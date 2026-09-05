ONLINE: FC Tatran Prešov - FC ViOn Zlaté Moravce dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 7. kolo)

Futbalisti FC Tatran Prešov a FC ViOn Zlaté Moravce dnes hrajú zápas 7. kola MONACObet ligy (II. liga).
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ONLINE PRENOS: FC Tatran Prešov - FC ViOn Zlaté Moravce (II. liga, MONACObet liga, 7. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
05.09.2026 o 18:00
7. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Zlaté Moravce
Prehľad
Rozhodca: Gemzický – Tuma, Dobrík..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 7. kola MONACObet ligy medzi FC TATRAN Prešov a FC ViOn Zlaté Moravce.
FC TATRAN Prešov
Hráči Tatranu ukázali novému trénerovi Romanovi Pivarníkovi, že vedia hrať futbal. Samozrejme, pohárový zápas proti Kendiciam, ktoré hrajú 4. ligu, nemožno brať za plnohodnotný, ale určite bol smerodajný. Sám kormidelník vravel, že tam videl momenty, na ktorých chce Prešov stavať a praktizovať to v súťaži. Kabína si urobila náladu vysokou výhrou 8:0.
FC ViOn Zlaté Moravce
V Zlatých Moravciach nepanuje ideálna nálada. ViOn je zatiaľ ďaleko od svojich cieľov. V tabuľke sa nachádza až v druhej polovici. Tréner Peter Gaži, ktorý zbiera potrebné skúsenosti vždy hovorí o tom, že jeho mužstvo poctivo pracuje, ide na dno svojich síl a nemôže mu nič vytknúť, ale výsledky sa nedajú oklamať. Pre Zlaté Moravce je tento zápas historický na pôde štadióna Ladislava Pavloviča.
FC TATRAN Prešov
Hráči Tatranu ukázali novému trénerovi Romanovi Pivarníkovi, že vedia hrať futbal. Samozrejme, pohárový zápas proti Kendiciam, ktoré hrajú 4. ligu, nemožno brať za plnohodnotný, ale určite bol smerodajný. Sám kormidelník vravel, že tam videl momenty, na ktorých chce Prešov stavať a praktizovať to v súťaži. Kabína si urobila náladu vysokou výhrou 8:0.
FC ViOn Zlaté Moravce
V Zlatých Moravciach nepanuje ideálna nálada. ViOn je zatiaľ ďaleko od svojich cieľov. V tabuľke sa nachádza až v druhej polovici. Tréner Peter Gaži, ktorý zbiera potrebné skúsenosti vždy hovorí o tom, že jeho mužstvo poctivo pracuje, ide na dno svojich síl a nemôže mu nič vytknúť, ale výsledky sa nedajú oklamať. Pre Zlaté Moravce je tento zápas historický na pôde štadióna Ladislava Pavloviča.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
6
6
0
0
16:2
18
V
V
V
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
6
5
0
1
13:6
15
V
V
P
V
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
6
3
1
2
12:10
10
V
P
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
3
1
2
6:6
10
P
V
R
V
V
5
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
6
2
4
0
11:8
10
V
R
V
R
R
6
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
6
3
1
2
10:10
10
R
P
V
V
P
7
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
3
1
2
9:10
10
P
V
P
R
V
8
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
7
2
3
2
13:9
9
R
P
P
R
R
9
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
7
2
2
3
12:10
8
R
R
P
V
V
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
6
2
1
3
10:10
7
V
P
P
R
V
11
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
6
2
1
3
4:9
7
V
V
P
P
P
12
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
6
2
0
4
4:9
6
P
V
P
V
P
13
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
6
1
2
3
5:7
5
P
P
R
P
R
14
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
6
1
2
3
9:10
5
R
R
V
P
P
15
MFK ZvolenMFK Zvolen
6
0
3
3
4:7
3
R
P
R
P
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
6
1
0
5
4:19
3
P
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body