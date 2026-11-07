ONLINE: FC Tatran Prešov - FK Humenné dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 16. kolo)

Futbalisti FC Tatran Prešov a FK Humenné dnes hrajú zápas 16. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC Tatran Prešov - FK Humenné (II. liga, MONACObet liga, 16. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
07.11.2026 o 18:00
16. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Humenné
Prehľad
Rozhodca: Chromý – Kmec, Poruban..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 16. kola MONACObet ligy medzi FC TATRAN Prešov a FK Humenné. Stretnutie prinesieme cez zmeny stavov.
FC TATRAN Prešov
Prešovskí futbalisti prichádzajú do formy. Zlepšená hra sa pretavila do výsledkov. Tatran si výrazne polepšil vďaka dvom triumfom 3:0. Do tabuľky získal šesť bodov a aktuálne sa vytiahol do prvej štvorky, pričom vytvoril tlak napríklad na Petržalku, ktorá absolútne nepodáva zodpovedajúce ambíciám. Pre Prešov je toto druhý domáci zápas po sebe v závere jesene. Záverečný príde budúci pondelok.
FK Humenné
Špeciálny duel zažije humenský kormidelník Patrik Durkáč, pretože je to prešovský rodák, ktorý prišiel zachrániť Zemplínčanov po odstúpení Miroslava Nemca. Humenné sa však príliš nehýbe. Jeho najväčšou slabinou sú červené karty, ktoré dostáva takmer v každom zápase. Hostia naposledy uhrali dve remízy. V Galante sa zrodilo skóre 3:3, doma s Malženicami 2:2. Humenčania v prvom kole ročníka podľahli Tatranu 1:2, keď v nadstavenom čase strelil víťazný gól Landing Sagna.
FC TATRAN Prešov
Prešovskí futbalisti prichádzajú do formy. Zlepšená hra sa pretavila do výsledkov. Tatran si výrazne polepšil vďaka dvom triumfom 3:0. Do tabuľky získal šesť bodov a aktuálne sa vytiahol do prvej štvorky, pričom vytvoril tlak napríklad na Petržalku, ktorá absolútne nepodáva zodpovedajúce ambíciám. Pre Prešov je toto druhý domáci zápas po sebe v závere jesene. Záverečný príde budúci pondelok.
FK Humenné
Špeciálny duel zažije humenský kormidelník Patrik Durkáč, pretože je to prešovský rodák, ktorý prišiel zachrániť Zemplínčanov po odstúpení Miroslava Nemca. Humenné sa však príliš nehýbe. Jeho najväčšou slabinou sú červené karty, ktoré dostáva takmer v každom zápase. Hostia naposledy uhrali dve remízy. V Galante sa zrodilo skóre 3:3, doma s Malženicami 2:2. Humenčania v prvom kole ročníka podľahli Tatranu 1:2, keď v nadstavenom čase strelil víťazný gól Landing Sagna.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00 a my vám z neho prinesieme informácie o zmenách stavu..
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
16
11
3
2
32:19
36
V
R
V
R
R
2
FC PetržalkaFC Petržalka
15
9
3
3
23:11
30
P
P
R
R
R
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
15
9
2
4
29:24
29
V
V
P
R
V
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
16
8
3
5
28:20
27
V
R
P
R
V
5
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
16
8
2
6
28:27
26
V
P
R
V
V
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
15
7
4
4
24:19
25
V
V
R
R
V
7
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
7
3
5
21:18
24
P
V
R
P
V
8
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
15
6
4
5
22:18
22
V
P
V
P
V
9
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
16
6
4
6
23:27
22
P
V
V
P
V
10
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
15
5
6
4
33:22
21
P
R
R
V
R
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
15
4
6
5
22:20
18
R
R
R
V
V
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
16
4
4
8
24:28
16
P
R
V
R
P
13
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
15
3
5
7
14:19
14
R
P
P
P
R
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
15
3
4
8
14:25
13
R
R
V
P
P
15
MFK ZvolenMFK Zvolen
16
2
3
11
16:29
9
P
V
P
V
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
15
3
0
12
14:41
9
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body