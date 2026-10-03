Nekonečný prípad Man City. Právna vojna s Premier League sa môže ťahať roky

Štadión Manchestru City
Štadión Manchestru City (Autor: TASR/AP)
TASR|3. okt 2026 o 12:07
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O treste nemusia rozhodovať len športové orgány ligy.

Právny spor medzi anglickou Premier League a Manchestrom City by mohol trvať niekoľko rokov, ak klub vyčerpá všetky dostupné právne mechanizmy.

Informoval denník The Athletic. Zdroj uvádza, že aj napriek nariadeným lehotám na odvolacie konania v lige, objem materiálov v tomto prípade umožňuje ich predĺženie.

Právni experti tiež nevylúčili možnosť, že sa prípad dostane mimo internej športovej jurisdikcie Premier League.

„Pravidlá Premier League umožňujú odvolací proces a následne prípadne ďalšiu arbitráž. Okrem toho nemožno vylúčiť ani možnosť obrátiť sa na súd.

Konečné rozhodnutie o disciplinárnom konaní – nehovoriac o prípadných následných nárokoch – by sa mohlo ťahať roky,“ povedal Fred Snowball, člen jednej z renomovaných advokátskych kancelárií.

Premier League

    Štadión Manchestru City
    Štadión Manchestru City
    Nekonečný prípad Man City. Právna vojna s Premier League sa môže ťahať roky
    dnes 12:07
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