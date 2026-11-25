Pred štvrtkovými zápasmi 5. kola skupinovej fázy Európskej ligy sú už len tri mužstvá, ktoré doteraz nestratili ani bod.
Figuruje medzi nimi aj Ferencváros, ktorý sa pokúsi potvrdiť formu v domácom zápase proti Celje.
Bero: Radi by sme sa udržali na víťaznej vlne
„Vieme, na čom sme a radi by sme sa udržali na víťaznej vlne v súťaži, v ktorej sa nám zatiaľ darí,“ uviedol stredopoliar Matúš Bero pre TASR.
Pre slovenského reprezentanta je prebiehajúca sezóna prvá v drese Ferencvárosu. Zatiaľ zaň nastúpil v štyroch zápasoch maďarskej ligy a nechýbal ani na San Sire, keď Ferencváros šokoval domáci tím AC Miláno výsledkom 2:0.
„Bol to parádny výkon celého mužstva, ktorý sa mi vryl do pamäte a budem na neho spomínať.
Nemôžem povedať, že som nejako extra vnímal odozvu zo strany médií a fanúšikov, vždy sa sústredím len na výkon.
Ľudí to samozrejme potešilo, ale sezóna je ešte dlhá a nemôžeme si dovoliť oslavy. Vnímame však, že sme dosiahli veľké víťazstvo,“ poznamenal Bero.
Vzhľadom na formu bude Ferencváros favorit proti Celje, ktoré získalo v štyroch zápasoch štyri body (1-1-2).
„Približne vieme, čo je to za mužstvo, aj keď si ho ešte budeme podrobnejšie analyzovať. V Európe neexistuje ľahký súper. My pôjdeme do zápasu s cieľom podať čo najlepší výkon,“ poznamenal Bero pre TASR.
Okrem Ferencvárosu majú plný počet bodov aj líder tabuľky Benfica a Bournemount.
Slovákov v Plzni čaká doma Benfica
Práve Benfica bude vo štvrtok od 18.45 súper Viktorie Plzeň, v ktorej kádri figurujú aj Slováci Patrik Hrošovský, Denis Vavro, Tobiáš Pališčák a Dominik Ťapaj.
Český zástupca prehral úvodné tri zápasy, no víťazstvom nad Lilleströmom 1:0 vzkriesil nádeje na postup.
Obranca Ľubomír Šatka pravdepodobne nebude chýbať v zostave Omonie Nikózia, ktorá sa predstaví na ihrisku Juventusu Turín.
Cyperský tím vstúpil do EL dvomi víťazstvami, no jeho vyhliadky na postup klesli po prehrách s Benficou a v Nijmegene. Juventus zatiaľ zaváhal iba raz, keď remizoval s Rennes 2:2.
Dvomi víťazstvami vstúpili do EL aj hráči Lyonu so slovenským brankárom Dominikom Greifom, no následne získali z ďalších dvoch zápasov iba bod.
Vo štvrtok ich čaká súboj proti Lilleströmu, ktorý zatiaľ bodoval iba raz, keď remizoval so Spartou Praha 1:1.
Spartu, v ktorej pôsobí slovenský brankár Jakub Surovčík, čaká súboj s AZ Alkmaar. Na konte má iba štyri body, v EL prehrala uplynulé dva zápasy a proti holandskému súperovi potrebuje bodovať v snahe zachovať si reálnu šancu na postup.
Európska liga - 5. kolo ligovej fázy
Štvrtok, 26. novembra
18:45 Besiktas – Hapoel Beer-Sheva
18:45 Salzburg – Ararat-Armenia
18:45 Viktoria Plzeň – Benfica
18:45 GNK Dinamo Záhreb – Bayer Leverkusen
18:45 Olympiacos – AC Miláno
18:45 Marseille – Levski Sofia
18:45 Union Saint-Gilloise – Lech Poznaň
18:45 Celta Vigo – Bournemouth
21:00 Sparta Praha – AZ Alkmaar
21:00 Crystal Palace – Real Sociedad
21:00 Ferencváros – Celje
21:00 Juventus Turín – Omonia Nikózia
21:00 N.E.C. Nijmegen – Rennes
21:00 OFI Kréta – Anderlecht
21:00 Lyon – Lilleström
21:00 Torreense – Celtic
21:00 Sunderland – Jagiellonia Bialystok
21:00 Hoffenheim – Sturm Graz
Nič isté však nemá ani Alkmaar, ktorý by sa po domácej prehre s Juventusom 1:2 rád vrátil na víťaznú vlnu.