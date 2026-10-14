Začína sa Konferenčná liga. Slovenskú dvojicu čaká náročná skúška v Nemecku

V polovici októbra dostane v európskom futbale priestor aj Konferenčná liga. V ligovej fáze sa rovnako ako v dvoch najprestížnejších súťažiach predstaví 36 tímov, no odohrajú o dva zápasy menej.
Medzi nimi aj český Jablonec v kádri so Slovákmi Sebastianom Nebylom, Dominikom Hollým a brankárom Michalom Kukučkom, belgický Gent so stredopoliarom Lászlóm Bénesom, či tréner Adrián Guľa na lavičke lotyšskej Rigy FC.
Jablonec sa prebojoval do hlavnej fázy súťaže po zvládnutom rozstrele v play off proti škótskemu Glasgowu Rangers a dosiahol najväčší úspech v histórii klubu.
Zverencov Luboša Kozela čaká na úvod skúška z kategórie tých najťažších, keď sa predstavia na ihrisku Freiburgu, aktuálneho lídra nemeckej Bundesligy.
„Čaká nás nabitý program a súperi budú ešte ťažší. Videl som už nejaké zápasy a ak vynechám prípravné duely, tak Freiburg prehral naposledy v máji vo finále Európskej ligy. Možno to meno neznie ako Lipsko alebo Dortmund, ale môže sa s nimi porovnávať,“ povedal Kozel po víkendovej výhre na ihrisku Zbrojovky Brno (1:0).
Severočesi sú po nej so 17 bodmi na šiestom mieste a majú druhú najlepšiu obranu v súťaži. Nebyla je pravidelnou súčasťou základnej zostavy, príležitosti dostáva v uplynulom období aj hosťujúci Hollý a Kukučka plní rolu náhradníka.
Lotyšský majster sa v domácej súťaži naďalej drží v blízkosti aktuálneho lídra RFS a stále tak bojuje o druhý ligový titul za sebou. Do konca tamojšej súťaže zostávajú štyri kolá a tím pod vedením slovenského trénera Guľu sa predstaví aj v novembrovom finále pohára proti Aude.
Navyše v záverečnom stretnutí Virsligy privíta mestského rivala RFS na domácom štadióne. Ešte predtým však Riga absolvuje polovicu z porcie šiestich európskych zápasov.
Vo štvrtok začne doma proti Kajratu Almaty a 5. novembra privíta v Rige aj práve Jablonec. Riga prehrala naposledy ešte na konci augusta a v realizačnom tíme pôsobia ako asistenti aj ďalší Slováci Norbert Guľa a Peter Argyusi.
Bénes nenastúpil už na dva zápasy pred októbrovou reprezentačnou prestávkou a chýbal aj v zápasovej nominácii na prvý duel po reštarte belgickej súťaže. Gent je po uplynulom víkende jej lídrom a v ôsmich zápasoch stratil body len pri remíze s Genkom.
Špecializovaný portál Opta dáva najväčšiu šancu na celkový triumf anglickému Brightonu, a to pomerne jednoznačne.
Pre „čajky“ bude okrem nadviazania na vydarený štart do Premier League dôležité predovšetkým to, ako zvládnu väčšiu porciu zápasov. V prípade zisku trofeje by sa stali tretím anglickým víťazom za sebou a celkovo štvrtým v krátkej histórii súťaže.
Medzi favoritov by sa dali zaradiť aj AS Monaco a Freiburg - „kniežatá“ podobne ako Freiburg aktuálne vedú domácu súťaž. Účastník Bundesligy by mohol mať navrch v súvislosti so skúsenosťami v ďalšej fáze súťaže. V minulom ročníku dokráčal až do finále EL, kde podľahol Aston Ville.
Konferenčná liga - úvodné kolo ligovej fázy
18:45 FC Lugano - Crvena Zvezda Belehrad
18:45 Hajduk Split - Ajax Amsterdam
18:45 KAA Gent - Aarhus GF
18:45 KF Egnatia - FC Midtjylland
18:45 KuPS Kuopio - Trabzonspor
18:45 Mjällby AIF - Inter Escaldes
18:45 Panathinaikos Atény - Borac Banja Luka
18:45 CSKA Sofia - AS Monaco
18:45 Riga FC - Kajrat Almaty
18:45 Universitatea Craiova - Getafe CF
21:00 Atalanta Bergamo - Pafos FC
21:00 Brighton & Hove Albion - Kauno Žalgiris
21:00 FC Kodaň - Sporting Braga
21:00 Twente Enschede - FC Thun
21:00 Heart of Midlothian - FC Nordsjaelland
21:00 Saint-Truidense - Iberia Tbilisi
21:00 SC Freiburg - FK Jablonec
21:00 Brann Bergen - Lincoln Red Imps