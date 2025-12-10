Greifov Lyon sa chce udržať na čele Európskej ligy, Feyenoord je pod tlakom

Futbalisti Lyonu sa tešia z gólu
Futbalisti Lyonu sa tešia z gólu (Autor: TASR/AP)
TASR|11. dec 2025 o 00:00
ShareTweet0

Európska liga pokračuje zápasmi 6. kola ligovej fázy.

Futbalistov Feyenoordu Rotterdam so slovenským reprezentantom Leom Sauerom čaká dôležitý zápas v hlavnej fáze Európskej ligy na pôde rumunského FCSB a ak si chcú zabezpečiť čo najväčšiu šancu na postup, musia bodovať naplno.

Prvú priečku si chce udržať Olympique Lyon s brankárom Dominikom Greifom, ktorý privíta holandský Go Ahead Eagles.

Fenerbahce Istanbul s kapitánom slovenskej reprezentácie Milanom Škriniarom chce po dvoch remízach bodovať naplno v Bergene a posunúť sa z 20. miesta vyššie.

Feyenoordu sa v prebiehajúcej sezóne druhej najprestížnejšej európskej súťaže nedarí. Z piatich duelov vyhral iba jediný doma nad Panathinaikosom a s troma bodmi mu patrí až 30. miesto v tabuľke.

Na postupovú 24-ku stráca tri kolá pred koncom tri body. V lige stráca šesť bodov na vedúci PSV Eindhoven, no v sobotu sa naladil na EL vysokým triumfom nad Zwolle 6:1, v ktorom zahviezdil štvorgólový Ayase Ueda. FCSB má rovnaký pošet bodov aj rodziel skóre, no strelil o gól menej a tak figuruje za Feyenoordom.

Lyon vedie tabuľku s dvanástimi bodmi a skóre 11:2. Proti Go Ahead Eagles by mal v bráne nastúpiť opäť Greif, ktorý hral v štyroch dueloch EL a v troch vychytal čisté konto. To sa mu však nepodarilo v generálke na štvrtkový zápas, keďže Lyon prehral v Loriente 0:1 a klesol na piate miesto v lige.

Fenerbahce čaká neľahká úloha v Bergene, ktorý má na konte rovnako osem bodov, no lepšie skóre a v doterajších dvoch domácich dueloch EL zdolal holandský Utrecht aj glasgowský Rangers.

Istanbulský klub získal v dvoch zápasoch vonku len bod za bezgólovú remízu v Plzni. Tá po uplynulom kole vypadla z najlepšej osmičky, ktorá zaručuje priamy postup do osemfinále, keď doma remizovala s Freiburgom 0:0. Vo štvrtok sa predstaví na pôde rovnako deväťbodového Panathinaikosu Atény.

„Je to veľmi skúsené medzinárodné mužstvo, ktoré má vpredu silné individuality. Je tam nový tréner, ktorý sa snaží mužstvo prebudovať a rozhodne nás čaká extrémne ťažký súper na úrovni Ligy majstrov,“ povedal pre klubový web tréner Martin Hyský.

Európska liga - 6. kolo ligovej fázy

štvrtok 11. decembra:

Zápasy od 18.45 h:

Young Boys Bern - OSC Lille

FC Utrecht - Nottingham Forest

VfB Stuttgart - Maccabi Tel Aviv

Sturm Graz - Crvena Zvezda Belehrad

OGC Nice - SC Bragaň

FC Midtjylland - KRC Genk

Ludogorec Razgrad - PAOK Solún

Ferencváros Budapešť - Glasgow Rangers

Dinamo Záhreb - Real Betis

Zápasy od 21.00 h:

Brann Bergen - Fenerbahce Istanbul

Panathinaikos Atény - Viktoria Plzeň

Olympique Lyon - Go Ahead Eagles

SC Freiburg - Red Bull Salzburg

FCSB - Feyenoord Rotterdam

FC Porto - Malmö FF

Celtic Glasgow - AS Rím

Celta Vigo - FC Bologna

FC Bazilej - Aston Villa

Tabuľka Európskej ligy

Európska liga

    Futbalisti Lyonu sa tešia z gólu
    Futbalisti Lyonu sa tešia z gólu
    Greifov Lyon sa chce udržať na čele Európskej ligy, Feyenoord je pod tlakom
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Európska liga»Greifov Lyon sa chce udržať na čele Európskej ligy, Feyenoord je pod tlakom