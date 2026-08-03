Haraslín proti Lyonu s Greifom v centre pozornosti. Posila z ManCity o Škriniarovi: Špičkový hráč

V treťom predkole Ligy majstrov 2026/2027 nebude mať Slovensko zastúpenie len v súboji švédskeho Mjällby so Slovanom Bratislava.
Pozornosť bude pútať aj konfrontácia Sparty Praha a tímu Olympique Lyon a rovnako aj duel Fenerbahce Istanbul – SK Sturm Graz.
Haraslín sa so Spartou naladil víťazne
Slovenský šampión bude chcieť vo Švédsku uhrať výsledok, ktorý by mu dával šancu do odvety.
Zverenci Yayu Toureho po vyradení gruzínskej Iberie (2:0 vonku a 1:1 doma) úspešne vstúpili aj do Niké ligy.
V prvom kole uspeli na pôde Banskej Bystrice 4:0 a uplynulý víkend doma s Podbrezovou 3:0. Mjällby sa v lige až tak nedarí, nevyhralo už v siedmych zápasoch za sebou.
Pražská Sparta vedená slovenským reprezentantom Lukášom Haraslínom sa v najprestížnejšej európskej súťaži predstaví až v tomto predkole, náladu si urobila ligovým víťazstvom nad Zlínom 3:1.
Predtým však prehrala na ihrisku Zbrojovky Brno 1:3. Okrem Haraslína je v kádri Sparty aj jeho krajan Jakub Surovčík v bráne a stredopoliar Dominik Hollý.
Aj Lyon čaká v tohtoročnej edícii LM premiéra a doteraz absolvoval iba prípravné zápasy, keďže francúzska Ligue 1 sa začína až v druhej polovici augusta.
Generálku na súboj so Spartou absolvoval minulú stredu, so španielskym Betisom Sevilla prehral 0:4.
V bránke odchytal celý zápas slovenský reprezentant Dominik Greif, chytať by mal aj v utorok na Letnej.
S takým nastavením to bude v Prahe zložité
Ale po štvorgólovej prehre tréner Francúzov Paulo Fonseca varoval: „Po tejto prehre sú pocity negatívne.
Mali sme málo energie, malú agresivitu v súbojoch a problémy pri prechode do obrany. Pokiaľ budeme hrať s takým nastavením v Prahe, bude to zložité.“
Obaja súperi sa stretli aj pred piatimi rokmi v A-skupine Európskej ligy. V Lyone Sparta prehrala 0:3, doma mu podľahla 3:4, keď Haraslín dvakrát skóroval.
Milan Škriniar priviedol ako kapitán Fenerbahce Istanbul k postupu cez Górnik Zabrze v 2. predkole (1:0 doma a 1:1 vonku) a v súboji so Sturmom Graz to nebude mať jednoduché. Turecký tím musí mať v prvom rade pevnú defenzívu.
Komunikácia medzi mnou a Škriniarom je dobrá
Tej okrem Škriniara velí aj nová posila Nathan Ake z Manchestru City. Práve ku spolupráci so slovenským stopérom sa Ake vyjadril pre denník Hürriyet po odvete v Poľsku: „Komunikácia medzi mnou a Škriniarom je veľmi dobrá.
Zatiaľ sme odviedli dobrú prácu. Rozprávali sme sa, páči sa mi aj ako človek. Je to špičkový, inteligentný hráč, dobrý s loptou, skvelý futbalista. V priebehu týždňov sa z nás stane ešte lepšie duo.“
Turci budú hrať svoj zápas v stredu, v rovnaký deň je na programe aj duel AGF Aarhus – Sabah Baku.
Osem zápasov sa odohrá už v utorok. Okrem Sparty a Lyonu sa črtá zaujímavá konfrontácia medzi Dinamom Záhreb a Žalgirisom Kaunas, či Olympiakosom Pireus a Nijmegenom.
Slovenskú stopu ponesie aj duel FC Ararat-Armenia – NK Celje, ktorý ako hlavný rozhodca povedie Ivan Kružliak. Na čiarach budú jeho krajania Branislav Hancko a Ján Pozor.
Prvé zápasy 3. predkola Ligy majstrov
Utorok 4. august
18:00 AIF Mjällby - ŠK Slovan Bratislava
18:00 FC Ararat-Armenia – NK Celje
19:30 Hapoel Beer Ševa – Crvena zvezda Belehrad
19:30 Levski Sofia – FC Kajrat Almaty
20:00 Dinamo Záhreb – Žalgiris Kaunas
20:00 Olympiakos Pireus – NEC Nijmegen
20:00 Royale Union Saint-Gilloise – FK Bodö/Glimt
20:00 Sparta Praha – Olympique Lyon
Streda 5. augusta
18:30 AGF Aarhus – Sabah Baku
20:00 Fenerbahce Istanbul – SK Sturm Graz