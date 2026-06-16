Slovenský reprezentant zamieril po zisku titulu so Slaviou ku Gašparíkovi: Už sa neviem dočkať

Erik Prekop v drese Slavie
Erik Prekop v drese Slavie (Autor: X/SK Slavia Praha)
TASR|16. jún 2026 o 21:38
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Odohral osemnásť zápasov s jedným gólom.

Slovenský útočník Erik Prekop podpísal trojročnú zmluvu s poľským klubom Górnik Zabrze.

Tím, kde pôsobí aj slovenský tréner Michal Gašparík, o tom informoval na sociálnej sieti Instagram.

Dvadsaťosemročný Prekop prichádza zo Slavie Praha, kam prišiel minulý rok z Baníku Ostrava a odohral osemnásť zápasov s jedným gólom.

Práve so Slaviou získal doposiaľ jedinú trofej, a to za titul v českej najvyššej súťaži. Gašparík priviedol juhopoľský klub k senzačnému titulu, premiérovému od sezóny 1990/91.

Prekop je odchovanec AS Trenčín. V júli 2016 debutoval v ligovom zápase proti Zemplínu Michalovce. Vtedy devätnásťročný útočník si zahral aj v predkolách Ligy majstrov a Európskej ligy.

V nasledujúcich dvoch sezónach zbieral skúsenosti na hosťovaniach v Interi Bratislava a Petržalke. V lete 2019 zamieril do Česka.

Jeho novým klubom sa stal Hradec Králové. Farby tohto klubu hájil viac ako tri roky, v 88 súťažných zápasoch strelil 19 gólov.

V ďalšom tíme Bohemians 1905 skóroval 14-krát, rovnaký počet gólov dosiahol aj v Baníku Ostrava. Prekop debutoval aj v slovenskej reprezentácii. Pred rokom nastúpil v prípravnom zápase proti Grécku.

„Som veľmi šťastný, že som tu. Hneď ako som sa dozvedel o záujme Górnika, bol som nadšený.

Už sa neviem dočkať prvého domáceho zápasu na tomto krásnom štadióne,“ povedal rodák z Trenčína.

Ekstraklasa

    Erik Prekop v drese Slavie
    Erik Prekop v drese Slavie
    Slovenský reprezentant zamieril po zisku titulu so Slaviou ku Gašparíkovi: Už sa neviem dočkať
    dnes 21:38
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