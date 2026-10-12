City vyzve PSG. Hancko chce s Atléticom uspieť proti United, Škriniara čaká víťaz Európskej ligy

Šlágrom druhej porcie zápasov ligovej fázy futbalovej Ligy majstrov bude duel medzi Manchestrom City a dvojnásobným obhajcom trofeje Parížom Saint-Germain.
V hlavnej časti najprestížnejšej klubovej súťaže druhýkrát v histórii štartuje aj slovenský šampión Slovan Bratislava, ktorý v stredu 14. októbra o 21.00 h privíta VfB Stuttgart v kádri s Leom Sauerom.
V ligovej fáze je celkovo 36 účastníkov, pričom každý odohrá osem zápasov systémom štyri doma a štyri vonku. Priamo do osemfinále postúpi osmička najlepších, tímy na 9. až 24. mieste si zahrajú play off.
Enrique: Náročný duel s vysokou intenzitou
Paríž odštartoval cestu za víťazným hetrikom triumfom 6:1 nad Slovanom v Parku princov a uspieť chce aj na pôde Manchestru City, ktorý je po 6. kole Premier League na čele tabuľky s plným počtom 18 bodov.
Parížania sa naladili na súboj so „Citizens" víťazstvom 3:1 nad Le Mans. „Zdolali sme súpera, ktorý sa prezentoval odvážnym výkonom. Teraz sa opäť sústredíme na Ligu majstrov.
Je to fantastická súťaž a zápasy na pôde tímov z Premier League sú vždy veľkou výzvou. Očakávam náročný duel s vysokou intenzitou," uviedol pre akreditované médiá tréner PSG Luis Enrique. City v generálke na Paríž uspeli na Anfielde proti FC Liverpool 3:0.
Hancko s Atléticom proti Manchestru United
Atletico Madrid so slovenským reprezentačným obrancom Dávidom Hanckom hostí v utorok Manchester United, ktorý počas víkendu prišiel v nadstavenom čase o dva body v súboji s Tottenhamom Hotspur (1:1).
Madridčania vďaka gólu Cristiana Romera zvíťazili v La Lige na pôde Deportiva Alaves 2:1. Hancko sa dostal na trávnik v 62. minúte.
Argentínsky kanonier Julian Alvarez, o ktorého mala v lete eminentný záujem Barcelona, nastúpil ako striedajúci hráč a v závete trafil žrď.
„Julian ukázal entuziazmus a ochotu pomôcť tímu, mal som z neho dobrý dojem," povedal tréner Atletica Diego Simeone, ktorý so svojimi zverencami ťahá štvorzápasovú víťaznú sériu.
United sa v najvyššej anglickej súťaži zatiaľ trápia a v tabuľke figurujú až na 13. priečke. Zažívajú najhorší štart do sezóny od ročníka 1986/87. Z ôsmich zápasov vo všetkých súťažiach dokázali vyhrať iba dva.
„Musíme prijať realitu a urobiť všetko pre to, aby sa veci začali postupne uberať správnym smerom. Priaznivý výsledok na pôde Atletica by mohol byť pre nás dobrý odrazový mostík," zdôraznil kouč Michael Carrick.
SSC Neapol so stredopoliarom Stanislavom Lobotkom sa predstaví na ihrisku Villarrealu. V generálke na zápas so „žltou ponorkou" si tím spod Vezuva poradil s Frosinone 3:0.
Lobotka hral do 71. minúty, za hostí nastúpil v 63. minúte jeho spoluhráč zo slovenskej reprezentácie Tomáš Bobček.
Dva góly Neapolčanov vsietil belgický stredopoliar Kevin de Bruyne. „Kevin opäť potvrdil, aký je pre nás dôležitý, páčil sa mi však výkon celého mužstva.
Cením si, že sme aj napriek viacerým zraneniam získali proti ambicióznemu nováčikovi Serie A tri body," povedal tréner Neapola Massimiliano Allegri.
Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy
utorok 13. októbra:
18:45 RC Lens - Sporting Lisabon
18:45 Sabah Baku - Slavia Praha
21:00 Arsenal Londýn - Lille OSC
21:00 Atlético Madrid - Manchester United
21:00 Inter Miláno - Club Bruggy
21:00 Galatasaray Istanbul - FC Barcelona
21:00 RB Lipsko - PSV Eindhoven
21:00 Viking Stavanger - Bayern Mníchov
21:00 Villarreal CF - SSC Neapol
streda 14. októbra
18:45 Feyenoord Rotterdam - Como 1907
18:45 LASK Linz - FC Liverpool
21:00 ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart
21:00 AS Rím - Real Madrid
21:00 Aston Villa - Fenerbahçe Istanbul
21:00 Šachtar Doneck - AEK Atény
21:00 FK Bodö/Glimt - Borussia Dortmund
21:00 Manchester City - Paríž Saint-Germain
21:00 Real Betis - FC Porto
Slaviu Praha s Ivanom Schranzom čaká duel na pôde azerbajdžanského Sabah Baku. Fenerbahce Istanbul s kapitánom Milanom Škriniarom hrá v hlavnej fáze LM prvýkrát od sezóny 2008/09.
V stredu ho v Birminghame čaká súboj proti Aston Ville - úradujúcemu víťazovi Európskej ligy UEFA.
Minulosezónny finalista LM Arsenal Londýn sa stretne s francúzskym Lille OSC, AS Rím na Stadio Olimpico privíta Real Madrid. Lille i Rimania budú súpermi Slovana v ligovej fáze.