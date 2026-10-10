ONLINE: MŠK Považská Bystrica - FC Tatran Prešov dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 12. kolo)

Futbalisti MŠK Považská Bystrica a FC Tatran Prešov dnes hrajú zápas 12. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MŠK Považská Bystrica - FC Tatran Prešov (II. liga, MONACObet liga, 12. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
10.10.2026 o 15:00
12. kolo
Považská Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Prešov
Prehľad
Rozhodca: Očenáš – Jekkel, Jánošík..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 12. kola MONACObet ligy medzi MŠK Považská Bystrica a FC TATRAN Prešov.
MŠK Považská Bystrica
V predchádzajúcej sezóne v marci si balil kufre z MŠK Žilina asistent trénera Martina Kuciaka, ktorého údajne nechcel už vtedajší hlavný kouč Pavol Staňo. Bývalý brankár si však veľmi rýchlo našiel nový angažmán na Považí. Ročník úspešne zavŕšil záchranou a mohol sa pripraviť na aktuálny. Bystričania produkujú kvalitný futbal, pričom z piatich duelov prehrali raz na pôde žilinského béčka. Tím sa drží za vedúcim duom tabuľky zo Šamorína a Petržalky.
FC TATRAN Prešov
Tatranisti majú za sebou veľmi divoký súboj, ktorý sa uskutočnil na štadióne Ladislava Pavloviča. Lehota pod Vtáčnikom historicky pricestovala do metropoly Šariša s úmyslom pokaziť sobotný večer najstaršiemu klubu. A veru, nebola ďaleko od úspechu. Hostia do prestávky vyhrávali 1:0 a prinútili k piskotu vyše 1 700 divákov. Prešov však zabral po návrate zo šatní, pričom mu do kariet zahrala červená karta pre Čeprakova. Výsledok 2:2 v poslednej nadstavenej minúte zmenil na 3:2 hetrikový hrdina zeleno-bielych Matej Franko.
MŠK Považská Bystrica
V predchádzajúcej sezóne v marci si balil kufre z MŠK Žilina asistent trénera Martina Kuciaka, ktorého údajne nechcel už vtedajší hlavný kouč Pavol Staňo. Bývalý brankár si však veľmi rýchlo našiel nový angažmán na Považí. Ročník úspešne zavŕšil záchranou a mohol sa pripraviť na aktuálny. Bystričania produkujú kvalitný futbal, pričom z piatich duelov prehrali raz na pôde žilinského béčka. Tím sa drží za vedúcim duom tabuľky zo Šamorína a Petržalky.
FC TATRAN Prešov
Tatranisti majú za sebou veľmi divoký súboj, ktorý sa uskutočnil na štadióne Ladislava Pavloviča. Lehota pod Vtáčnikom historicky pricestovala do metropoly Šariša s úmyslom pokaziť sobotný večer najstaršiemu klubu. A veru, nebola ďaleko od úspechu. Hostia do prestávky vyhrávali 1:0 a prinútili k piskotu vyše 1 700 divákov. Prešov však zabral po návrate zo šatní, pričom mu do kariet zahrala červená karta pre Čeprakova. Výsledok 2:2 v poslednej nadstavenej minúte zmenil na 3:2 hetrikový hrdina zeleno-bielych Matej Franko.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
11
9
1
1
21:7
28
R
V
V
P
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
11
9
0
2
22:12
27
P
V
V
V
V
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
11
7
1
3
23:19
22
V
V
P
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
11
6
2
3
14:10
20
V
R
V
P
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
11
6
1
4
18:15
19
V
P
P
V
V
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
11
5
2
4
15:16
17
V
R
P
V
P
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
11
4
4
3
22:13
16
R
V
R
V
R
8
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
11
4
4
3
17:12
16
V
V
R
P
R
9
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
11
5
1
5
15:17
16
P
V
V
P
V
10
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
11
3
4
4
12:11
13
R
P
R
V
V
11
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
11
3
4
4
17:19
13
P
P
P
V
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
11
3
3
5
16:16
12
V
R
P
V
P
13
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
11
3
2
6
14:16
11
R
P
V
P
P
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
11
2
2
7
6:15
8
P
R
R
P
P
15
MFK BytčaMFK Bytča
11
2
0
9
9:30
6
P
P
V
P
P
16
MFK ZvolenMFK Zvolen
11
0
3
8
7:20
3
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body