priamy postup do osemfinále, keď doma remizovala s Freiburgom 0:0. Vo štvrtok sa predstaví na pôde rovnako deväťbodového Panathinaikosu Atény.
„Je to veľmi skúsené medzinárodné mužstvo, ktoré má vpredu silné individuality. Je tam nový tréner, ktorý sa snaží mužstvo prebudovať a rozhodne nás čaká extrémne ťažký súper na úrovni Ligy majstrov,“ povedal pre klubový web tréner Martin Hyský.
Európska liga - 6. kolo ligovej fázy
štvrtok 11. decembra:
Zápasy od 18.45 h:
Young Boys Bern - OSC Lille
FC Utrecht - Nottingham Forest
VfB Stuttgart - Maccabi Tel Aviv
Sturm Graz - Crvena Zvezda Belehrad
OGC Nice - SC Bragaň
FC Midtjylland - KRC Genk
Ludogorec Razgrad - PAOK Solún
Ferencváros Budapešť - Glasgow Rangers
Dinamo Záhreb - Real Betis
Zápasy od 21.00 h:
Brann Bergen - Fenerbahce Istanbul
Panathinaikos Atény - Viktoria Plzeň
Olympique Lyon - Go Ahead Eagles
SC Freiburg - Red Bull Salzburg
FCSB - Feyenoord Rotterdam
FC Porto - Malmö FF
Celtic Glasgow - AS Rím
Celta Vigo - FC Bologna
FC Bazilej - Aston Villa