ONLINE: FC Tatran Prešov - MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 3. kolo)

Futbalisti FC Tatran Prešov a MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 3. kola MONACObet ligy (II. liga).
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ONLINE PRENOS: FC Tatran Prešov - MFK Tatran Liptovský Mikuláš (II. liga, MONACObet liga, 3. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
08.08.2026 o 16:00
3. kolo
Prešov
1:1
(0:0, 1:1)
90+5 minúta
Ukončený
L. Mikuláš
Prehľad
Góly: 48. Suchý – 78. Macejko. ŽK: 80. Gerát (LMI). Rozhodca: Marhefka – Šandrik, Lauer.. Diváci: 3381.
Prenos
Výborný súboj v Prešove s fantastickou kulisou a spravodlivou remízou. Takto sa dá v kocke zhrnúť dnešné stretnutie v rámci 3. kola MONACObet ligy. Ďakujem za pozornosť. Dočítania priatelia.
FC TATRAN Prešov – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:1 (0:0)
Góly: 48. Suchý – 78. Macejko. ŽK: 80. Gerát (LMI). Rozhodca: Marhefka – Šandrik, Lauer.. Diváci: 3381.
Góly: 48. Suchý – 78. Macejko. ŽK: 80. Gerát (LMI). Rozhodca: Marhefka – Šandrik, Lauer.. Diváci: 3381.
Koniec zápasu.
90+5
Ligový žolík Landing Sagna nerozhodol zápas pre Prešov! Dobrá strela z voleja preletela nad brvno Slančíka!
90+4
Striedanie v tíme MFK Tatran Liptovský Mikuláš:
z ihriska odchádza Bartoš, prichádza Kuchárik.
z ihriska odchádza Bartoš, prichádza Kuchárik.
90+2
Landing Sagna bol za brankárom Slančíkom. Ten sa však uviedol dobrým zákrokom, keď sa zmocnil centru od Ukrajinca Uchana.
90
Druhý polčas sa bude nadstavovať o 4 minúty.
89
Komická situácia. Pobořil sa rozhodol pre center z pravej strany. Nakoniec iba zostrelil Gomolu. Domáci Tatran si uvedomuje, že zbytočne prišiel o tesný náskok a snaží sa ho získať späť v závere.
88
Aktuálne vidíme vyčkávaciu taktiku zo strany Mikuláša.
84
Šimon Sabolčík sa do toho poriadne oprel! Adrián Slančík vyrazil tento nepríjemný pokus vľavo! Uchan nebol bližšie, aby skúsil dorážku!
Dnešný zápas sleduje 3 381 divákov!
80
Žltá karta pre tím MFK Tatran Liptovský Mikuláš (Gerát).
79
Striedanie v tíme FC TATRAN Prešov:
z ihriska odchádza Regáli, prichádza Sabolčík,
z ihriska odchádza Goncalves, prichádza Uchan.
z ihriska odchádza Regáli, prichádza Sabolčík,
z ihriska odchádza Goncalves, prichádza Uchan.
78
Liptovský Mikuláš dal gól! Prešov po masívnom tlaku postupne z neho upustil. Liptáci sa svojej šance dočkali. ADRIÁN MACEJKO zakončil ponad Knurovského a vyrovnal na 1:1.
77
Okonji získal potrebnú rýchlosť, pomocou ktorej unikal Goncalvesovi. Prešovský hráč ho skoro vyzliekol z trenírok. Marhefka odpískal, ale kartu nevytiahol.
76
Striedanie v tíme MFK Tatran Liptovský Mikuláš:
z ihriska odchádza Julio, prichádza Laura,
z ihriska odchádza Jendrek, prichádza Šot.
z ihriska odchádza Julio, prichádza Laura,
z ihriska odchádza Jendrek, prichádza Šot.
75
Na trávnik vybehli nosidlá. Dnešný zápas sa skončil pre Lukáša Jendreka. Tréner hostí Marek Petruš musí striedať.
74
Goncalves zakladal útok, no nakoniec zistil, že bez akejkoľvek podpory spoluhráčov. Loptu stratil a len bezmocne gestikuloval.
72
Liptovský Mikuláš sa dostal k rohovému kopu po zákroku Menicha. Následne pretiahnutý center na druhú opačnú zastávku spracoval Pobořil.
71
Samuel Gladiš zahrával priamy kop. Posielal to do stredu pokutového územia. Za domácich zasahoval vysoký Sagna.
70
Jendrek celkom neustál súboj s bývalým spoluhráčom Sagnom, ktorý mierne pritvrdil, no v rámci fair-play.
69
Martin Regáli držal na chrbte protihráča. Sagna bol najbližšie po ruke, s ktorým aj chcel spolupracovať, ale v tejto chvíli to nikam neviedlo.
67
Prestávka na občerstvenie.
66
Keď Prešovčania prečítali hosťujúce prihrávky, mali to inak riešiť. Šimko, Regáli a ďalší si dali následné bago. Ešteže tam bol faul od súpera.
64
Liptovský Mikuláš nasťahovaný na domácej strane. Videli sme veľa prihrávok. Jedna lopta mierila pred bránu, ale Knurovský je v nej naďalej spoľahlivý.
62
Striedanie v tíme FC TATRAN Prešov:
z ihriska odchádza Gríger, prichádza Pobořil,
z ihriska odchádza Suchý, prichádza Sagna.
z ihriska odchádza Gríger, prichádza Pobořil,
z ihriska odchádza Suchý, prichádza Sagna.
61
Adrián Knurovský vychytal jeden strelecký pokus. Hneď na to ho hostia takmer úspešne prelobovali. Diváci si veru zhlboka vydýchli.
60
Regáli sklepol loptu hlavou pre Grígera, ale mladík sa zatiaľ od začiatku sezóny veľmi nechytá.
59
Výborná robota v podaní Menicha po tom, ako Prešov prepadol v strede poľa. Domáci obranca zachytil loptu a následne ju vykopával do bezpečia.
57
Striedanie v tíme MFK Tatran Liptovský Mikuláš:
z ihriska odchádza Staš, prichádza Okonji,
z ihriska odchádza Chlepko, prichádza Hák.
z ihriska odchádza Staš, prichádza Okonji,
z ihriska odchádza Chlepko, prichádza Hák.
55
V tejto chvíli sa domáca nátlaková hra mierne utíšila. Liptovský Mikuláš však toho vpredu veľa nepredviedol.
54
Prešovský tlak mal stúpajúcu tendenciu. Župova hlavička možno už aj smerovala do brány, ale Slančík zvládol svoju robotu na sto percent.
53
Obrovská škoda, že Prešov neúčinkuje v najvyššej súťaži. Jednoznačne by si to zaslúžil za vynikajúcu atmosféru, ktorej sme svedkami.
52
Krásny futbalový okamih! Daniel Suchý poslal nádhernú strelu, ale Slančík sa uviedol famóznou robinsonádou!
51
Chyba Liptákov! Daniel Suchý sa objavil zoči-voči Slančíkovi! Prešovčan v hosťujúcej bráne túto šancu zneškodnil! Regáli ešte pomýšľal na dorážanie, ale už to nebolo možné!
48
Prešov dal gól! MARTIN REGÁLI otvára skóre dnešného duelu po dorážke za chrbát Adriána Slančíka.
47
Michal Sipľak poslal center do šestnástky zo štandardnej situácie! Kôpka hráčov v päťke zablokovala náznak strely! Diváci chceli penaltu, Marhefka jasne a správne to odmietol!
46
Tímy vstupujú do druhého dejstva bez zmien v základných jedenástkach.
46
Začal sa druhý polčas.
Druhý polčas sa začne o 17:06.
Prešov s Liptovským Mikulášom mieria na prestávku za bezgólovej remízy. Nejaké šance boli, no nič vážne, čo by vyslovene zaváňalo presným zásahom.
45+1
Prvý polčas sa skončil.
45
Prvý polčas sa bude nadstavovať o 1 minútu.
44
Plán medzi Regálim a Suchým nevyšiel po krátkej spolupráci. O finálne slovo sa prihlásil volejom novic Goncalves, ale bez šance na úspech.
43
Julio ukázal individuálnu kvalitu, len mu unikla lopta v poslednej chvíli. Knurovský sa mu hodil pod nohy a zachytil loptu.
41
Tatran Prešov spálil možnosť na otvorenie skóre! Regáli naskakoval, lebo chcel zakončiť hlavou! Suchý mal nakoniec loptu na nohe, no kopal slabo!
39
Sipľakove lopty do vápna už majú Liptáci naštudované.
35
Čitateľný Sipľakov center z ľavého krídla. Slančík mal dostatok času pripraviť sa na svoju prácu a loptu si stiahol pred Grígerom.
34
Pekne si zbehol pred bránu Prešova Julio. Knurovský si opäť pripísal dôležitý zásah.
33
Prešovská defenzíva si v trojici nakoniec poradila s dobre hrajúcim Richardom Bartošom. Kapitán Liptákov sa už nestihol vytočiť tvárou k bráne.
31
Regáli odstavený vo vnútri pokutového územia. Nezvládol si prehodiť loptu na pravačku a pokúsiť sa o prípadnú strelu. V tomto zlyhával aj vlani.
30
Sledujeme veľmi zaujímavý zápas. Do pol hodiny mohol Prešov vyhrávať, ale to by musel Martin Regáli oveľa lepšie naložiť so šancou, ktorú sám vytváral.
29
Tecl zložil na trávnik Danejiho, hoci v jeho záujme bolo čisto vybojovať loptu.
26
Voľný Gomola nebol nadšený. Lopta z Regáliho kopačky bola veľmi prudká aj nepresná a Liptáci zadarmo získali aut.
25
Taktická hra Menicha. Jednoducho nechal prejsť loptu mimo hracej plochy. Knurovský bude rozohrávať od svojej svätyne.
24
Gríger zvládol súboj pred súperovou šestnástkou, no vzápätí bol prekážkou pre Župu. Kvôli tomu sa domáci Tatran nepredstavil v príležitosti.
23
Prestávka na občerstvenie.
22
Chlepko išiel po Goncalvesovi. Neabsolvoval však čistý osobný súboj. Hosťujúci futbalista sa previnil nedovoleným zákrokom.
21
Goncalves dnes debutuje v zeleno-bielom drese. Veľmi dobre riešil situáciu v pokutovom území. Následným odkopom nenašiel presne v poli Regáliho, ktorý sa ešte musel vyhýbať Slančíkovi. Gólman hostí vybehol až k deliacej čiare.
19
Na ľavej strane hracej plochy sa snažil pohroziť Julio. Šancu na úspech mu však neposkytol pozorný Župa a bolo po hosťujúcom náznaku.
18
Danejiho tlak na Tecla priniesol želaný efekt. Liptovský Mikuláš sa vďaka tomu dostal k zahrávaniu autového vhadzovania.
17
Rysovala sa šanca domáceho Tatranu. Regáli prebehol kus ihriska. Na hranici veľkého vápna načasoval nahrávku dovnútra pre Grígera, no ten bol pomalší než Slančík v bráne, ktorý podržal Liptákov.
16
Zahrmieť mohlo na druhej strane. Regáliho prihrávka po zemi našla Suchého, ale mladému českému útočníkovi zatiaľ dnes nevychádza zakončenie.
15
Úvodných pätnásť minút v metropole Šariša. Adrián Knurovský si pripísal úspešný zákrok po strele Julia. Pekný moment.
14
Bojovnosť Grígera mala zmysel, no nevyplatila sa úplne. Prešovský mladík prestrčil loptu Suchému. Koncovka pravou nohou putovala veľmi vysoko.
12
Daniel Suchý zabojoval v strede hracej plochy. Na prvý pokus nedostal loptu popri čiare na Grígera a rovnako dopadol aj pri druhej snahe.
11
Tecl reklamoval loptu pre Prešov. Tá však bude patriť hosťom z Liptova. Nasleduje autové vhadzovanie aktuálneho ligového lídra.
10
Navonok veľmi nadvihnutý center Sipľaka ešte zvládol od zadnej žrde vrátiť do hry Jozef Menich. Následne bol brankár Slančík na mieste.
9
Dobrá myšlienka od domácich. Do úzkych sa dostal Macejko, ktorému neostávalo nič iné, len rýchlo odkopávať na roh pred Regálim.
8
Faul na Danejiho v strede poľa nahneval divákov. Treba však objektívne zhodnotiť, že bol nutný zásah hlavného arbitra Marhefku.
7
Župa nemal veľa alternatív, čo sa týka rozvíjania útoku Prešova. Vracal tak loptu dozadu Sipľakovi.
6
Suchý stihol pribehnúť k Danejimu, ktorému musia zeleno-bieli venovať špeciálnu pozornosť. Je to nebezpečný krídelník. Následne Menichov výstup platil na Bartoša.
5
Rohové kopy sú v réžii skúseného obrancu Sipľaka. Výbornú loptu adresoval na zadnú žrď, kde bol v obkľúčení Tecl. Prešov napokon neohrozil bránu Slančíka.
4
Domáci slušne zaplnený štadión prvýkrát tlieskal. Martin Regáli po zaseknutí súpera vystrelil pravačkou. Pokus bol tečovaný a uvidíme roh Šarišanov.
3
Prešovský Tatran začína pracovať s loptou. Prvý ofenzívny útok by mohol smerovať cez Richarda Župu, ktorý operuje na ľavej strane.
2
Hosťujúci kapitán Richard Bartoš získal dobrú prihrávku pred hranicu šestnástky. Zakončenie v poslednej chvíli zablokoval nohou Tecl.
1
Úvodný center prišiel zo strany Liptovského Mikuláša. Domáca obrana síce nemala úplný prehľad o celej situácii, ale ani Menich či Župa sa nedotkli lopty ako poslední.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
FC TATRAN Prešov: Knurovský – Gomola, Tecl, Menich, Sipľak, Župa, P. Šimko (C), Goncalves, Suchý, Gríger, Regáli.
Náhradníci: Štapinský, Pobořil, Sabolčík, Sagna, Uchan, Leuta, Molnár, Repaský, Terpák.
Tréner: Erik Havrila.
MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Slančík – Staš, Julio, Jendrek, Chlepko, Gladiš, Piter-Bučko, Bartoš (C), Gerát, Macejko, Daneji.
Náhradníci: Novák, Šot, Laura, Kuchárik, Mojčák, Hák, Okonji, Fedor.
Tréner: Marek Petruš.
Rozhodca: Marhefka – Šandrik, Lauer.
FC TATRAN Prešov: Knurovský – Gomola, Tecl, Menich, Sipľak, Župa, P. Šimko (C), Goncalves, Suchý, Gríger, Regáli.
Náhradníci: Štapinský, Pobořil, Sabolčík, Sagna, Uchan, Leuta, Molnár, Repaský, Terpák.
Tréner: Erik Havrila.
MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Slančík – Staš, Julio, Jendrek, Chlepko, Gladiš, Piter-Bučko, Bartoš (C), Gerát, Macejko, Daneji.
Náhradníci: Novák, Šot, Laura, Kuchárik, Mojčák, Hák, Okonji, Fedor.
Tréner: Marek Petruš.
Rozhodca: Marhefka – Šandrik, Lauer.
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 3. kola MONACObet ligy medzi FC TATRAN Prešov a MFK Tatran Liptovský Mikuláš.
FC TATRAN Prešov
Zeleno-bieli poslali svojim priaznivcom tú najlepšiu pozvánku na úvodný ligový zápas sezóny. Tatran dá sa povedať nebol jasným favoritom vo vonkajších dueloch v Humennom či vo Zvolene, ale domov priviezol šesť bodov. Ešte nie je jasný nástup útočníka Mateja Franka, ktorého čaká vyšetrenie svalu a ktorý dokonale pozná jeden aj druhý dres. Práve z Liptova sa vrátil do Prešova.
MFK Tatran Liptovský Mikuláš
Liptáci vleteli do sezóny výborne. Tím, ktorému vlani unikla barážová priečka, aj teraz by chcel zabojovať o šancu zahrať si v najvyššej súťaži. Mikuláš triumfoval v Bytči jasne 5:0 a doma pridal druhú výhru 2:0 nad Galantou. So 6 bodmi a skóre 7:0 mu patrí priebežne 1. miesto v tabuľke.
FC TATRAN Prešov
Zeleno-bieli poslali svojim priaznivcom tú najlepšiu pozvánku na úvodný ligový zápas sezóny. Tatran dá sa povedať nebol jasným favoritom vo vonkajších dueloch v Humennom či vo Zvolene, ale domov priviezol šesť bodov. Ešte nie je jasný nástup útočníka Mateja Franka, ktorého čaká vyšetrenie svalu a ktorý dokonale pozná jeden aj druhý dres. Práve z Liptova sa vrátil do Prešova.
MFK Tatran Liptovský Mikuláš
Liptáci vleteli do sezóny výborne. Tím, ktorému vlani unikla barážová priečka, aj teraz by chcel zabojovať o šancu zahrať si v najvyššej súťaži. Mikuláš triumfoval v Bytči jasne 5:0 a doma pridal druhú výhru 2:0 nad Galantou. So 6 bodmi a skóre 7:0 mu patrí priebežne 1. miesto v tabuľke.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
3
3
0
0
9:0
9
V
V
V
2
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
3
2
1
0
8:1
7
R
V
V
3
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
3
2
1
0
4:2
7
R
V
V
4
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
2
2
0
0
5:1
6
V
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
2
1
1
0
5:4
4
V
R
6
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
2
1
1
0
3:2
4
R
V
7
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
3
1
1
1
5:5
4
R
V
P
8
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
2
1
0
1
4:3
3
P
V
9
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
2
1
0
1
1:2
3
V
P
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
3
0
3
0
6:6
3
R
R
R
11
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
3
1
0
2
3:5
3
V
P
P
12
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
3
1
0
2
4:4
3
V
P
P
13
MFK ZvolenMFK Zvolen
3
0
1
2
1:3
1
P
P
R
14
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
3
0
1
2
1:6
1
P
P
R
15
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
0
0
2
2:5
0
P
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
3
0
0
3
0:12
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body