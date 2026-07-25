ONLINE: MŠK Považská Bystrica - FK Inter Bratislava dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 1. kolo)

Futbalisti MŠK Považská Bystrica a FK Inter Bratislava dnes hrajú zápas 1. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MŠK Považská Bystrica - MŠK Púchov (II. liga, MONACObet liga, 1. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
25.07.2026 o 17:00
1. kolo
Považská Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Inter Bratislava
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, nová sezóna MONACObet ligy je tu a hneď v úvodnom kole prinesie zaujímavý súboj medzi MŠK Považská Bystrica a FK Inter Bratislava.
Považská Bystrica mala počas letnej prípravy kolísavé výsledky. Na úvod podľahla Pohroniu 0:2 a rezervnému tímu Baníka Ostrava 1:4, následne však zabrala a postupne zdolala Čadcu 3:0 aj Kysucké Nové Mesto vysoko 6:1. V závere prípravy prehrala s Karvinou 0:2, no pozitívne naladenie jej priniesla remíza 2:2 na pôde poľského Tychy.
Inter Bratislava vstupuje do sezóny povzbudený vydarenou prípravou. Bratislavčania prehrali iba jeden z piatich prípravných duelov, keď podľahli Zlatým Moravciam-Vrábľom 0:1. Následne si poradili so Šamorínom 2:0, prekvapili víťazstvom 1:0 na ihrisku Trenčína a vysoko zdolali Baník Prievidza 4:0. Generálka proti Galante síce skončila remízou 1:1, no celkovo môže byť Inter so svojimi výkonmi spokojný.
Považská Bystrica mala počas letnej prípravy kolísavé výsledky. Na úvod podľahla Pohroniu 0:2 a rezervnému tímu Baníka Ostrava 1:4, následne však zabrala a postupne zdolala Čadcu 3:0 aj Kysucké Nové Mesto vysoko 6:1. V závere prípravy prehrala s Karvinou 0:2, no pozitívne naladenie jej priniesla remíza 2:2 na pôde poľského Tychy.
Inter Bratislava vstupuje do sezóny povzbudený vydarenou prípravou. Bratislavčania prehrali iba jeden z piatich prípravných duelov, keď podľahli Zlatým Moravciam-Vrábľom 0:1. Následne si poradili so Šamorínom 2:0, prekvapili víťazstvom 1:0 na ihrisku Trenčína a vysoko zdolali Baník Prievidza 4:0. Generálka proti Galante síce skončila remízou 1:1, no celkovo môže byť Inter so svojimi výkonmi spokojný.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
0
0
0
0
0:0
0
2
MFK ZvolenMFK Zvolen
0
0
0
0
0:0
0
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
0
0
0
0
0:0
0
4
FC PetržalkaFC Petržalka
0
0
0
0
0:0
0
5
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
0
0
0
0
0:0
0
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
0
0
0
0
0:0
0
7
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
0
0
0
0
0:0
0
8
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
0
0
0
0
0:0
0
9
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
0
0
0
0
0:0
0
10
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
0
0
0
0
0:0
0
11
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
0
0
0
0
0:0
0
12
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
0
0
0
0
0:0
0
13
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
0
0
0
0
0:0
0
14
MFK BytčaMFK Bytča
0
0
0
0
0:0
0
15
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
0
0
0
0
0:0
0
16
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
0
0
0
0
0:0
0
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body