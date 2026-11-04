Borbélyho čaká zápas na San Sire, Plzeň v Nórsku zabojuje o prvé body

Päť tímov si bude chcieť vo štvrtkových dueloch 4. kola futbalovej Európskej ligy udržať stopercentnú bilanciu.
Jedným z nich je aj Ferencváros Budapešť pod vedením slovenského trénera Balázsa Borbélyho, čaká ho však náročná skúška na pôde AC Miláno.
Sparta Praha s brankárom Jakubom Surovčíkom privíta tiež 9-bodový Bournemouth a Dominik Greif vo farbách Lyonu sa predstaví proti Realu Sociedad. Viktoria Plzeň s viacerými Slovákmi zabojuje v Nórsku proti Lilleström SK o prvé body.
Ferencváros zdolal v nedeľu Paksi FC 2:0 a vrátil mu prehru z prvého kola tamojšej súťaže. Borbélyho zverenci odvtedy neprehrali ani jeden súťažný zápas a i keď v lige majú na konte päť remíz, v EL sú zatiaľ stopercentní. Cenný skalp európskeho klubu už na konte majú, v prvom kole vyhrali na pôde Celticu Glasgow 3:1.
Slovenský kouč bol po víkendovom dueli spokojný s herným prejavom a pre klubový web spomenul aj zápas na San Sire. „Tešíme sa a je to pre náš určite veľký zápas. Na našej príprave to však nič nezmení,“ povedal Borbély. Taliansky gigant síce momentálne nepatrí medzi európsku špičku, no bude povzbudený ligovou výhrou nad mestským rivalom Interom.
Tiež nezdolaný Bournemouth tentoraz čaká výjazd do Prahy, kde bude čeliť Sparte. Tá zatiaľ nazbierala štyri body za výhru nad Araratom (4:1) a domácu remízu s Lilleström SK.
Pred duelom s tímom z juhu Anglicka absolvovali „rudí“ frustrujúci zápas na pôde Bohemians (0:0) a vypadli aj z pohára po domácej prehre 0:2 s Baníkom Ostrava.
Tréner Brian Priske verí, že európsky duel by mohol jeho tímu sedieť viac. „Bude úplne iný ako uplynulé dva, kedy sme mali držanie lopty na úrovni 70%. Naše nastavenie by mohlo byť trochu iné a dobre vieme, že na Letnej sa počas európskych nocí môže stať čokoľvek,“ vyhlásil 49-ročný dánsky kouč podľa webu iDnes.cz.
Bournemouth po slabšom štarte do nového ročníka a výmene trénera vyhral uplynulých šesť zápasov a neinkasoval v nich ani jeden gól.
Ďalší český tím Viktoria Plzeň bude chcieť nadviazať na vydarený druhý polčas z víkendového stretnutia na pôde Baníka a získať prvé body. Tím Radoslava Kováča vyhral 4:0 a všetky góly dal po zmene strán. Celý zápas odohrali Slováci Tobiáš Pališčák a aj kapitán Lukáš Hrošovský. V uplynulom európskom zápase proti Levski Sofia (1:2) dostal šancu aj Denis Vavro.
Brankár Dominik Ťapaj spoľahlivo zaskočil počas choroby Floriana Wiegeleho, Rakúšan však po návrate odchytal všetky zápasy, okrem toho pohárového na pôde Jihlavy. Tréner Kováč a celý káder Viktorie bol v uplynulom období kritizovaný a šéf lavičky si praje, aby jeho zverenci predvádzali stabilnejšie výkony.
„Konzistencia je pre nás to najdôležitejšie slovo. Verím, že chlapci budú schopní nadväzovať na dobré výkony,“ povedal Kováč po zápase s Baníkom.
Greif si počas víkendu pripísal tretie čisté konto v tomto ročníku Ligue 1, po dueli s Angers (2:0) sa však diskutovalo najmä o budúcnosti trénera Paula Fonsecu. Portugalčan v stredu definitívne skončil na lavičke Lyončanov po tom, čo ho spod zmluvy vykúpil Sporting Lisabon za päť miliónov eur.
V nasledujúcich dvoch dueloch, vrátane toho na pôde Realu Sociedad má Lyon dočasne viesť asistent Jorge Maciel. Greif v EL odchytal dva zápasy, v tom prvom proti Anderlechtu bol na lavičke, Lyon zatiaľ nazbieral šesť bodov.
Ďalší Slovák Ľubomír Šatka nastúpi v drese Omonie Nikózia na ihrisku holandského NEC Nijmegen. Cyperský tím zatiaľ prehral jeden duel a vo zvyšných dvoch bodoval naplno.
Európska liga - 4. kolo ligovej fázy
18:45 AC Miláno – Ferencváros Budapešť
18:45 Sparta Praha – AFC Bournemouth
18:45 Crystal Palace – TSG Hoffenheim
18:45 Lilleström SK – Viktoria Plzeň
18:45 NEC Nijmegen – Omonia Nikózia
18:45 Levski Sofia – Jagiellonia Bialystok
18:45 Real Sociedad – Olympique Lyon
18:45 Anderlecht Brusel – Red Bull Salzburg
21:00 AZ Alkmaar – Juventus Turín
21:00 Bayer Leverkusen – Olympique Marseille
21:00 Celtic Glasgow – Besiktas Istanbul
21:00 Hapoel Beer Ševa – OFI Kréta
21:00 Celta Vigo – Union Saint-Gilloise
21:00 SC Torreense – Ararat-Armenia
21:00 Sturm Graz – NK Celje
21:00 Benfica Lisabon – Lech Poznaň
21:00 AFC Sunderland – Dinamo Záhreb