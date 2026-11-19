Medzinárodná futbalová federácia FIFA potvrdila na svojej webovej stránke, že v marcových voľbách sa o post prezidenta budú uchádzať Gianni Infantino a dvaja vyzývatelia Kózó Tašima a Philippe Diallo.
Najneskôr do 18. februára komisia formálne rozhodne o pripustení kandidátov do volieb. Uzávierka prihlášok bola o polnoci. Infantino stojí na čele FIFA od roku 2016.
Švajčiara vyzvú prezident Francúzskej futbalovej federácie Diallo, ktorého do volieb nominovala Únia európskych futbalových asociácií (UEFA), a Tašima.
Japonský člen Rady FIFA potvrdil svoju kandidatúru až v stredu. O prezidentský post sa chcel uchádzať aj bývalý švajčiarsky reprezentant Ramon Vega.
Napokon však medzi kandidátmi nefiguruje. Infantino sa uchádza o znovuzvolenie už na štvrté funkčné obdobie.
Od leta čelil ostrej kritike okrem iného pre plán predať súkromným investorom časť práv súvisiacich s majstrovstvami sveta.
Pod tlakom napokon od svojho zámeru ustúpil a následne sa ospravedlnil. Jeho najväčším vyzývateľom by mal byť Diallo.
Podľa britských médií chcela UEFA do volieb nominovať bývalého úspešného francúzskeho trénera Arséna Wengera, ten však ponuku odmietol.
S podporou európskych krajín sa tak o post šéfa svetového futbalu bude uchádzať jeho 63-ročný krajan.
O päť rokov starší Tašima by nemal mať veľké šance na úspech. Hoci získal podporu piatich národných futbalových zväzov, ktorú potreboval na kandidatúru, napríklad Ázijská futbalová konfederácia už predtým vyjadrila podporu Infantinovi.
Voľby sa uskutočnia 18. marca v marockom hlavnom meste Rabat. Hlasovať budú zástupcovia 211 členských krajín FIFA.