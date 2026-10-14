Plzeň nastúpi na pôde Borbélyho Ferencvárosu, Lyon vyzve anglický tím

Futbalová Európska liga bude vo štvrtok pokračovať osemnástimi duelmi 2. kola ligovej fázy. Zaujímavú konfrontáciu prinesie duel Viktorie Plzeň, kde pôsobia viacerí slovenskí hráči, na pôde Ferencvárosu Budapešť pod vedením Slováka Balázsa Borbélyho.
Sparta Praha s brankárom Jakubom Surovčíkom privíta nórsky Lilleström SK a Olympique Lyon s Dominikom Greifom bude hrať doma proti Crystal Palace.
„Viktoriáni“ si počas víkendu pripísali len tretie ligové víťazstvo a v Chance lige im aktuálne patri až 10. priečka. Prvá Slavia má dvojnásobný počet bodov. Pozitívom pre zverencov Radoslava Kováča smerom k duelu proti Ferencvárosu môže byť fakt, že si tretíkrát v sezóne udržali čisté konto.
Do bránky sa prvýkrát v sezóne postavil Slovák Dominik Ťapaj a domáci tím viackrát podržal svojimi zákrokmi. Po prvej nule v drese Plzne dostal otázku aj na štvrtkového súpera.
„Dúfam, že už nadviažeme na nejakú dobrú sériu. Výkon by mohol byť odrazovým mostíkom, no Ferencváros je náročný súper. Ak sa však poctivo pripravíme a budeme hrať zodpovedne, toto mužstvo má kvalitu na to, aby zdolalo každého,“ vyjadril sa Ťapaj podľa klubového webu.
Jeho kolega z brankárskeho tímu Rakúšan Florian Wiegele chýbal proti Mladej Boleslavi pre virózu. Podľa trénera Kováča si svojím výkonom vyžiadal „ďaleko viac príležitostí“.
Slovenský stredopoliar a kapitán Patrik Hrošovský bol tiež v základnej zostave spoločne s obrancom Tobiášom Pališčákom. Denis Vavro sledoval duel z lavičky náhradníkov. V úvodnom zápase EL Plzeň prehrala na pôde Unionu Saint-Gilloise 0:3, podľa Kováča bol vtedy súper lepší vo všetkých aspektoch.
Ferencváros zatiaľ v ôsmich ligových zápasoch prehral iba raz hneď v úvodnom kole, no na konte má už štyri remízy. Tretiu za sebou si „Fradi“ pripísali v sobotu proti Debrecínu. V prvom kole však maďarské mužstvo odišlo z Glasgowa s veľkým skalpom Celticu (3:1). Ak chcú jeho zverenci podobný výsledok zopakovať, budú musieť byť lepší ako počas víkendu. „
Hrali sme ľahkovážne a pohodlne, navyše s veľkým množstvom chýb. Dali sme gól, potom sa hra otvorila, ale bohužiaľ sme vedenie nedokázali udržať,“ povedal Borbély.
Hráči Lyonu nevyužili v piatok príležitosť dostať sa na čelo tabuľky Ligue 1. Na ihrisku Lens podľahli 1:2 a utrpeli prvú prehru v sezóne. Greif však predviedol päť zákrokov a dostal pochvalu od trénera Paula Fonsecu.
V OL má pozíciu tímovej jednotky, no v úvodnom zápase EL dostal priestor 30-ročný Francúz Remy Descamps. Zatiaľ nie je jasné, či vo štvrtok nastúpi. „Zápasov je v tomto období extrémne veľa, uvidíme, ako to tréner urobí,“ povedal 29-ročný gólman.
Sparta sa na domáci duel s nórskym mužstvom naladila výhrou 2:0 nad Pardubicami. Surovčík odchytal zatiaľ každý súťažný zápas s výnimkou septembrového pohárového duelu a v bránke bol aj pri výhre 4:1 v prvom kole na ihrisku Araratu.
Lilleström je aktuálne na 6. mieste nórskej Eliteserien, minulý rok vyhral druhú najvyššiu súťaž a predtým v decembri 2025 aj pohár, vďaka ktorému dostal možnosť bojovať o miesto v Európe.
Omonia Nikózia v kádri s reprezentačným obrancom Ľubomírom Šatkom nastúpi na duel v Slovinsku proti NK Celje. Šatka v piatok gólom spečatil ligovú výhru 3:0 nad Karmiotissou. Omonia predtým v EL vyhrala doma nad Celtou Vigo 1:0.
Taliansky gigant Juventus Turín sa vo štvrtok predstaví práve na ihrisku Celty. Benfica doma privíta Celtic Glasgow a AC Miláno vycestuje do Rakúska, kde sa stretne s Red Bullom Salzburg.
Európska liga - 2. kolo ligovej fázy
18:45 Sparta Praha - Lilleström SK
18:45 AZ Alkmaar - Hapoel Beer Ševa
18:45 Red Bull Salzburg - AC Miláno
18:45 Lech Poznaň - Bayer Leverkusen
18:45 NK Celje - Omonia Nikózia
18:45 Olympique Lyon - Crystal Palace
18:45 Union Saint-Gilloise - Real Sociedad
18:45 SC Torreense - AFC Sunderland
21:00 AFC Bournemouth - Sturm Graz
21:00 Ferencváros Budapešť - Viktoria Plzeň
21:00 Dinamo Záhreb - Anderlecht Brusel
21:00 Jagiellonia Bialystok - Ararat-Armenia
21:00 NEC Nijmegen - Levski Sofia
21:00 Olympique Marseille - Olympiacos Pireus
21:00 Celta Vigo - Juventus Turín
21:00 Benfica Lisabon - Celtic Glasgow
21:00 Stade Rennes - OFI Kréta
21:00 TSG Hoffenheim - Besiktas Istanbul