Futbalisti Jablonca sa vo štvrtkovom zápase proti Luganu pokúsia vybojovať prvé víťazstvo v Konferenčnej lige a zvýšiť tak šancu na postup do vyraďovacej fázy.
Do cesty sa im však postaví súper, ktorý patrí ku kvartetu bez straty bodu a je na čele 36-člennej tabuľky.
Nebyla: Môcť pomýšľať na postup zo skupiny
„Verím, že to zvládneme a budeme aj po zápase môcť pomýšľať na postup zo skupiny.
Dobre sa pripravíme, hráme doma a uvidíme, čo to prinesie,“ uviedol stredopoliar Sebastian Nebyla pre TASR.
Jablonec nazbieral v doterajšom priebehu súťaže dva body. Po prehre 2:3 vo Freiburgu dokázal doma remizovať 0:0 s Brightonom a 1:1 na pôde FC Riga.
„Do každého zápasu ideme s cieľom vyhrať, ale sme realisti. Vieme, že Lugano má 9 bodov a že je to nepríjemný tím,“ poznamenal Nebyla, ktorý pôsobí v Jablonci spoločne s krajanmi Dominikom Hollým a Michalom Kukučkom.
Lugano zažíva skvelý vstup do KL a jeho silnou zbraňou je aj ofenzíva, ktorá strelila zatiaľ najviac gólov - 11.
Až do 8. novembra ťahalo sériu 23 zápasov bez prehry vo všetkých súťažiach, no následne prehralo so St. Gallen 0:5 vo švajčiarskej lige.
Tréner Mattia Croci-Torti verí, že tím nadviaže na jesenné výkony aj v Jablonci. „Som hrdý na to, že každý deň vidím tím, ktorý tvrdo pracuje - hrá ako jeden muž a neustále má túžbu vyhrať,“ citovala Croci-Tortiho stránka uefa.com.
Bénes s Gentom proti Crvenej Zvezde
Belgický tím KAA Gent, v ktorom pôsobí Lászlo Bénes, vstúpil do KL víťazstvom nad Aarhusom, no v ďalších dvoch dueloch získal iba bod.
Vo štvrtok nastúpi od 21.00 proti Crvenej Zvezde, ktorá má na konte takisto štyri body. Štart Bénesa je otázny, keďže v uplynulých troch zápasoch sa nedostal na trávnik.
V ligovom dueli na ihrisku Beverenu (0:1) figuroval medzi náhradníkmi.
V zápase Brighton - Universitatea Craiova nastúpia proti sebe dva sedembodové tímy, ktoré zatiaľ neprehrali.
Konferenčná liga - 4. kolo ligovej fázy
Štvrtok, 26. novembra
16:30 Kajrat Almaty – Mjällby
18:45 Ajax – Thun
18:45 Brighton – Universitatea Craiova
18:45 Iberia Tbilisi – Getafe
18:45 Jablonec – Lugano
18:45 Kauno Žalgiris – Riga
18:45 Hearts – Monaco
18:45 Egnatia – Lincoln Red Imps
18:45 Pafos – Midtjylland
18:45 Brann – Aarhus
21:00 Nordsjaelland – Panathinaikos
21:00 Borac Banja Luka – Atalanta
21:00 Hajduk Split – Sint-Truiden
21:00 Inter Escaldes – FC Kodaň
21:00 Gent – Crvena Zvezda
21:00 CSKA Sofia – Trabzonspor
21:00 Braga – KuPS Kuopio
21:00 Freiburg – Twente
Jednoznačným favoritom je domáce mužstvo, ktoré zažíva skvelé obdobie aj v Premier League.
V nej síce v nedeľu prehral s Hullom 0:2, no figuruje na 2. mieste tabuľky o skóre pred Manchestrom City.