Guľa povedie Rigu proti klubu svojej mladosti. Jablonec po debakli hľadá odpoveď

Sebastián Nebyla
Sebastián Nebyla (Autor: Facebook/FK Jablonec﻿)
TASR|5. nov 2026 o 00:00
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Jablonec s Nebylom a Hollým sa predstaví v Rige proti trénerovi Guľovi.

Vo štvrtkovom zápase 3. kola Konferenčnej ligy sa proti sebe postavia futbalisti FC Riga a FK Jablonec.

Lotyšský tím vedie slovenský tréner Adrián Guľa, zatiaľ čo v kádri českého mužstva pôsobí čerstvý nováčik v nominácii A-tímu slovenskej reprezentácie Sebastian Nebyla a z lavičky nastupuje pravidelne aj Dominik Hollý.

Zaujímavosťou je, že Guľa pôsobil v Jablonci ako hráč medzi rokmi 2002 až 2004.

Stredopoliar Nebyla prelomil 25. októbra smolu v zakončení, keď dvomi gólmi režíroval výhru nad Hradcom Králové (2:1).

Predtým sa presadil ešte v predkole KL proti RFS, ďalšiemu tímu z hlavného mesta Lotyšska. Jablonec sa zatiaľ po historickom postupe do hlavnej fázy európskej súťaže nedal zahanbiť.

Do Nemecka cestoval na pôdu vtedajšieho lídra Bundesligy SC Freiburg, dal kontaktný gól, no napokon prehral 2:3. Následne doma uhral bezgólovú remízu s účastníkom Premier League Brightonom. Nebyla aj Hollý v oboch stretnutiach nastúpili z lavičky.

Po zisku cenného bodu však prišla tvrdá rana a domáca prehra 0:5 s lídrom súťaže Slaviou Praha. Tréner Luboš Kozel hovoril o hanebnom výsledku.

„Nezvládli sme to. Možno sme tú facku potrebovali po niektorých zápasoch so silnými súpermi. Asi sme si už mysleli, že sa nám nemôže nič stať. Vo výkone mi chýbalo všetko,“ zhodnotil Kozel sobotný zápas so Slaviou.

Riga má v domácej súťaži na konte až osem remíz a titul neobháji, prvenstvo si pred posledným kolom poistil mestský rival RFS.

Guľov tím zatiaľ zbiera remízy aj v Európe, zápas s Kajratom Almaty a aj duel s Pafosom sa skončili výsledkom 1:1. Obaja predošlí súperi boli v minulej sezóne súčasťou Ligy majstrov.

„Jablonec patrí tiež medzi veľmi nebezpečné tímy. So silnými súpermi uhrali výborné výsledky a pre nás sú tieto zápasy skvelou skúškou,“ povedal Guľa po zápase s Pafosom.

Ďalší Slovák László Bénes vycestuje s belgickým Gentom na pôdu fínskeho tímu KuPS Kuopio. Gent v KL najprv zdolal doma Aarhus 1:0 a v 2. kole prehral na pôde Bragy 0:2. Stredopoliar Bénes bol proti dánskemu tímu len na lavičke a v Portugalsku nahradil zraneného spoluhráča v 41. minúte.

Po dvoch odohraných zápasoch zatiaľ nestratila v súťaži ani bod osmička tímov – Panathinaikos Atény, Lugano, Brann Bergen, Trabzonspor, Twente, AS Monaco, Saint-Truidense a Hajduk Split.

Konferenčná liga - 3. kolo:

18:45 Aarhus GF – Sporting Braga

18:45 Atalanta Bergamo – Kajrat Almaty

18:45 FC Midtjylland – Ajax Amsterdam

18:45 FC Thun – Heart of Midlothian

18:45 Crvena Zvezda Belehrad – Inter Escaldes

18:45 KuPS Kuopio – KAA Gent

18:45 Lincoln Red Imps – Hajduk Split

18:45 Mjällby AIF – Borac Banja Luka

18:45 Trabzonspor – SC Freiburg

21:00 AS Monaco – FC Nordsjaelland

21:00 FC Kodaň – Iberia Tbilisi

21:00 FC Lugano – Kauno Žalgiris

21:00 Twente Enschede – Pafos FC

21:00 Getafe CF – Brighton & Hove Albion

21:00 Saint-Truidense – Brann Bergen

21:00 Panathinaikos Atény – CSKA Sofia

21:00 Riga FC – FK Jablonec

21:00 Universitatea Craiova – KF Egnatia

Konferenčná liga

    Sebastián Nebyla
    Sebastián Nebyla
    Guľa povedie Rigu proti klubu svojej mladosti. Jablonec po debakli hľadá odpoveď
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