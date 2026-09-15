Sparta aj Plzeň so Slovákmi potrebujú zabrať. Začína sa hlavná fáza Európskej ligy

Ligová fáza Európskej ligy má pred sebou úvodné kolo, na ktoré sa chystajú aj slovenskí futbalisti.
Ich najpočetnejšie zastúpenie má Viktoria Plzeň, ktorá by si po trápení v českej lige opäť rada napravila chuť v medzinárodnej konfrontácii.
Belgickému súperovi bude čeliť aj Olympique Lyon s brankárom Dominikom Greifom.
Plzeň vyzve belgického vicemajstra
Plzeň pri premiére trénera Radoslava Kováča po senzačnom obrate skóre dvojzápasu a víťazstve 5:1 v odvete proti Crvenej Zvezde Belehrad postúpila do ligovej fázy EL.
Odvtedy však získala v štyroch ligových zápasoch iba 5 bodov a v priebežnej tabuľke domácej súťaže jej patrí až 10. priečka. Fanúšikov nahnevala najmä uplynulá nedeľná prehra 2:3 v domácom prostredí s Olomoucom.
Od začiatku hral slovenský kapitán Viktorie Patrik Hrošovský aj obranca Tobiáš Pališčák. Stopér Denis Vavro naopak absentoval pre trest za červenú kartu a do zápasu nezasiahli ani brankári Marián Tvrdoň a Dominik Ťapaj.
Kováč na tlačovej konferencii po stretnutí hovoril o krehkej obrane, no verí, že pomôcť môže aj návrat Vavra: „Stopercentne. Je to skúsený borec a veríme, že organizácia a pevnosť obrany sa zlepší. Preto aj Denis prichádzal do Plzne.“
Viktoria privíta vo štvrtok belgického vicemajstra Royale Union Saint-Gilloise, ktorý v tejto sezóne ešte v riadnom hracom čase neprehral, ťahá sériu štyroch víťazstiev a vedie ligovú tabuľku. S belgickým futbalom má bohaté skúsenosti Hrošovský, ktorý pôsobil od leta 2019 až do januára tohto roka v Genku.
„Očakávam veľmi náročný zápas, ale teším sa na to veľmi. Čo si pamätám Union, vždy to bol veľmi dobre organizovaný tím so silnými útočníkmi. Európske zápasy sú špeciálne, proti Crvenej Zvezde sme tu zažili magický večer a verím, že spolu s fanúšikmi si užijeme ďalší krásny večer,“ povedal 34-ročný slovenský stredopoliar v rozhovore pre klubové komunikačné kanály.
Sparta nastúpi v Arménsku
Ďalší český zástupca v EL sa v stredu predstaví v Arménsku proti Araratu. Sparta Praha s brankárom Jakubom Surovčíkom po ligových prehrách so Slaviou 0:3 a s Hradcom Králové 1:2 zareagovala víťazstvom 2:0 nad Jabloncom.
V domácej súťaži sa taktiež trápi, v tabuľke sa nachádza na 9. mieste o dva body nad Plzňou. V EL ju čaká súper, ktorého v minulej sezóne vyradila v 3. predkole Konferenčnej ligy.
„Minule to bolo zaujímavé, súper nás dobre preveril. Majú dobrého trénera, vyhrali tamojšiu ligu, bude to zaujímavé. Budeme hrať na inom štadióne, čo môže taktiež zohrať nejakú rolu,“ povedal podľa iSport.cz tréner Sparty Brian Priske, ktorého dánsky denník
Tipsbladet spája s odchodom do bundesligového Mönchengladbachu. Nemecký Bild však záujem popiera.
Podobne ako Plzeň, s belgickým súperom sa stretne aj Olympique Lyon s Dominikom Greifom. Podľa francúzskeho denníku L'Equipe by však tréner Paulo Fonseca mal dať v bráne šancu Remymu Descampsovi na úkor slovenskej jednotky.
Lyon ešte vo francúzskej Ligue 1 v tejto sezóne neprehral a v stredu sa predstaví na štadióne Anderlechtu Brusel, ktorý v minulom ročníku skončil v belgickej lige na štvrtom mieste a momentálne je po šiestich kolách siedmy.
Slovenský stredný obranca Ľubomír Šatka sa už etabloval v základnej zostave Omonie Nikózia, ktorá si v stredu na Cypre zmeria sily so španielskou Celtou Vigo.
Ferencváros Budapešť so slovenským trénerom Balázsom Borbélym a stredopoliarom Matúšom Berom čaká vo štvrtok vyhlásená búrlivá atmosféra na štadióne Celticu Glasgow.
Európska liga - 1. kolo ligovej fázy
štvrtok 16. septembra:
18:45 FC Ararat-Armenia - Sparta Praha
18:45 Omonia Nikózia - Celta Vigo
21:00 AC Miláno - Benfica Lisabon
21:00 Bayer Leverkusen - NK Celje
21:00 Hapoel Beer Ševa - Dinamo Záhreb
21:00 Olympiakos Pireus - Jagiellonia Bialystok
21:00 Anderlecht Brusel - Olympique Lyon
21:00 Sturm Graz - Stade Rennes
21:00 Sunderland AFC - AZ Alkmaar
piatok 17. septembra:
18:45 OFI Kréta - TSG 1899 Hoffenheim
18:45 Levski Sofia - Red Bull Salzburg
21:00 Besiktas Istanbul - Olympique Marseille
21:00 Celtic Glasgow - Ferencváros Budapešť
21:00 Crystal Palace FC - Lech Poznaň
21:00 Viktoria Plzeň - Royale Union Saint-Gilloise
21:00 Juventus Turín - NEC Nijmegen
21:00 Lilleström SK - SCU Torreense
21:00 Real Sociedad San Sebastian - AFC Bournemouth