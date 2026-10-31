ONLINE: FC Tatran Prešov - FC Slovan Galanta dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 15. kolo)

Futbalisti FC Tatran Prešov a FC Slovan Galanta dnes hrajú zápas 15. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC Tatran Prešov - FC Slovan Galanta (II. liga, MONACObet liga, 15. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
31.10.2026 o 18:00
15. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Galanta
Prehľad
Rozhodca: Malárik – Ferenc, Halíček..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 15. kola MONACObet ligy medzi FC TATRAN Prešov a FC Slovan Galanta.
FC TATRAN Prešov
Prešovčania po domácej remíze 1:1 so Žilinou B bez problémov potvrdil rolu favorita v Bytči. Do nováčika sa zahryzli od úvodnej sekundy, kedy diktovali tempo, držali loptu, vytvárali si šance a boli aj efektívni. Zápas vybavili do pol hodiny. Dva góly strelil Martin Regáli, jeden Daniel Suchý, ktorý okrem iného trafil aj brvno. Dnešným dňom sa začína zaujímavá trojzápasová séria Tatranu až do konca jesennej časti.
FC Slovan Galanta
Práca trénera Mikuláša Radványiho veľmi pomáha ďalšiemu z nováčikov. Galanta získala v troch dueloch sedem bodov. Slovan má na konte 23 bodov a v tabuľke mu patrí šiesta pozícia. Podľa dostupných štatistík sa mužstvá prvýkrát stretnú.
FC TATRAN Prešov
Prešovčania po domácej remíze 1:1 so Žilinou B bez problémov potvrdil rolu favorita v Bytči. Do nováčika sa zahryzli od úvodnej sekundy, kedy diktovali tempo, držali loptu, vytvárali si šance a boli aj efektívni. Zápas vybavili do pol hodiny. Dva góly strelil Martin Regáli, jeden Daniel Suchý, ktorý okrem iného trafil aj brvno. Dnešným dňom sa začína zaujímavá trojzápasová séria Tatranu až do konca jesennej časti.
FC Slovan Galanta
Práca trénera Mikuláša Radványiho veľmi pomáha ďalšiemu z nováčikov. Galanta získala v troch dueloch sedem bodov. Slovan má na konte 23 bodov a v tabuľke mu patrí šiesta pozícia. Podľa dostupných štatistík sa mužstvá prvýkrát stretnú.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
14
10
2
2
27:16
32
V
R
R
P
V
2
FC PetržalkaFC Petržalka
14
9
3
2
23:10
30
P
R
R
R
V
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
14
8
2
4
28:24
26
V
P
R
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
7
3
5
21:18
24
P
V
R
P
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
15
7
3
5
23:19
24
R
P
R
V
V
6
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
14
7
2
5
23:23
23
R
V
V
P
V
7
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
15
6
4
5
22:18
22
V
P
V
P
V
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
14
6
4
4
21:19
22
V
R
R
V
R
9
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
15
6
4
5
22:22
22
V
V
P
V
P
10
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
15
5
6
4
33:22
21
P
R
R
V
R
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
15
4
6
5
22:20
18
R
R
R
V
V
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
15
4
4
7
21:23
16
R
V
R
P
R
13
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
15
3
4
8
14:25
13
R
R
V
P
P
14
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
14
3
4
7
14:19
13
P
P
P
R
P
15
MFK ZvolenMFK Zvolen
15
2
3
10
15:24
9
V
P
V
P
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
15
3
0
12
14:41
9
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body