Borbélyho Ferencváros vyzve klub z druhej ligy, Plzeň čaká v Európskej lige existenčný zápas

Futbalová Európska liga bude vo štvrtok pokračovať osemnástimi duelmi 3. kola ligovej fázy.
Stopercentnú bilanciu chcú potvrdiť v nemeckom Hoffenheime hráči Olympique Lyon so slovenským brankárom Dominikom Greifom.
Výrazne sa môže priblížiť k postupu Omonia Nikózia s Ľubomírom Šatkom, ktorá hostí po dvoch víťazstvách Benficu Lisabon.
Plzeň v kádri s kapitánom Patrikom Hrošovským a jeho krajanmi Denisom Vavrom, Tobiášom Pališčákom a Dominikom Ťapajom čaká existenčný zápas v pohárovej Európe.
Po dvoch prehrách musia „Viktoriáni“ uspieť proti bulharskému Levski Sofia a uvedomuje si to aj tréner Radoslav Kováč.
„Určite to tak bude. Máme dva zápasy a nevyhrali sme. Verím, že tam boli pozitívne veci a vezmeme si z toho čo najviac,“ uviedol kormidelník mužstva zo Štruncových sadov.
Plzeň sa naladila na duel proti Sofii ligovým triumfom nad Jabloncom (3:2).
Ferencváros proti druholigistovi
Stopercentnú bilanciu budú chcieť v EL potvrdiť aj zverenci slovenského trénera Balázsa Borbélyho.
Ferencváros Budapešť hostí úradujúceho víťaza portugalského pohára a v súčasnosti druholigistu SC Torreense.
Tento klub však v úvodnom kole zdolal nórsky Lilleström a pred týždňom viedol nad anglickým Sunderlandom 1:0, napokon však prehral 1:2. Ferencváros je po triumfoch nad Celticom (3:1) a Plzňou (2:1) v tabuľke siedmy.
Surovčík bude čeliť útočníkom Olympiakosu
Štyri body má na konte po dvoch súbojoch pražská Sparta v bráne s Jakubom Surovčíkom.
„Rudí“ sa naladili na duel proti gréckemu Olympiakosu Pireus bezgólovou remízou na pôde Baníka Ostrava.
„Sme radi, že hráme v európskych pohároch. Momentálne však máme väčšie problémy v lige. Môžeme to napraviť napríklad tak, že v Európskej lige získame tri body,“ citovala obrancu Sparty Jaroslava Zeleného klubová televízia.
Európska liga - 3. kolo ligovej fázy
18:45 Ararat-Armenia – AZ Alkmaar
18:45 Ferencváros Budapešť – SC Torreense
18:45 Dinamo Záhreb – NEC Nijmegen
18:45 Juventus Turín – Stade Rennes
18:45 Lech Poznaň – AFC Sunderland
18:45 OFI Kréta – Bayer Leverkusen
18:45 Union Saint-Gilloise – Hapoel Beer Ševa
18:45 Sturm Graz – Olympique Marseille
21:00 AFC Bournemouth – AC Miláno
21:00 Besiktas Istanbul – Crystal Palace
21:00 Celtic Glasgow – Celta Vigo
21:00 Viktoria Plzeň – Levski Sofia
21:00 Jagiellonia Bialystok – Anderlecht Brusel
21:00 Lilleström SK – Real Sociedad
21:00 NK Celje – Red Bull Salzburg
21:00 Olympiacos Pireus – Sparta Praha
21:00 Omonia Nikózia – Benfica Lisabon
21:00 TSG Hoffenheim – Olympique Lyon
Jasným favoritom 2. kola bude Bayer Leverkusen, ktorý v dvoch kolách neinkasoval a čaká ho duel na pôde OFI Kréta.
Zakopnúť nechce takisto šesťbodový Juventus Turín v súboji proti francúzskemu Stade Rennes.
Medzi ťaháky programu budú patriť zápasy Crystal Palace na horúcej pôde Besiktasu Istanbul či ďalšieho anglického zástupcu AFC Bournemouth proti AC Miláno.