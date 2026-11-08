Prešov sa natrápil, víťaznú sériu zachránil až v závere. Tréner súpera neskrýval pocit krivdy

Tretím víťazstvom v rade a siedmym zápasom bez prehry vstúpili prešovskí futbalisti do odvetnej časti druhej ligy. Úspešná séria ich vrátila do boja o postupové priečky.
Vo východniarskom derby s Humenným, ktoré je na druhom konci tabuľky, sa však poriadne natrápili a po festivale nepremenených šancí o víťazstve 1:0 rozhodli v samom závere zápasu gólom Daniela Suchého z pokutového kopu.
Premenil ho s istotou, hoci to pre prešovských futbalistov nie je pravidlom. Suchý je zatiaľ jediným úspešným exekútorom penált, premenil jednu z dvoch nariadených v pohári a jedinú zo štyroch v lige.
„Nad tým so nerozmýšľal. Sústredil sa od začiatku na to, dať gól a to sa podarilo,“ poznamenal český stredopoliar.
Trápenie v koncovke
Pri dvoch predchádzajúcich víťazstvách v Bytči a doma s Galantou dokázali Prešovčania skórovať vždy trikrát.
Tentoraz nechávali vyše dvetisíc divákov na tribúnach v napätí. Tí ich neustále povzbudzovali, ale Humenné až do úplného záveru odolávalo.
„Znova sme si vypracovali veľa šancí, ale veľmi sa nám nedarilo ich premieňať. Niekedy je to aj o šťastí a dnes sme ho toľko nemali.
Vedeli sme, že budú hrať s veľkým dôrazom a snažili sme sa im v tom vyrovnať a prekonať to. Bol to ťažký zápas, derby, je vždy vyhecované, ale sme radi, že sme to zvládli,“ hodnotil vybojované víťazstvo Suchý.
Tréner Pivarník ťažký zápas očakával napriek rozdielnemu postaveniu mužstiev v tabuľke.
„Sledovali sme ich posledné zápasy a videli sme tam výrazné zlepšenie. Presadzovali sa strelecky a veľmi pozorne bránili.
Na druhej strane my sme si dnes vytvorili dostatok šancí na to, aby sme ten zápas rozhodli skôr. Cez polčas sme si povedali, že to chce trpezlivosť, pokračovať vo výkone vpredu a byť dôslední vzadu, lebo stávalo sa nám, že pri snahe skórovať sme vzadu robili chyby a inkasovali.
Som rád, že to vzadu bolo opäť na nulu a že sme napokon jednu zo šancí premenili,“ potešila Pivarníka premenená penalta aj dobrá defenzíva.
Durkáč napriek prehre hrdý
Humenskí futbalisti prišli do Prešova rovnako s vizitkou stúpajúcej formy po jednom víťazstve a dvoch remízach v rade.
Bodovať chceli aj v Prešove a ak by sa im to podarilo, posunuli by sa aspoň o jedno miesto nad zónu zostupu.
Napriek nešťastnej prehre po dobrom výkone tréner Patrik Durkáč svojim hráčom v šatni po zápase povedal, že je na nich hrdý.
„Za to ako odmakali tento zápas. Myslím, že sme boli minimálne vyrovnaným súperom Tatranu Prešov, ktorý má ambície. Určite sme chceli v situácii, v akej sme, bodovať.
Mrzí nás, že sme prehrali a to, akým spôsobom. To ma štve najviac,“ neskrýval humenský tréner pocit krivdy kvôli v závere nariadenému pokutovému kopu.
V Prešove to začína fungovať
Prešovčanom čaká v poslednom kole jesene ďalší domáci zápas, s trápiacim Zvolenom.
„Vieme, že nie je jednoduché vyhrať doma dva zápasy po sebe, ale to sme zvládli a nachystáme sa na budúci pondelok, aby sme zvládli aj tretí,“ hovorí tréner Pivarník.
Ak by sa to Prešovu podarilo, napokon by napriek problémom mohla byť jeseň viac pozitívna ako negatívna.
„Naša hra sa každým zápasom zlepšuje a chceme si to hlavne preniesť do druhej polovice sezóny. Podarilo sa doladiť niektoré detaily, ktoré nás predtým trápili a teraz to už jednoducho šliape,“ myslí si Suchý.
Problém pravá strana a mladý stred
Tréner Pivarník vidí príčiny dobrého jesenného finišu v tom, že sa podarilo stabilizovať zostavu a aj herne sa mužstvo od jeho príchodu dvihlo.
„Hráme veľmi dobrý kombinačný futbal, snažíme sa hrať veľmi veľa po zemi, vidíme, že v každom zápase si vytvárame veľký počet gólových šancí, ale potrebujeme byť percentuálne úspešnejší pri ich premieňaní,“ pomenoval jeden z problémov, ktorý sa ukázal aj v zápase s Humenným.
Z pohľadu odvetnej časti a pri naplnení ambície vrátiť Prešov späť do prvej ligy bude aj napriek zlepšeniu Prešov potrebovať v zime aj nejaké posily.
„Potrebujeme zlepšiť ofenzívu. Vidíme, že máme trošku problém na pravej strane s krídelnými hráčmi, to budeme musieť zlepšiť.
V strede zálohy, čo je srdce mužstva, hrajú dvaja mladí 19-roční hráči. Pre nich je vynikajúce, že dostávajú šancu, ale potrebujeme určite zvýšiť kvalitu stredovej formácii,“ dodal Pivarník.
Humenné dopláca na zranenia aj tresty
Humenné ukončí jeseň domácim zápasom s lídrom zo Šamorína a chce potvrdiť zlepšujúcu sa formu.
„Opäť nás nečaká nič ľahké. Ale to mužstvo je nastavené tak, že my vieme hrať s každým súperom a niekedy nám chýba trocha šťastia, ale verím tomu, že doma zápas zvládneme zápas a ukončíme jeseň výhrou,“ verí tréner Durkáč.
V druhej polovici sezóny to bude pre nováčika boj o záchranu v druhej lige.
„Ťažko povedať. Dnes sme hrali bez siedmich hráčov, ktorí by boli potenciálne v základnej zostave.
Máme zranenia, máme tresty a to sa s nami vezie od začiatku a doplácame na to.
Musíme sa s tým vysporiadať. Chlapci sa k tomu postavili hrdinsky a cítim z nich dobrú energiu.
Verím tomu, že keď sa vrátia tí, čo sú zranení bude ten tím na jar vyzerať úplne inak,“ reagoval na otázku možných zmien v kádri počas zimnej prestávky.