Jablonec hostí tretí tím najlepšej ligy sveta, Guľa s Rigou cestuje na cyperskú pôdu

Tretia európska futbalová súťaž Konferenčná liga má pred sebou vo štvrtok súboje 2. kola.
Ponúkne aj zaujímavé konfrontácie Ajaxu Amsterdam proti Atalante Bergamo či duel AS Monaco - SC Freiburg.
Náročnú výzvu má pred sebou český Jablonec v kádri s viacerými Slovákmi, ktorý doma privíta FC Brighton - tretí tím anglickej Premier League.
Na severe Čiech sa očakáva vypredaný štadión, kam príde prekvapivo najofenzívnejší tím najlepšej ligy sveta.
Brighton má po 7. kole Premier League na konte 16 bodov a najlepšie skóre 23:5 spomedzi všetkých účastníkov.
Anglický klub v sezóne potvrdil svoje kvality triumfom nad úradujúcim šampiónom Arsenalom Londýn (3:0) či naposledy počas víkendu vysokým víťazstvom nad Crystal Palace 5:0.
Jablonec čaká silný oponent, ktorým bol v 1. kole aj SC Freiburg. Český zástupca podľahol tretiemu tímu nemeckej Bundesligy 2:3.
Rovnakým výsledkom prehral aj počas víkendu v ligovom stretnutí proti Viktorii Plzeň.
Očakáva sa, že duel proti Brightonu nevynechá v základnej zostave slovenský stredopoliar Sebastián Nebyla.
Tréner Luboš Kozel má v kádri aj jeho krajanov Dominika Hollého a brankára Michala Kukučku. Brighton v úvode ligovej fázy KL zdolal litovský Žalgiris Kaunas 4:0.
Minimálne bod za remízu proti Kajratu Almaty (1:1) by radi zopakovali na pôde cyperského Pafosu hráči tímu FC Riga.
Lotyšský klub vedený slovenským kormidelníkom Adriánom Guľom zostal v boji o ligový titul a po víkendovom víťazstve nad tímom Super Nova stráca na vedúceho mestského rivala RFS štyri body.
Konferenčná liga - 2. kolo ligovej fázy
16:30 Kajrat Almaty – Panathinaikos Atény
18:45 Iberia Tbilisi – Mjällby AIF
18:45 FC Nordsjaelland – CSKA Sofia
18:45 Crvena Zvezda Belehrad – FC Kodaň
18:45 FK Jablonec – Brighton & Hove Albion
18:45 Kauno Žalgiris – Brann Bergen
18:45 Getafe CF – FC Lugano
18:45 Inter Escaldes – Universitatea Craiova
18:45 Pafos FC – Riga FC
18:45 Trabzonspor – Heart of Midlothian
21:00 Ajax Amsterdam – Atalanta Bergamo
21:00 Aarhus GF – KF Egnatia
21:00 AS Monaco – SC Freiburg
21:00 FC Midtjylland – Saint-Truidense
21:00 FC Thun – Hajduk Split
21:00 Borac Banja Luka – KuPS Kuopio
21:00 Lincoln Red Imps – Twente Enschede
21:00 Sporting Braga – KAA Gent
Nadviazať na víťazstvo s dánskym Aarhusom v úvodnom kole KL budú chcieť hráči belgického KAA Gent v kádri so slovenským stredopoliarom Lászlóm Bénesom.
Na pôde portugalskej Bragy bude chcieť Gent odčiniť aj šokujúce vypadnutie z domáceho pohára, v ktorom skončil hneď pri svojom prvom zápase v súťaži proti treťoligovému Union Rocheforoise v jedenástkovom rozstrele.