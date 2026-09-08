    Porto
    Porto
    Liga majstrov
    08.09.2026, Ligová fáza, 1. kolo
    Estádio do Dragão
    21:00
    Manchester City
    Manchester City
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    FC Porto - Manchester City: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    ONLINE: FC Porto - Manchester City dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)
    Priebežné výsledkyAtény - LASKClub Bruggy - Aston VillaSúvisiace

    ONLINE: FC Porto - Manchester City dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)

    FC Porto - Manchester City: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    FC Porto - Manchester City: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|8. sep 2026 o 18:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov: FC Porto - Manchester City.

    Futbalisti FC Porto a Manchester City dnes hrajú zápas 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov.

    TV Program: Kde sledovať Ligu majstrov?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: FC Porto - Manchester City dnes LIVE (Liga majstrov, 1. kolo, utorok, výsledky)

    Liga majstrov  2026/2027
    08.09.2026 o 21:00
    1. kolo
    Porto
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Manchester City
    Prehľad
    Rozhodca: Szymon Marciniak (POL).
    Prenos
    Dnešný zápas povedie skúsený arbiter Szymon Marciniak z Poľska, ktorý rozhodoval aj finále svetového šampionátu z roku 2022 medzi Argentínou a Francúzskom.
    Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu z Ligy majstrov, keď sa v rámci 1. kola proti sebe postaví FC Porto a Manchester City.

    Porto odštartovalo novú sezónu bez straty bodu a s jediným inkasovaným gólom v piatich zápasoch. Domácim navyše hrá do kariet neporaziteľnosť na vlastnom štadióne v tomto roku a skvelá bilancia v Európe, kde doma zakopli len raz z 14 pokusov. Výbornú formu v milionárskej súťaži chce potvrdiť aj nový tréner Francesco Farioli pri svojej premiére.

    City vstúpilo do Premier League rovnako suverénne, no v Lige majstrov ho tlačí topánka, keď z posledných 17 duelov prehralo až deväťkrát. Enzo Maresca tak musí okamžite napraviť európsku reputáciu klubu. Bude to však náročné, keďže Angličania prehrali až šesť z posledných deviatich zápasov na ihriskách súperov.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BruggyBruggyBRU
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    Aston VillaAston VillaAVL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    DortmundDortmundBVB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    Manchester CityManchester CityMCI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    LilleLilleLIL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    6
    Real MadridReal MadridRMA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    7
    Inter MilánoInter MilánoINT
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    8
    BarcelonaBarcelonaBAR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    9
    FeyenoordFeyenoordFEY
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    10
    StuttgartStuttgartSTU
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    11
    LiverpoolLiverpoolLIV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    12
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    13
    ArsenalArsenalARS
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    14
    PSGPSGPSG
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    15
    SportingSportingSPO
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    16
    PSVPSVPSV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    17
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    18
    RB LipskoRB LipskoLEI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    19
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    20
    AEKAEKAEK
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    21
    LASKLASKLSK
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    22
    VillarrealVillarrealVIL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    23
    PortoPortoPOR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    24
    BetisBetisBET
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    25
    VikingVikingVIK
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    26
    NeapolNeapolNAP
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    27
    GalatasarayGalatasarayGAL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    28
    ŠachtarŠachtarSHK
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    29
    FenerbahceFenerbahceFEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    30
    AS RímAS RímROM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    31
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    32
    SabahSabahSAB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    33
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    34
    SlaviaSlaviaSLA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    35
    LensLensLEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    36
    ComoComoCOM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

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    dnes 18:00
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»ONLINE: FC Porto - Manchester City dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)