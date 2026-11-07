ONLINE: FC Tatran Prešov - FK Humenné dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 16. kolo)

FC Tatran Prešov - FK Humenné: ONLINE prenos zo zápasu 16. kola II. ligy.
FC Tatran Prešov - FK Humenné: ONLINE prenos zo zápasu 16. kola II. ligy. (Autor: Sportnet)
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Sportnet|7. nov 2026 o 15:00
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Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 16. kola MONACObet ligy: FC Tatran Prešov - FK Humenné.

Futbalisti FC Tatran Prešov a FK Humenné dnes hrajú zápas 16. kola MONACObet ligy (II. liga).

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: FC Tatran Prešov - FK Humenné (II. liga, MONACObet liga, 16. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)

MONACObet liga  2026/2027
07.11.2026 o 18:00
16. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Humenné
Prehľad
Rozhodca: Chromý – Kmec, Poruban..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 16. kola MONACObet ligy medzi FC TATRAN Prešov a FK Humenné. Stretnutie prinesieme cez zmeny stavov.

FC TATRAN Prešov

Prešovskí futbalisti prichádzajú do formy. Zlepšená hra sa pretavila do výsledkov. Tatran si výrazne polepšil vďaka dvom triumfom 3:0. Do tabuľky získal šesť bodov a aktuálne sa vytiahol do prvej štvorky, pričom vytvoril tlak napríklad na Petržalku, ktorá absolútne nepodáva zodpovedajúce ambíciám. Pre Prešov je toto druhý domáci zápas po sebe v závere jesene. Záverečný príde budúci pondelok.

FK Humenné

Špeciálny duel zažije humenský kormidelník Patrik Durkáč, pretože je to prešovský rodák, ktorý prišiel zachrániť Zemplínčanov po odstúpení Miroslava Nemca. Humenné sa však príliš nehýbe. Jeho najväčšou slabinou sú červené karty, ktoré dostáva takmer v každom zápase. Hostia naposledy uhrali dve remízy. V Galante sa zrodilo skóre 3:3, doma s Malženicami 2:2. Humenčania v prvom kole ročníka podľahli Tatranu 1:2, keď v nadstavenom čase strelil víťazný gól Landing Sagna.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00 a my vám z neho prinesieme informácie o zmenách stavu..

Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
16
11
3
2
32:19
36
V
R
V
R
R
2
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
15
9
3
3
23:11
30
P
P
R
R
R
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
15
9
2
4
29:24
29
V
V
P
R
V
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
16
8
3
5
28:20
27
V
R
P
R
V
5
FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
16
8
2
6
28:27
26
V
P
R
V
V
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
15
7
4
4
24:19
25
V
V
R
R
V
7
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
7
3
5
21:18
24
P
V
R
P
V
8
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
15
6
4
5
22:18
22
V
P
V
P
V
9
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
16
6
4
6
23:27
22
P
V
V
P
V
10
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
15
5
6
4
33:22
21
P
R
R
V
R
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
15
4
6
5
22:20
18
R
R
R
V
V
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
16
4
4
8
24:28
16
P
R
V
R
P
13
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
15
3
5
7
14:19
14
R
P
P
P
R
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
15
3
4
8
14:25
13
R
R
V
P
P
15
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
16
2
3
11
16:29
9
P
V
P
V
P
16
MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
15
3
0
12
14:41
9
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

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    dnes 15:00
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