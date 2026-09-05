ONLINE: MŠK Považská Bystrica - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 7. kolo)

Futbalisti MŠK Považská Bystrica a OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom dnes hrajú zápas 7. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MŠK Považská Bystrica - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom (II. liga, MONACObet liga, 7. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
05.09.2026 o 16:00
7. kolo
Považská Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Lehota pod Vtáčnikom
Prenos
Krásnu sobotu všetkým futbalovým nadšencom, vítam vás pri sledovaní prenosu zo 7. kola MONACObet ligy, keď sa dnes proti sebe postaví MŠK Považská Bystrica a OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom.
Bystričania zažívajú aktuálne sľubný štart do nového ročníka, keď sa nachádzajú na 5. priečke so ziskom 10 bodov. Na svojom konte majú pritom tri víťazstvá, jednu remízu a dve prehry.
Ešte lepšie je na tom minuloročný nováčik, teda Lehota pod Vtáčnikom, ktorá okupuje 3. miesto po fantastickom vstupe do nového ročníka. Mužstvo z Hornej Nitry naďalej neprehralo, keď po úvodných troch remízach zdolalo Šamorín, následne po ďalšej remíze prišiel triumf proti Humennému.
Bystričania zažívajú aktuálne sľubný štart do nového ročníka, keď sa nachádzajú na 5. priečke so ziskom 10 bodov. Na svojom konte majú pritom tri víťazstvá, jednu remízu a dve prehry.
Ešte lepšie je na tom minuloročný nováčik, teda Lehota pod Vtáčnikom, ktorá okupuje 3. miesto po fantastickom vstupe do nového ročníka. Mužstvo z Hornej Nitry naďalej neprehralo, keď po úvodných troch remízach zdolalo Šamorín, následne po ďalšej remíze prišiel triumf proti Humennému.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
6
6
0
0
16:2
18
V
V
V
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
6
5
0
1
13:6
15
V
V
P
V
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
6
3
1
2
12:10
10
V
P
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
3
1
2
6:6
10
P
V
R
V
V
5
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
6
2
4
0
11:8
10
V
R
V
R
R
6
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
6
3
1
2
10:10
10
R
P
V
V
P
7
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
3
1
2
9:10
10
P
V
P
R
V
8
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
7
2
3
2
13:9
9
R
P
P
R
R
9
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
7
2
2
3
12:10
8
R
R
P
V
V
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
6
2
1
3
10:10
7
V
P
P
R
V
11
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
6
2
1
3
4:9
7
V
V
P
P
P
12
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
6
2
0
4
4:9
6
P
V
P
V
P
13
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
6
1
2
3
5:7
5
P
P
R
P
R
14
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
6
1
2
3
9:10
5
R
R
V
P
P
15
MFK ZvolenMFK Zvolen
6
0
3
3
4:7
3
R
P
R
P
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
6
1
0
5
4:19
3
P
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body