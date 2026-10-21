Jablonec hostí tretí tím najlepšej ligy sveta, Guľa s Rigou cestuje na cyperskú pôdu

Futbalisti FK Jablonec.
Futbalisti FK Jablonec. (Autor: fkjablonec.cz)
TASR|22. okt 2026 o 00:00
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Na severe Čiech sa očakáva vypredaný štadión, kam príde najofenzívnejší tím Premier League.

Tretia európska futbalová súťaž Konferenčná liga má pred sebou vo štvrtok súboje 2. kola.

Ponúkne aj zaujímavé konfrontácie Ajaxu Amsterdam proti Atalante Bergamo či duel AS Monaco - SC Freiburg.

Náročnú výzvu má pred sebou český Jablonec v kádri s viacerými Slovákmi, ktorý doma privíta FC Brighton - tretí tím anglickej Premier League.

Na severe Čiech sa očakáva vypredaný štadión, kam príde prekvapivo najofenzívnejší tím najlepšej ligy sveta.

Brighton má po 7. kole Premier League na konte 16 bodov a najlepšie skóre 23:5 spomedzi všetkých účastníkov.

Anglický klub v sezóne potvrdil svoje kvality triumfom nad úradujúcim šampiónom Arsenalom Londýn (3:0) či naposledy počas víkendu vysokým víťazstvom nad Crystal Palace 5:0.

Jablonec čaká silný oponent, ktorým bol v 1. kole aj SC Freiburg. Český zástupca podľahol tretiemu tímu nemeckej Bundesligy 2:3.

Rovnakým výsledkom prehral aj počas víkendu v ligovom stretnutí proti Viktorii Plzeň.

Očakáva sa, že duel proti Brightonu nevynechá v základnej zostave slovenský stredopoliar Sebastián Nebyla.

Tréner Luboš Kozel má v kádri aj jeho krajanov Dominika Hollého a brankára Michala Kukučku. Brighton v úvode ligovej fázy KL zdolal litovský Žalgiris Kaunas 4:0.

Minimálne bod za remízu proti Kajratu Almaty (1:1) by radi zopakovali na pôde cyperského Pafosu hráči tímu FC Riga.

Lotyšský klub vedený slovenským kormidelníkom Adriánom Guľom zostal v boji o ligový titul a po víkendovom víťazstve nad tímom Super Nova stráca na vedúceho mestského rivala RFS štyri body.

Konferenčná liga - 2. kolo ligovej fázy

16:30 Kajrat Almaty – Panathinaikos Atény

18:45 Iberia Tbilisi – Mjällby AIF

18:45 FC Nordsjaelland – CSKA Sofia

18:45 Crvena Zvezda Belehrad – FC Kodaň

18:45 FK Jablonec – Brighton & Hove Albion

18:45 Kauno Žalgiris – Brann Bergen

18:45 Getafe CF – FC Lugano

18:45 Inter Escaldes – Universitatea Craiova

18:45 Pafos FC – Riga FC

18:45 Trabzonspor – Heart of Midlothian

21:00 Ajax Amsterdam – Atalanta Bergamo

21:00 Aarhus GF – KF Egnatia

21:00 AS Monaco – SC Freiburg

21:00 FC Midtjylland – Saint-Truidense

21:00 FC Thun – Hajduk Split

21:00 Borac Banja Luka – KuPS Kuopio

21:00 Lincoln Red Imps – Twente Enschede

21:00 Sporting Braga – KAA Gent

Nadviazať na víťazstvo s dánskym Aarhusom v úvodnom kole KL budú chcieť hráči belgického KAA Gent v kádri so slovenským stredopoliarom Lászlóm Bénesom.

Na pôde portugalskej Bragy bude chcieť Gent odčiniť aj šokujúce vypadnutie z domáceho pohára, v ktorom skončil hneď pri svojom prvom zápase v súťaži proti treťoligovému Union Rocheforoise v jedenástkovom rozstrele.

Tabuľka Konferenčnej ligy

Konferenčná liga

    Futbalisti FK Jablonec.
    Futbalisti FK Jablonec.
    Jablonec hostí tretí tím najlepšej ligy sveta, Guľa s Rigou cestuje na cyperskú pôdu
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