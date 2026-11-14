ONLINE: MŠK Považská Bystrica - FK Pohronie dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 17. kolo)

Futbalisti MŠK Považská Bystrica a FK Pohronie dnes hrajú zápas 17. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MŠK Považská Bystrica - FK Pohronie (II. liga, MONACObet liga, 17. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
14.11.2026 o 13:00
17. kolo
Považská Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Pohronie
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 17. kola MONACObet ligy, v ktorom MŠK Považská Bystrica privíta na domácom ihrisku FK Pohronie.
Považská Bystrica sa po šestnástich odohraných zápasoch nachádza na tretej priečke so ziskom 29 bodov a aktívnym skóre 30:27. Na druhý celok tabuľky, Petržalku, stráca štyri body, pričom za ňou sa nachádza práve Pohronie s 27 bodmi. Domácim sa v tejto sezóne darí predovšetkým na vlastnom štadióne. Z ôsmich domácich stretnutí vyťažili šesť víťazstiev, jednu remízu a iba jednu prehru. V posledných piatich ligových dueloch však striedajú lepšie výsledky s horšími. Najskôr remizovali s Prešovom 2:2, následne prehrali vo Zvolene 1:2, zdolali Liptovský Mikuláš 2:1 a Petržalku 1:0. V poslednom kole však nestačili na Inter Bratislava, ktorému podľahli 1:3.
Pohronie je v tabuľke na piatom mieste, keď v doterajšom priebehu sezóny nazbieralo 27 bodov pri skóre 28:20. Na svojho sobotňajšieho súpera tak stráca iba dva body a v prípade víťazstva ho môže v tabuľke preskočiť. V posledných ligových zápasoch zdolali Zlaté Moravce 3:1, remizovali s Malženicami 0:0, prehrali so Šamorínom 1:2 a so Slovanom Bratislava B remizovali 1:1. Následne však dokázali zdolať Lehotu pod Vtáčnikom 5:1.
Považská Bystrica sa po šestnástich odohraných zápasoch nachádza na tretej priečke so ziskom 29 bodov a aktívnym skóre 30:27. Na druhý celok tabuľky, Petržalku, stráca štyri body, pričom za ňou sa nachádza práve Pohronie s 27 bodmi. Domácim sa v tejto sezóne darí predovšetkým na vlastnom štadióne. Z ôsmich domácich stretnutí vyťažili šesť víťazstiev, jednu remízu a iba jednu prehru. V posledných piatich ligových dueloch však striedajú lepšie výsledky s horšími. Najskôr remizovali s Prešovom 2:2, následne prehrali vo Zvolene 1:2, zdolali Liptovský Mikuláš 2:1 a Petržalku 1:0. V poslednom kole však nestačili na Inter Bratislava, ktorému podľahli 1:3.
Pohronie je v tabuľke na piatom mieste, keď v doterajšom priebehu sezóny nazbieralo 27 bodov pri skóre 28:20. Na svojho sobotňajšieho súpera tak stráca iba dva body a v prípade víťazstva ho môže v tabuľke preskočiť. V posledných ligových zápasoch zdolali Zlaté Moravce 3:1, remizovali s Malženicami 0:0, prehrali so Šamorínom 1:2 a so Slovanom Bratislava B remizovali 1:1. Následne však dokázali zdolať Lehotu pod Vtáčnikom 5:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 13:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
16
11
3
2
32:19
36
V
R
V
R
R
2
FC PetržalkaFC Petržalka
16
10
3
3
25:12
33
V
P
P
R
R
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
16
9
2
5
30:27
29
P
V
V
P
R
4
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
16
8
4
4
25:19
28
V
V
V
R
R
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
16
8
3
5
28:20
27
V
R
P
R
V
6
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
16
8
2
6
28:27
26
V
P
R
V
V
7
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
16
7
4
5
26:18
25
V
V
P
V
P
8
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
16
7
3
6
22:20
24
P
P
V
R
P
9
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
16
6
6
4
36:23
24
V
P
R
R
V
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
16
6
4
6
23:27
22
P
V
V
P
V
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
16
5
6
5
23:20
21
V
R
R
R
V
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
16
4
4
8
24:28
16
P
R
V
R
P
13
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
16
3
5
8
14:20
14
P
R
P
P
P
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
16
3
4
9
14:26
13
P
R
R
V
P
15
MFK ZvolenMFK Zvolen
16
2
3
11
16:29
9
P
V
P
V
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
16
3
0
13
14:45
9
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body