Nekonečný prípad Man City. Právna vojna s Premier League sa môže ťahať roky

Právny spor medzi anglickou Premier League a Manchestrom City by mohol trvať niekoľko rokov, ak klub vyčerpá všetky dostupné právne mechanizmy.
Informoval denník The Athletic. Zdroj uvádza, že aj napriek nariadeným lehotám na odvolacie konania v lige, objem materiálov v tomto prípade umožňuje ich predĺženie.
Právni experti tiež nevylúčili možnosť, že sa prípad dostane mimo internej športovej jurisdikcie Premier League.
„Pravidlá Premier League umožňujú odvolací proces a následne prípadne ďalšiu arbitráž. Okrem toho nemožno vylúčiť ani možnosť obrátiť sa na súd.
Konečné rozhodnutie o disciplinárnom konaní – nehovoriac o prípadných následných nárokoch – by sa mohlo ťahať roky,“ povedal Fred Snowball, člen jednej z renomovaných advokátskych kancelárií.