Sparta aj Slovan poznajú recept, no musia ho potvrdiť. Škriniar je blízko k postupu

Predkolá futbalovej Ligy majstrov vrcholia a postup do play off o účasť v hlavnej fáze si v utorok vybojuje desať mužstiev.
S rovnakým výsledkom ako Slovan Bratislava (2:1) ide do odvety 3. predkola proti Lyonu aj český vicemajster Sparta Praha so Slovákmi Jakubom Surovčíkom a Dominikom Hollým. V bránke francúzskeho mužstva by sa mal predstaviť ďalší Slovák Dominik Greif.
Lídrom obrany Fenerbahce Istanbul bude kapitán reprezentácie Milan Škriniar. Turecký klub bude chcieť na ihrisku Sturmu Graz nadviazať na domáci triumf 2:0.
Sparta by ešte v tomto prestupovom období mohla prísť o ďalšieho Slováka v jej kádri, kapitána Lukáša Haraslína. V závere minulého týždňa sa objavili správy o jeho odchode do saudskoarabského Al-Fateh.
Po tom, čo pri otočke proti OL nastúpil až v 84. minúte, nebol v zápasovej nominácii pre sobotný duel v Mladej Boleslavi.
Tréner Brian Priske spravil oproti domácemu zápasu s Lyonom až sedem zmien. „Rudí“ nevystrelili za celý zápas na bránu a prehrali 0:2.
„Je na mieste otázka, či sedem zmien nebolo až príliš a či to nebola chyba. Bol to síce iný tím, ale nemôžeme sa takto zhoršiť. Prekvapilo to aj mňa samého. Od hráčov sme však dostali odpovede, aj od nových a aj od tých, čo nastúpili proti Lyonu,“ vyjadril sa dánsky kouč na pozápasovej tlačovej konferencii.
Jeho zverenci absolvujú tretí zápas na ihrisku súpera v tejto sezóne, pričom tie prvé dva prehrali. Tím Paula Fonsecu v bránke s Greifom čaká naopak úvodný domáci duel v novom ročníku a pred sebou majú úlohu otočiť nepriaznivý výsledok z prvého stretnutia.
Škriniar aj s novým kolegom v obrane Nathanom Akem v prvom zápase vynulovali ofenzívu Grazu a dovolili mu len jednu strelu na bránu.
Naopak, za domácich sa presadili Talisca a Mason Greenwood ešte v prvom polčase. Tréner Ismail Kartal už po postupe cez poľský Górnik Zabrze v 2. predkole predpovedal, že jeho tím sa bude postupne zlepšovať. V dueli so Sturmom už videl výrazný pokrok.
„Zlepšujeme sa, ale máme pred sebou ešte dlhú cestu. Fyzicky sme stále na úrovni 75 až 80%, ale verím, že sa dokážeme posunúť ešte o desať percent vyššie a sezónu zvládneme. Potešil ma výkon hráčov na ihrisku. Mohlo to byť síce aj 4:0, ale súperovi sme nedali priestor na šance a v tomto smere som spokojný,“ vyhlásil Kartal po prvom zápase podľa denníka Hürriyet.
Rakúske mužstvo si napravilo chuť ligovým triumfom nad Hartbergom. Fenerbahce v prípade postupu narazí v play off práve na víťaza dvojzápasu medzi Spartou a Lyonom.
Takmer istý postup si v prvom zápase zabezpečilo chorvátske Dinamo Záhreb, keď doma zdolalo litovský Kauno Žalgiris jednoznačne 5:0. Naopak, drámu priniesol duel Royale Union Saint-Gilloise - FK Bodö/Glimt.
Oba tímy sa presadili trikrát a odveta v Nórsku je preto úplne otvorená. Prvú časť súboja medzi NK Celje a FC Ararat-Armenia, z ktorého vzíde prípadný súper pre bratislavský Slovan, lepšie zvládol arménsky tím a do odvety v Celje si odniesol triumf 2:1.
Liga majstrov - odvety 3. predkola
17:00 Kajrat Almaty - Levski Sofia /prvý zápas: 0:1/
18:00 FK Bodø/Glimt - Royale Union Saint-Gilloise /prvý zápas: 3:3/
18:00 Sabah Baku - AGF Aarhus /prvý zápas: 1:2/
19:00 Kauno Žalgiris - Dinamo Záhreb /prvý zápas: 0:5/
19:30 NEC Nijmegen - Olympiakos Pireus /prvý zápas: 0:0/
20:00 Crvena Zvezda Belehrad - Hapoel Beer Ševa /prvý zápas: 0:1/
20:15 ŠK Slovan Bratislava - Mjällby AIF /prvý zápas: 2:1/
20:15 NK Celje - FC Ararat-Armenia /prvý zápas: 1:2/
20:30 Sturm Graz - Fenerbahce Istanbul /prvý zápas: 0:2/
21:00 Olympique Lyon - Sparta Praha /prvý zápas: 1:2/