Portugalsko vzdalo Ronaldovi nezvyčajnú poctu. Sedmička na dresoch už nebude ako predtým

Portugalská futbalová federácia (FPF) si uctila Cristiana Ronalda zmenou grafickej podoby čísla sedem na reprezentačných dresoch.
Číslica bude po novom obsahovať vodorovnú čiaru, aby ďalší hráči nenosili sedmičku v rovnakej podobe ako dlhoročný kapitán národného tímu.
Štyridsaťjedenročný útočník oznámil koniec v reprezentácii 5. novembra po nedávnom konflikte s trénerom Jorgem Jesusom.
Za Portugalsko odohral počas viac než dvoch dekád 234 zápasov a strelil 146 gólov, v oboch ukazovateľoch je svetový rekordér v mužskom reprezentačnom futbale.
„Je to ďalší spôsob, ako zvečniť význam takého výnimočného čísla a vzdať úctu odkazu, ktorý predstavuje,“ citovala z vyhlásenia FPF agentúra DPA.
Nový dizajn predstavia Portugalci už v sobotňajšom stretnutí Ligy národov proti Dánsku, prvom od Ronaldovho ukončenia reprezentačnej kariéry.
„Od dnešného dňa uvidíme na drese inú sedmičku, s rovnakým významom a rovnakou hrdosťou.
Jej predchádzajúca podoba zostane symbolom príbehu, na ktorý sa nikdy nezabudne,“ dodala FPF.
Futbalové pravidlá neumožňujú Portugalsku úplne vyradiť číslo sedem, federácia sa preto rozhodla aspoň upraviť jeho vzhľad.
V predchádzajúcom dueli v Dánsku si sedmičku obliekol krídelník Galatasarayu Istanbul Rafael Leao po tom, ako Ronaldo opustil reprezentačný kemp. Kto ju bude nosiť natrvalo, zatiaľ FPF neoznámila.
Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty debutoval v reprezentácii v roku 2003. Portugalsku pomohol k zisku titulu majstra Európy v roku 2016 a k dvom triumfom v Lige národov v rokoch 2019 a 2025.
V klubovej kariére pokračuje v drese saudskoarabského Al-Nassr.