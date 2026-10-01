Manchester City sa bráni verdiktu: Dokázalo sa, že tieto peniaze nepochádzali od majiteľa

Právnici Manchestru City majú predložiť dôkazy, že financie pre sponzorov v rámci sporu, ktorý je jadrom právneho boja futbalového klubu s Premier League, neposkytol majiteľ šejk Mansúr, ale vládny orgán Abú Zabí. Vo štvrtok to uviedla agentúra PA.
Očakáva sa, že City podá odvolanie proti verdiktu o vine, ktorý vyniesla nezávislá komisia, a to ešte pred piatkovou lehotou.
Neexistuje presný časový harmonogram, ako dlho môže odvolacie konanie trvať, ani kedy by sa v prípade neúspechu mohli uplatniť prípadné sankcie vrátane možného odpočtu bodov, ktorý by mohol viesť k zostupu City z najvyššej anglickej súťaže. Prípad, týkajúci sa obdobia rokov 2009 až 2018, sa ťahá už celé roky.
Podľa PA plánuje City predložiť odvolacej komisii dôkazy, ktoré majú vyvrátiť kľúčové zistenie pôvodnej komisie, že financovanie zo strany majiteľa bolo maskované ako príjmy zo sponzorstva.
Komisia dospela k záveru, že viac ako 830 miliónov libier z týchto prostriedkov bolo použitých na umelé navýšenie príjmov a umožnenie klubu splniť finančné pravidlá Premier League a Európskej futbalovej únie (UEFA) prostredníctvom série „fiktívnych“ dohôd.
Jadrom odvolania klubu bude tvrdenie, že finančnú pomoc sponzorom v emiráte – aby si mohli plniť záväzky voči City – poskytla vláda prostredníctvom úradu korunného princa Abú Zabí (CPC), a nie spoločnosť Abu Dhabi United Group (ADUG) šejka Mansúra, ktorá klub vlastní.
CPC je nezávislý vládny subjekt, ktorý podporuje spoločensky prospešné iniciatívy a poskytuje finančnú či inú pomoc podnikateľským subjektom.
Výkonný riaditeľ klubu City Ferran Soriano v príhovore k zamestnancom, ktorý sa objavil krátko po tom, ako Premier League v utorok zverejnila rozhodnutie komisie, uviedol: „Celý prípad, ktorý proti nám Premier League vedie, stojí na jedinom nepravdivom obvinení: že súkromné peniaze majiteľa boli akýmsi tajným spôsobom vložené do klubu prostredníctvom sponzorov z Abú Zabí.
To jednoducho nie je pravda. Komisii Premier League boli predložené nezvratné dôkazy, ktoré preukazujú, že k tomu nemohlo dôjsť a ani k tomu nedošlo.
Patria sem výpisy z účtov, prevody peňazí, svedecké výpovede a všetko potrebné na to, aby sa kategoricky dokázalo, že tieto peniaze nepochádzali od majiteľa.“
Zo 40-stranového dokumentu s hlavným verdiktom, vyplýva, že nezávislá komisia vo svojich zisteniach odmietla vysvetlenie klubu ako „nepravdivé“.
„Dospeli sme k záveru, že išlo o ‚vysvetlenie‘, ktoré si klub vymyslel až dlho po danej udalosti v snahe zahmliť a utajiť skutočnú povahu schémy maskovaného financovania,“ uviedla komisia.
Vedenie najvyššej anglickej súťaže v utorok oznámilo, že podľa nezávislej komisie klub medzi sezónami 2009/2010 a 2017/2018 uzatváral fiktívne zmluvy, aby umelo nafúkol svoje príjmy a znížil náklady.
Celková hodnota schémy mala dosiahnuť takmer miliardu libier. City avizovalo zámer odvolať sa, pričom zdôraznilo, že rozhodnutie komisie obsahuje zásadné právne, principiálne i skutkové chyby a je neopodstatnené.