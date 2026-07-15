Slovenská stopa v predkole EL: Žilina doháňa manko, Borbélyho klub je blízko k postupu

Okrem slovenského zástupcu MŠK Žilina sa v odvetných zápasoch prvého predkola nového ročníka Európskej ligy 2026/27 predstaví vo štvrtok ďalších jedenásť tímov.
Slovensko bude mať zastúpenie aj v zápase Ferencváros Budapešť - FK Vojvodina Novi Sad, domácich vedie slovenský tréner Balázs Borbély.
Žilinčania sa na domácej pôde proti Hajduku Split pokúsia postúpiť po prehre 0:2 v prvom zápase. Bude to ťažká úloha, no nie je nemožná.
Ferencváros je na tom oveľa lepšie, v prvom zápase zvíťazil maďarský zástupca 2:1. „Fradi“ sú vicemajstri a držitelia pohára a hrajú pravidelne na európskej scéne.
V sezóne 1974/75 boli dokonca vo finále Pohára víťazov pohárov proti Dynamu Kyjev, no prehrali 0:3.
Papierovo najslabší tím v 1. predkole je je islandský IF Vestri, v prvom zápase prehral na pôde azerbajdžanského Karabachu Agdam 0:3.
Trhovo najhodnotnejší káder má rumunská Universitatea Kluž, ale proti sebe má kvalitného protivníka Dynamo Kyjev.
Ich prvé meranie síl pred týždňom góly neprinieslo.
Rovnakým výsledkom sa skončil aj prvý zápas medzi slovinským NK Aluminij Kidričevo a moldavským Šeriffom Tiraspoľ. Mierny favorit je Tiraspoľ, v jeho prospech hovorí oveľa viac skúseností v pohárovej Európe.
Derry City sa doma pokúsi o prekvapenie s CSKA Sofia, Bulhari uspeli pred týždňom 3:2.
Neúspešné tímy z 1. predkola budú ďalej bojovať o európsku jeseň v kvalifikácii Konferenčnej ligy.
Zápasy druhého predkola EL sa odohrajú 23. a 30. júla, ešte predtým je 20. júla na programe žreb 3. predkola.
Odvetné zápasy prvého predkola Európskej ligy 2026/27
Štvrtok 16. júla:
19:30 Derry City - CSKA Sofia /prvý zápas: 2:3/
19:30 Universitatea Kluž - Dynamo Kyjev /prvý zápas: 0:0/
20:00 NK Aluminij Kidričevo - Šeriff Tiraspoľ /prvý zápas: 0:0/
20:15 Ferencváros Budapešť - FK Vojvodina Novi Sad /prvý zápas: 2:1/
20:30 MŠK Žilina - Hajduk Split /prvý zápas: 0:2/
22:00 ÍF Vestri - Karabach Agdam /prvý zápas: 0:3/