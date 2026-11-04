Guľa povedie Rigu proti klubu svojej mladosti. Jablonec po debakli hľadá odpoveď

Vo štvrtkovom zápase 3. kola Konferenčnej ligy sa proti sebe postavia futbalisti FC Riga a FK Jablonec.
Lotyšský tím vedie slovenský tréner Adrián Guľa, zatiaľ čo v kádri českého mužstva pôsobí čerstvý nováčik v nominácii A-tímu slovenskej reprezentácie Sebastian Nebyla a z lavičky nastupuje pravidelne aj Dominik Hollý.
Zaujímavosťou je, že Guľa pôsobil v Jablonci ako hráč medzi rokmi 2002 až 2004.
Stredopoliar Nebyla prelomil 25. októbra smolu v zakončení, keď dvomi gólmi režíroval výhru nad Hradcom Králové (2:1).
Predtým sa presadil ešte v predkole KL proti RFS, ďalšiemu tímu z hlavného mesta Lotyšska. Jablonec sa zatiaľ po historickom postupe do hlavnej fázy európskej súťaže nedal zahanbiť.
Do Nemecka cestoval na pôdu vtedajšieho lídra Bundesligy SC Freiburg, dal kontaktný gól, no napokon prehral 2:3. Následne doma uhral bezgólovú remízu s účastníkom Premier League Brightonom. Nebyla aj Hollý v oboch stretnutiach nastúpili z lavičky.
Po zisku cenného bodu však prišla tvrdá rana a domáca prehra 0:5 s lídrom súťaže Slaviou Praha. Tréner Luboš Kozel hovoril o hanebnom výsledku.
„Nezvládli sme to. Možno sme tú facku potrebovali po niektorých zápasoch so silnými súpermi. Asi sme si už mysleli, že sa nám nemôže nič stať. Vo výkone mi chýbalo všetko,“ zhodnotil Kozel sobotný zápas so Slaviou.
Riga má v domácej súťaži na konte až osem remíz a titul neobháji, prvenstvo si pred posledným kolom poistil mestský rival RFS.
Guľov tím zatiaľ zbiera remízy aj v Európe, zápas s Kajratom Almaty a aj duel s Pafosom sa skončili výsledkom 1:1. Obaja predošlí súperi boli v minulej sezóne súčasťou Ligy majstrov.
„Jablonec patrí tiež medzi veľmi nebezpečné tímy. So silnými súpermi uhrali výborné výsledky a pre nás sú tieto zápasy skvelou skúškou,“ povedal Guľa po zápase s Pafosom.
Ďalší Slovák László Bénes vycestuje s belgickým Gentom na pôdu fínskeho tímu KuPS Kuopio. Gent v KL najprv zdolal doma Aarhus 1:0 a v 2. kole prehral na pôde Bragy 0:2. Stredopoliar Bénes bol proti dánskemu tímu len na lavičke a v Portugalsku nahradil zraneného spoluhráča v 41. minúte.
Po dvoch odohraných zápasoch zatiaľ nestratila v súťaži ani bod osmička tímov – Panathinaikos Atény, Lugano, Brann Bergen, Trabzonspor, Twente, AS Monaco, Saint-Truidense a Hajduk Split.
Konferenčná liga - 3. kolo:
18:45 Aarhus GF – Sporting Braga
18:45 Atalanta Bergamo – Kajrat Almaty
18:45 FC Midtjylland – Ajax Amsterdam
18:45 FC Thun – Heart of Midlothian
18:45 Crvena Zvezda Belehrad – Inter Escaldes
18:45 KuPS Kuopio – KAA Gent
18:45 Lincoln Red Imps – Hajduk Split
18:45 Mjällby AIF – Borac Banja Luka
18:45 Trabzonspor – SC Freiburg
21:00 AS Monaco – FC Nordsjaelland
21:00 FC Kodaň – Iberia Tbilisi
21:00 FC Lugano – Kauno Žalgiris
21:00 Twente Enschede – Pafos FC
21:00 Getafe CF – Brighton & Hove Albion
21:00 Saint-Truidense – Brann Bergen
21:00 Panathinaikos Atény – CSKA Sofia
21:00 Riga FC – FK Jablonec
21:00 Universitatea Craiova – KF Egnatia