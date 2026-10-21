Borbélyho Ferencváros vyzve klub z druhej ligy, Plzeň čaká v Európskej lige existenčný zápas

Fotka zo zápasu Ferencváros Budapešť - Viktoria Plzeň.
Fotka zo zápasu Ferencváros Budapešť - Viktoria Plzeň. (Autor: TASR/MTI via AP)
TASR|22. okt 2026 o 00:00
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Stopercentnú bilanciu chcú potvrdiť hráči Olympique Lyon s brankárom Dominikom Greifom.

Futbalová Európska liga bude vo štvrtok pokračovať osemnástimi duelmi 3. kola ligovej fázy.

Stopercentnú bilanciu chcú potvrdiť v nemeckom Hoffenheime hráči Olympique Lyon so slovenským brankárom Dominikom Greifom.

Výrazne sa môže priblížiť k postupu Omonia Nikózia s Ľubomírom Šatkom, ktorá hostí po dvoch víťazstvách Benficu Lisabon.

Plzeň v kádri s kapitánom Patrikom Hrošovským a jeho krajanmi Denisom Vavrom, Tobiášom Pališčákom a Dominikom Ťapajom čaká existenčný zápas v pohárovej Európe.

Po dvoch prehrách musia „Viktoriáni“ uspieť proti bulharskému Levski Sofia a uvedomuje si to aj tréner Radoslav Kováč.

„Určite to tak bude. Máme dva zápasy a nevyhrali sme. Verím, že tam boli pozitívne veci a vezmeme si z toho čo najviac,“ uviedol kormidelník mužstva zo Štruncových sadov.

Plzeň sa naladila na duel proti Sofii ligovým triumfom nad Jabloncom (3:2).

Ferencváros proti druholigistovi

Stopercentnú bilanciu budú chcieť v EL potvrdiť aj zverenci slovenského trénera Balázsa Borbélyho.

Ferencváros Budapešť hostí úradujúceho víťaza portugalského pohára a v súčasnosti druholigistu SC Torreense.

Tento klub však v úvodnom kole zdolal nórsky Lilleström a pred týždňom viedol nad anglickým Sunderlandom 1:0, napokon však prehral 1:2. Ferencváros je po triumfoch nad Celticom (3:1) a Plzňou (2:1) v tabuľke siedmy.

Surovčík bude čeliť útočníkom Olympiakosu

Štyri body má na konte po dvoch súbojoch pražská Sparta v bráne s Jakubom Surovčíkom.

„Rudí“ sa naladili na duel proti gréckemu Olympiakosu Pireus bezgólovou remízou na pôde Baníka Ostrava.

„Sme radi, že hráme v európskych pohároch. Momentálne však máme väčšie problémy v lige. Môžeme to napraviť napríklad tak, že v Európskej lige získame tri body,“ citovala obrancu Sparty Jaroslava Zeleného klubová televízia.

Európska liga - 3. kolo ligovej fázy

18:45 Ararat-Armenia – AZ Alkmaar

18:45 Ferencváros Budapešť – SC Torreense

18:45 Dinamo Záhreb – NEC Nijmegen

18:45 Juventus Turín – Stade Rennes

18:45 Lech Poznaň – AFC Sunderland

18:45 OFI Kréta – Bayer Leverkusen

18:45 Union Saint-Gilloise – Hapoel Beer Ševa

18:45 Sturm Graz – Olympique Marseille

21:00 AFC Bournemouth – AC Miláno

21:00 Besiktas Istanbul – Crystal Palace

21:00 Celtic Glasgow – Celta Vigo

21:00 Viktoria Plzeň – Levski Sofia

21:00 Jagiellonia Bialystok – Anderlecht Brusel

21:00 Lilleström SK – Real Sociedad

21:00 NK Celje – Red Bull Salzburg

21:00 Olympiacos Pireus – Sparta Praha

21:00 Omonia Nikózia – Benfica Lisabon

21:00 TSG Hoffenheim – Olympique Lyon

Jasným favoritom 2. kola bude Bayer Leverkusen, ktorý v dvoch kolách neinkasoval a čaká ho duel na pôde OFI Kréta.

Zakopnúť nechce takisto šesťbodový Juventus Turín v súboji proti francúzskemu Stade Rennes.

Medzi ťaháky programu budú patriť zápasy Crystal Palace na horúcej pôde Besiktasu Istanbul či ďalšieho anglického zástupcu AFC Bournemouth proti AC Miláno.

Tabuľka Európskej ligy

Európska liga

    Fotka zo zápasu Ferencváros Budapešť - Viktoria Plzeň.
    Fotka zo zápasu Ferencváros Budapešť - Viktoria Plzeň.
    Borbélyho Ferencváros vyzve klub z druhej ligy, Plzeň čaká v Európskej lige existenčný zápas
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