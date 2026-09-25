Ronaldo zahodil množstvo šancí, jeden gól mu zobral VAR. Počínali sme si dobre, reagoval tréner

Úspešne vykročili do novej edície futbalovej Ligy národov víťazi jej predošlého ročníka z Portugalska.
Množstvo zahodených šancí hviezdneho útočníka Cristiana Ronalda nemuselo jeho tím mrzieť, pretože plný bodový zisk zariadil Portugalsku proti Walesu autor jediného gólu v stretnutí Joao Felix.
V rovnakej 4. skupine A-divízie sa radovali z prvého triumfu nad Dánskom po 24 rokoch hráči Nórska, pričom ústrednou postavou duelu bol podľa očakávaní kanonier Erling Haaland.
Portugalci mali súboj proti mužstvu z Britských ostrovov pod kontrolou. Oporu im dal gól Felixa v 22. minúte a Portugalsko nemuselo mrzieť ani viacero nepremenených šancí od 41-ročného Ronalda, ktorý absolvoval svoj 234. reprezentačný zápas.
„Ak sa na zápas pozrieme s odstupom a ako na celok, boli sme lepší tím. Viem, že ľudia sa budú pozerať na výsledok a povedia, že to bolo len 1:0. Šance tam však boli, no neboli sme až takí efektívni.
Vytváranie šancí je už samo o sebe pozitívne, pretože ak si ich budeme naďalej vytvárať, nakoniec strelíme viac gólov a vyhráme zápasy väčším rozdielom,“ uviedol podľa uefa.com portugalský stredopoliar Bruno Fernandes.
Ronaldo zahodil dve veľké príležitosti v prvom polčase, po hodine hry mu zobral strelený gól VAR pre ofsajdové postavenie.
VIDEO: Zahodená šanca Ronalda
Počínali sme si dobre
Vydarenú premiéru má za sebou 72-ročný portugalský kormidelník Jorge Jesus.
„Bol som spokojný s výsledkom aj s výkonom. Výsledok je dôležitý, lebo tvorí základ našej analýzy. Aj keby sme nevyhrali, stále by som analyzoval našu organizáciu.
Tímu sa podarilo v obrane udržať víťazstvo a bolo dôležité, že sme neinkasovali žiadny gól.
Sú hráči, ktorí môžu podávať lepšie výkony, ale z hľadiska nášho herného plánu sme si na prvý zápas počínali dobre,“ uviedol skúsený kouč, ktorý zasadol na lavičku Portugalska po tom, čo v saudskoarabskom Al-Nassr viedol Ronalda aj Joaa Felixa.
Ödegaard: Bol to skvelý pocit
Nóri si proti Dánsku vypracovali v prvej dvadsaťminútovke dvojgólový náskok, ktorý však neskôr stratili. Napokon bol ich hrdinom v 74. minúte Haaland, ktorý rozhodol druhým gólom v zápase a svojim 64. presným zásahom iba v 56 dueloch.
Navyše sa stal prvým hráčom, ktorý dosiahol na métu 20 gólov v Lige národov.
„Bol to skvelý pocit. Je skvelé zdolať našich susedov a začať víťazstvom. Je veľa vecí, ktoré môžeme robiť lepšie, ale aj keď sme boli zatlačení do defenzívy, našli sme spôsob, ako získať späť vedenie,“ povedal nórsky kapitán Martin Ödegaard.
Na opačnej strane mal rozdielne pocity útočník a autor gólu na 2:2 Rasmus Höjlund: „Som sklamaný. Narazili sme na tím, ktorý bol lepší ako my. Máme čo robiť. Počas väčšiny zápasu sme bojovali dobre, ale chýbala nám tá posledná bodka.“
Nórsko čakalo na triumf nad svojim južným susedom od 6. marca 2002. Odvtedy sa tieto dva tímy stretli sedemkrát, z toho v štyroch prípadoch vyhrali Dáni a trikrát sa zrodila remíza.