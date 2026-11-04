Como si urobilo z Lensu trhací kalendár. Postaralo sa o najvyššie víťazstvo v histórii Ligy majstrov (prehľad)

Futbalisti Calcio Como sa v 4. kole ligovej fázy Ligy majstrov postarali o historicky najvyššie víťazstvo v milionárskej súťaži.
Na trávniku francúzskeho RC Lens zvíťazili 9:1. Rovnakým výsledkom sa nepodarilo zvíťaziť v tejto súťaži ešte žiadnemu tímu.
Osemgólovým rozdielom zvíťazili v minulosti hráči Liverpoolu proti Besiktasu Istanbul (8:0). Rovnakým výsledkom sa skončil aj zápas Realu Madrid so švédským Malmö.
Deväť gólov v minulosti strelil len Bayern Mníchov, ktorý si poradil s Dinamom Záhreb 9:2 v roku 2024.
V trinástich zápasoch sa v minulosti podarilo uhrať výsledok 7:0. Jedným z nich bol aj duel MŠK Žilina - Olympique Marseille v roku 2010.
VIDEO: Zostrih zápasu Lens - Como
Duel Lens - Como sa zaradil aj na štvrté miesto v histórii zápasov s najviac gólmi v Lige majstrov.
Prvenstvo v tomto rebríčku drží duel Borussia Dortmund - Legia Varšava, v ktorom padlo 12 gólov (8:4).
Pozrite si prehľad najvyšších víťazstiev v histórii Ligy majstrov.
Dátum
Domáci
Hostia
Výsledok
4. november 2026
RC Lens
Calcio Como
1:9
6. november 2007
FC Liverpool
Besiktas
8:0
8. december 2015
Real Madrid
Malmö
8:0
17. september 2024
Bayern Mníchov
Dinamo Záhreb
9:2
3. november 2010
MŠK Žilina
Olympique Marseille
0:7
23. október 2007
Arsenal FC
SK Slavia Praha
7:0