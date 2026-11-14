ONLINE: Portugalsko - Dánsko dnes, Liga národov LIVE (A-divízia, 4. skupina)

Futbalové reprezentácie Portugalska a Dánska dnes hrajú zápas 4. skupiny A-divízie Ligy národov 2026/2027.
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ONLINE PRENOS: Portugalsko - Dánsko (futbal, Liga národov, A-divízia, 4. skupina, výsledky, sobota, naživo)
Liga národov UEFA - Liga A Skupina 4 2026/2027
14.11.2026 o 20:45
Portugalsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Dánsko
Prehľad
Rozhodca: Obrenovič – Prapotnik, Kordež (SVN)..
Prenos
Potenciální úvodní sestavy:
Portugalsko (4–2–3–1): Diogo Costa – Dalot, Rúben Dias, Re. Veiga, Nazinho – Palhinha, Vitinha – Bernardo Silva, B. Fernandes, João Félix – Gonçalo Ramos.
Dánsko (4–4–2): Hermansen – Kristensen, Andersen, Provstgaard, Mæhle – Isaksen, Hjulmand, Froholdt, Daramy – Højlund, Osula.
Portugalsko (4–2–3–1): Diogo Costa – Dalot, Rúben Dias, Re. Veiga, Nazinho – Palhinha, Vitinha – Bernardo Silva, B. Fernandes, João Félix – Gonçalo Ramos.
Dánsko (4–4–2): Hermansen – Kristensen, Andersen, Provstgaard, Mæhle – Isaksen, Hjulmand, Froholdt, Daramy – Højlund, Osula.
Krásnou sobotu u sledování Ligy národů! Portugalská reprezentace se po čtyřech letech vrací do Bragy, kde dnes večer přivítá o play-off bojující Dánsko.
Domácí zatím ve skupině 4 válí, a to i po kontroverzním konci legendárního Cristiana Ronalda, jenž kvůli neshodám s trenérem Jesusem na startu října opustil národní tým a následně oznámil svůj konec v reprezentaci. Portugalci navzdory jeho absenci vybojovali dvě výhry: s Ramosem na hrotu uspěli 4:2 právě v Dánsku a tři dny nato zdolali Norsko 2:1.
Do souboje na unikátním stadionu, jenž se nachází na úpatí skály, tak půjdou coby neporažení lídři tabulky. Tým kouče Riemera naopak ještě nemá nic jistého a s vyrovnanou bilancí dvou výher a dvou porážek sice drží postupovou druhou příčku, teoreticky ho však ještě mohou přeskočit oba zbylé celky. Potenciální odplata říjnové prohry by tak pro ně byla o to sladší.
Odveta, kterou bude řídit Rade Obrenovič ze Slovinska, startuje ve 20:45. Buďte u toho s námi!
Domácí zatím ve skupině 4 válí, a to i po kontroverzním konci legendárního Cristiana Ronalda, jenž kvůli neshodám s trenérem Jesusem na startu října opustil národní tým a následně oznámil svůj konec v reprezentaci. Portugalci navzdory jeho absenci vybojovali dvě výhry: s Ramosem na hrotu uspěli 4:2 právě v Dánsku a tři dny nato zdolali Norsko 2:1.
Do souboje na unikátním stadionu, jenž se nachází na úpatí skály, tak půjdou coby neporažení lídři tabulky. Tým kouče Riemera naopak ještě nemá nic jistého a s vyrovnanou bilancí dvou výher a dvou porážek sice drží postupovou druhou příčku, teoreticky ho však ještě mohou přeskočit oba zbylé celky. Potenciální odplata říjnové prohry by tak pro ně byla o to sladší.
Odveta, kterou bude řídit Rade Obrenovič ze Slovinska, startuje ve 20:45. Buďte u toho s námi!
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 20:45.