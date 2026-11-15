Rozlúčka s Ronaldom ako nočná mora. Fanúšikovia po štvrtom góle skandovali jeho meno

Futbalisti Dánska znepríjemnili Portugalcom zápas venovaný Cristianovi Ronaldovi, keď na ihrisku v Brage zvíťazili 4:1.
Pre domácich to bola najvyššia domáca prehra v súťažnom zápase. „Bol to večer, z ktorého sa musíme poučiť a uvedomiť si svoje chyby,“ uviedol portugalský stredopoliar Bruno Fernandes.
V stretnutí predposledného 5. kola skupinovej fázy A-divízie Ligy národov si Portugalci mohli zabezpečiť istotu prvého miesta, pričom postup do ďalšej fázy už mali istý.
VIDEO: Zostrih zápasu
Bol to ich prvý zápas od momentu, keď Ronaldo ukončil reprezentačnú kariéru. Aj preto bol duel s Dánskom v znamení rozlúčky s jeho reprezentačnou kariérou a na jeho počesť hráči nastúpili na ihrisko s jeho typickou sedmičkou.
Dáni išli do vedenia v závere prvého polčasu po góle Pierre-Emila Höjbjerga z penalty, na ktorého nadviazal Rasmus Höjlund dvomi presnými zásahmi v úvode druhého dejstva.
Obranca Joachim Andersen neskôr upravil na 0:4 a gól Bernarda Silvu v nadstavenom čase pripravil dánskeho brankára Madsa Hermansena o čisté konto.
„Každý jeden dánsky hráč podal svoj najlepší výkon, aký som už dlho videl. Platí to aj o striedajúcich hráčoch. Celkovo to vytvorilo fantastický dojem,“ poznamenal dánsky stredopoliar Morten Hjulmand.
Útočník Rasmus Höjlund hovoril pre TV2 o cennom víťazstve: „Nemyslím si, že by sa nášmu výkonu dalo niečo vytknúť. Chápem, že Portugalsko nehralo tak, akoby išlo o finále majstrovstiev sveta, ale aj tak to má veľkú cenu. Hrali sme vonku proti jednému z piatich najlepších tímov v Európe, ktorý je podľa mňa aj favorit našej skupiny. Bol to skvelý darček, ktorý sme si sami dopriali – nechcem rozoberať, či (Portugalci) hrali dobre alebo zle, jednoducho sme si výkonom urobili radosť my sami.“
Portugalci sa ťažko presadzovali v strede ihriska a nedostali sa k typickej kombinačnej hre. „Prehra nikdy nie je príjemná. Vždy negatívne vplýva na emócie hráčov. Do zápasu sme vstupovali plní sebavedomia po štyroch víťazstvách po sebe, no dnes musíme uznať kvality Dánov. Keď mali loptu, dokázali nás herne prevýšiť. V defenzíve sme ako tím neboli takí silní, ako sme boli v Dánsku (4:2, pozn.).
Nedokázali sme zastaviť dánsku útočnú hru, a to najmä v druhom polčase. Náš tím mohol podať lepší výkon a pokúsiť sa súpera herne prevýšiť, no nepodarilo sa mu to. Druhý útočník nedokázal operovať v priestore medzi obrannými líniami a v strednej časti ihriska sme nezískali prevahu. Súperovi hráči sa navyše dostávali do útočnej tretiny ihriska s dostatkom priestoru a dvoma gólmi nás zaskočili,“ zhodnotil tréner Jorge Jesus.
Tréner Portugalska musel ešte reagovať na otázku ohľadom Cristiana Ronalda: "Čo by mi malo chýbať? Už tu nie je, tak čo by mi mal chýbať, ibaže by mi tu robil spoločnosť," povedal Jesus po sobotňajšom stretnutí na otázku jedného z novinárov. "Už tu nie je. O svojej budúcnosti sa už rozhodol, "uviedol na adresu svetového rekordéra s 234 reprezentačnými zápasmi a 146 gólmi.
Pre fanúšikov domáceho Portugalska bolo zvláštne sledovať duel s vedomím, že jeho súčasťou už nie je Ronaldo.
Svoju frustráciu z diania na ihrisku demonštrovali po štvrtom inkasovanom góle, keď začali skandovať Ronaldovo meno. „Ľuďom chýba a nezabudli na to, čo dal národnému tímu počas 23 rokov, ale niet cesty späť,“ poznamenal Jesus.