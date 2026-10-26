VIDEO: Dobrý hráč, ale trochu hlúpy. Rakúšan v Bundeslige príliš emotívne oslavoval, bude platiť

V 89. minúte bundesligového zápasu Hoffenheim - Bayer Leverkusen sa za stavu 1:0 naskytla útočníkovi Alexanderovi Prassovi naskytla šanca pečatiť víťazstvo domácich.
Rakúšan ju využil, zo šestnástich metrov prudko napálil loptu do siete a potom bujaro oslavoval. V eufórii si vyzliekol dres a odhodil ho.
Pribiehajúci spoluhráč Andrej Kramarić mu okamžite ukazoval, že spravil veľkú chybu. Prass už totiž mal žltú kartu, za príliš emotívnu oslavu videl druhú a vzápätí aj červenú.
Kuriozitou zápasu bolo, že každú žltú mu ukázal iný rozhodca. Jednu ešte v prvom polčase Daniel Siebert, ktorý však musel pre zranenie lýtka prenechať píšťalku pôvodne štvrtému arbitrovi Danielovi Siebertovi.
VIDEO: Červená karta za vyzlečený dres
„Dobrý hráč, ale trochu hlúpy,“ vtipkoval na adresu spoluhráča Kramarić. „Určite za to zaplatí poriadnu sumu do tímovej kasy. Horší trest bude pre neho absencia v najbližšom zápase. Chápem ho. Aj ja som si po dôležitých góloch občas vyzliekol dres – ale nie keď som už mal žltú kartu. Z toho sa poučí,“ dodal Chorvát.
Incident po zápase komentoval aj tréner Christian Ilzer.
„Prass odohral fantastický týždeň. Najskôr prispel výborným výkonom a gólom k výhre nad Mönchengladbachom. V polovici týždňa odohral výborný zápas aj proti Lyonu v Európskej lige a dnes opäť. Vylúčenie však bolo zbytočné. Nemal by zabudnúť niečo v zápase emócií. Bez dresu môže pobehovať iba pláži. Musí si vymyslieť inú formu oslavy.“
Hoffenheim napokon vyhral 3:0, keď v závere skóroval ešte aj Moerstedt.
VIDEO: Zostrih zápasu Hoffenheim - Leverkusen
Český útočník Leverkusenu Patrik Schick, ktorý ako jediný hráč v súťaži dal doteraz gól v každom ligovom kole, vyšiel tentokrát naprázdno a vyslúžil si len žltú kartu za protesty.