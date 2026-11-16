ONLINE: FC Tatran Prešov - MFK Zvolen dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 17. kolo)

Futbalisti FC Tatran Prešov a MFK Zvolen dnes hrajú zápas 17. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC Tatran Prešov - MFK Zvolen (II. liga, MONACObet liga, 17. kolo, pondelok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
16.11.2026 o 17:00
17. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
MFK Zvolen
Prehľad
Rozhodca: Choreň – Poláček, Vitko..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní posledného 17. kola jesennej časti MONACObet ligy medzi FC TATRAN Prešov a MFK Zvolen. Stretnutie prinesieme cez zmeny stavov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00 a my vám z neho prinesieme informácie o zmenách stavu..
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
17
12
3
2
36:20
39
V
V
R
V
R
2
FC PetržalkaFC Petržalka
17
11
3
3
27:13
36
V
V
P
P
R
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
17
10
2
5
34:27
32
V
P
V
V
P
4
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
16
8
4
4
25:19
28
V
V
V
R
R
5
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
17
7
6
4
37:23
27
V
V
P
R
R
6
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
17
8
3
6
29:28
27
R
V
P
R
V
7
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
17
8
3
6
28:24
27
P
V
R
P
R
8
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
17
7
5
5
27:19
26
R
V
V
P
V
9
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
17
7
3
7
22:21
24
P
P
P
V
R
10
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
17
6
6
5
25:20
24
V
V
R
R
R
11
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
17
6
5
6
25:29
23
R
P
V
V
P
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
17
4
4
9
24:30
16
P
P
R
V
R
13
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
17
3
6
8
16:22
15
R
P
R
P
P
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
17
3
4
10
15:30
13
P
P
R
R
V
15
MFK ZvolenMFK Zvolen
16
2
3
11
16:29
9
P
V
P
V
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
17
3
0
14
15:47
9
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body