Dunajská Streda spozná svojho súpera v Európe, Riga chce potvrdiť pozíciu favorita

Odvetné zápasy 1. predkola nového ročníka futbalovej Konferenčnej ligy 2026/27 odhalia súpera pre DAC Dunajská Streda.
Slovenský klub začne svoje pôsobenie až v druhom predkole, kde narazí na víťaza duelu FC Milsami Orhei - FK Velež Mostar.
V prvom zápase pred týždňom sa zrodila remíza 1:1.
Odvety KL sa začnú už v stredu, celkovo je na programe 26 stretnutí. Okrem DAC začne svoje pôsobenie až v druhom predkole aj Trnava, Spartaku žreb už pridelil nenasadený bulharský klub CSKA 1948 Sofia.
Pozíciu favorita bude chcieť v odvete potvrdiť RFS Riga, tá v prvom zápase zvíťazila na pôde severoírskeho Glentoran FC 2:1.
Výbornú pozíciu pred odvetou si vytvorili hráči Levadie Tallinn, v prvom zápase zvíťazili na ihrisku Caernarfon Town 5:0. Rovnakým výsledkom si KF Škendija poradila s FC Europa.
Prvé zápasy druhého kvalifikačného kola sú na programe od stredy 22. júla do štvrtka 23. júla. Ešte predtým sa 20. júla uskutoční žreb 3. predkola.
Odvetné zápasy prvého predkola Konferenčnej ligy 2026/27
Streda 15. júla:
16:30 FC Malisheva - KF Vllaznia Škodra /prvý zápas: 1:2/
20:30 FK Dečič Tuzi - FK Liepaja /prvý zápas: 0:1/
Štvrtok 16. júla:
17:00 FC Astana – KF Tirana /prvý zápas: 1:0/
17:00 FC Inter Turku – FK Sarajevo /prvý zápas: 1:1/
17:00 FK Jelimaj Semej – FC Alaškert /prvý zápas: 1:1/
18:00 Ilves Tampere – FC Differdange 03 /prvý zápas: 0:0/
18:00 Paide Linnameeskond – FC Hegelmann /prvý zápas: 1:1/
18:00 FC Pjunik Jerevan – Marsaxlokk FC /prvý zápas: 3:0/
18:00 St Joseph's FC – Bohemians FC /prvý zápas: 0:2/
18:00 FC Torpedo Kutaisi – Zira FK /prvý zápas: 0:3/
18:30 FCI Levadia Tallinn – Caernarfon Town /prvý zápas: 5:0/
18:30 RFS Riga – Glentoran FC /prvý zápas: 2:1/
19:00 BATE Borisov – AF Elbasani /prvý zápas: 1:1/
19:00 Dinamo Tbilisi – FC Mondorf-les-Bains /prvý zápas: 2:1/
19:00 FC Santa Coloma – Penybont FC /prvý zápas: 1:0/
19:00 FC Milsami Orhei – FK Velež Mostar /prvý zápas: 1:1/
19:00 Víkingur Gota – Stjarnan Garoabar /prvý zápas: 1:3/
19:00 FK Žalgiris Vilnius – OFK Petrovac /prvý zápas: 3:1/
19:30 Hamrun Spartans FC – NSÍ Runavík /prvý zápas: 1:1/
20:00 FC Ballkani – Connah's Quay Nomads /prvý zápas: 0:0/
20:00 KF Škendija – Europa FC /prvý zápas: 5:0/
20:00 FK Sileks Kratovo – Dinamo Minsk /prvý zápas: 1:0/
20:45 Linfield FC – Nomme Kalju FC /prvý zápas: 0:1/
20:45 FK Mornar Bar – AC d'Escaldes /prvý zápas: 1:2/
21:00 Virtus AC 1964 – FC Dila Gori /prvý zápas: 1:3/