    Lens
    Lens
    Liga majstrov
    04.11.2026, Ligová fáza, 4. kolo
    1 - 9
    0:3
    Como
    Como

    Como si urobilo z Lensu trhací kalendár. Postaralo sa o najvyššie víťazstvo v histórii Ligy majstrov (prehľad)

    Como oslavuje gól.
    Como oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|4. nov 2026 o 23:14
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    Pozrite si prehľad najvyšších víťazstiev v histórii Ligy majstrov.

    Futbalisti Calcio Como sa v 4. kole ligovej fázy Ligy majstrov postarali o historicky najvyššie víťazstvo v milionárskej súťaži.

    Na trávniku francúzskeho RC Lens zvíťazili 9:1. Rovnakým výsledkom sa nepodarilo zvíťaziť v tejto súťaži ešte žiadnemu tímu.

    Osemgólovým rozdielom zvíťazili v minulosti hráči Liverpoolu proti Besiktasu Istanbul (8:0). Rovnakým výsledkom sa skončil aj zápas Realu Madrid so švédským Malmö.

    Deväť gólov v minulosti strelil len Bayern Mníchov, ktorý si poradil s Dinamom Záhreb 9:2 v roku 2024.

    V trinástich zápasoch sa v minulosti podarilo uhrať výsledok 7:0. Jedným z nich bol aj duel MŠK Žilina - Olympique Marseille v roku 2010.

    VIDEO: Zostrih zápasu Lens - Como

    Duel Lens - Como sa zaradil aj na štvrté miesto v histórii zápasov s najviac gólmi v Lige majstrov.

    Prvenstvo v tomto rebríčku drží duel Borussia Dortmund - Legia Varšava, v ktorom padlo 12 gólov (8:4).

    Pozrite si prehľad najvyšších víťazstiev v histórii Ligy majstrov.

    Dátum

    Domáci

    Hostia

    Výsledok

    4. november 2026

    RC Lens

    Calcio Como

    1:9

    6. november 2007

    FC Liverpool

    Besiktas 

    8:0

    8. december 2015

    Real Madrid

    Malmö

    8:0

    17. september 2024

    Bayern Mníchov

    Dinamo Záhreb

    9:2

    3. november 2010

    MŠK Žilina

    Olympique Marseille

    0:7

    23. október 2007

    Arsenal FC

    SK Slavia Praha

    7:0

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    4
    4
    0
    0
    20:5
    12
    V
    V
    V
    V
    2
    Real MadridReal MadridRMA
    4
    4
    0
    0
    13:7
    12
    V
    V
    V
    V
    3
    ArsenalArsenalARS
    4
    3
    1
    0
    8:3
    10
    V
    R
    V
    V
    4
    ComoComoCOM
    4
    3
    0
    1
    19:6
    9
    V
    V
    P
    V
    5
    BarcelonaBarcelonaBAR
    4
    3
    0
    1
    14:6
    9
    V
    P
    V
    V
    6
    Aston VillaAston VillaAVL
    4
    3
    0
    1
    12:6
    9
    P
    V
    V
    V
    7
    Manchester CityManchester CityMCI
    4
    3
    0
    1
    12:7
    9
    V
    V
    P
    V
    8
    LiverpoolLiverpoolLIV
    4
    3
    0
    1
    14:10
    9
    P
    V
    V
    V
    9
    BruggyBruggyBRU
    4
    3
    0
    1
    11:7
    9
    V
    V
    V
    P
    10
    SportingSportingSPO
    4
    3
    0
    1
    8:4
    9
    V
    P
    V
    V
    11
    BetisBetisBET
    4
    3
    0
    1
    8:6
    9
    P
    V
    V
    V
    12
    DortmundDortmundBVB
    4
    3
    0
    1
    7:5
    9
    V
    V
    P
    V
    13
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    4
    2
    2
    0
    12:5
    8
    V
    R
    R
    V
    14
    StuttgartStuttgartSTU
    4
    2
    1
    1
    7:4
    7
    P
    R
    V
    V
    15
    Inter MilánoInter MilánoINT
    4
    2
    0
    2
    8:6
    6
    V
    V
    P
    P
    16
    LASKLASKLSK
    4
    2
    0
    2
    10:9
    6
    V
    V
    P
    P
    17
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    4
    2
    0
    2
    8:8
    6
    V
    P
    P
    V
    18
    GalatasarayGalatasarayGAL
    4
    2
    0
    2
    8:9
    6
    V
    V
    P
    P
    19
    FenerbahceFenerbahceFEN
    4
    1
    2
    1
    6:11
    5
    V
    R
    P
    R
    20
    AS RímAS RímROM
    4
    1
    1
    2
    10:8
    4
    P
    V
    P
    R
    21
    ŠachtarŠachtarSHK
    4
    1
    1
    2
    4:4
    4
    P
    P
    V
    R
    22
    VikingVikingVIK
    4
    1
    1
    2
    9:10
    4
    V
    P
    R
    P
    23
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    4
    1
    1
    2
    4:5
    4
    P
    R
    V
    P
    24
    PSVPSVPSV
    4
    1
    1
    2
    3:4
    4
    P
    V
    P
    R
    25
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    4
    1
    1
    2
    4:9
    4
    R
    P
    V
    P
    26
    PortoPortoPOR
    4
    1
    0
    3
    6:7
    3
    V
    P
    P
    P
    27
    NeapolNeapolNAP
    4
    1
    0
    3
    6:11
    3
    P
    V
    P
    P
    28
    VillarrealVillarrealVIL
    4
    1
    0
    3
    8:14
    3
    P
    P
    V
    P
    29
    RB LipskoRB LipskoLEI
    4
    1
    0
    3
    5:11
    3
    P
    P
    V
    P
    30
    AEKAEKAEK
    4
    1
    0
    3
    5:11
    3
    P
    P
    P
    V
    31
    SabahSabahSAB
    4
    1
    0
    3
    4:10
    3
    P
    P
    V
    P
    32
    FeyenoordFeyenoordFEY
    4
    1
    0
    3
    4:11
    3
    P
    P
    V
    P
    33
    LensLensLEN
    4
    1
    0
    3
    4:16
    3
    P
    P
    P
    V
    34
    SlaviaSlaviaSLA
    4
    0
    1
    3
    5:9
    1
    P
    R
    P
    P
    35
    LilleLilleLIL
    4
    0
    1
    3
    4:10
    1
    R
    P
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    4
    0
    0
    4
    1:17
    0
    P
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

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    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Como oslavuje gól.
    Como oslavuje gól.
    Como si urobilo z Lensu trhací kalendár. Postaralo sa o najvyššie víťazstvo v histórii Ligy majstrov (prehľad)
    st 23:141
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Como si urobilo z Lensu trhací kalendár. Postaralo sa o najvyššie víťazstvo v histórii Ligy majstrov (prehľad)