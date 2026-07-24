Oslava amatérskeho futbalu na východe pod umelým osvetlením. Výkop bude mať hokejová legenda

Predkolo novej sezóny Slovnaft Cupu ponúka futbalovým priaznivcom aj netradičnú lahôdku.
V sobotu 25. júla o 20.30 sa pod umelým osvetlením popradského NTC stretne FK Poprad-Stráže s FK 1931 Hranovnica. Organizátori očakávajú viac ako tisíc divákov, ktorých čaká aj zaujímavá tombola.
Slávnostný výkop vykoná legendárny hokejista Peter Bondra, ktorý hrával futbal za Poprad-Stráže.
Náklady delia na polovicu
„Chceme, aby tento zápas bol oslavou amatérskeho futbalu,“ vravel pre Sportnet manažér domáceho klubu Martin Pohlod.
Spojenie „futbalový sviatok“ sa v súvislosti s pohárom najčastejšie používa vtedy, keď sa dedinský klub stretne s ligistom.
V tomto prípade organizátori chcú ukázať, že aj súboj dvoch šiestoligistov sa môže stať výnimočným zážitkom.
Aj preto sa bude hrať pod umelým osvetlením, čo väčšina hráčov ešte nikdy nezažila.
Náklady na organizáciu stretnutia si domáci a hostia delia pol na pol. „To, ako manažujeme tento zápas so súperom, je nezvyčajná a veľká vec. Samozrejme, oba tímy chcú vyhrať, ale máme jediný spoločný cieľ, aby to bola naozaj oslava amatérskeho futbalu,“ vyzdvihol Pohlod.
Významné posily
Poprad-Stráže v minulej sezóne vyhrali okresnú súťaž a postúpili do VI. ligy Podtatranskej VsFZ. Predtým sa im to podarilo v roku 1971. V Slovnaft Cupe sa teda predstavia prvý raz.
„Hlavným posolstvom klubu je venovať sa mládeži. V minulej sezóne dorastenci postúpili do druhej ligy. V nedávno skončenej sezóne vyhrali svoju súťaž nielen dospelí, ale aj kategória U13,“ uviedol Pohlod.
Hranovnica pôsobí v najnižšej krajskej súťaži dlhodobo, ale do pohára sa naposledy prihlásila v sezóne 2018/2019, keď v prvom kole podľahla Veľkej Lomnici 5:2.
Hranovnicu pred sezónou posilnili tri veľké osobnosti s ligovými skúsenosťami: Erik Jendrišek, Miloš Lačný a Lukáš Janič.
„Dlhodobo podporujem šport a poznám sa s mnohými športovcami. Je to o vzťahoch,“ prezradil Róbert Greš, hlavný sponzor a manažér FK 1931 Hranovnica.
Jendrišek naposledy pôsobil v Liptovskej Štiavnici, Janič hral za Oravské Veselé. Miloš Lačný bol na jeseň jedným z pilierov treťoligovej Spišskej Novej Vsi a potom niekoľko mesiacov strávil na Maledivách, ale teraz sa už chce sústrediť aj na vlastnú futbalovú akadémiu.
„V kádri však máme kopec iných šikovných hráčov,“ podčiarkol Greš.
VIDEO: Miloš Lačný pozýva na zápas Poprad-Stráže - Hranovnica
Magnetom bude Bondra
„Hostia budú favoritmi, ale aj my budeme hrýzť,“ zdôraznil Martin Pohlod.
Hranovnica má ambície v pohári aj v šiestej lige. „Sila mužstva je taká, že by sme chceli ísť za postupom. Najprv do piatej ligy a potom možno aj vyššie,“ vyhlásil Róbert Greš.
Pred zápasom sa bude konať oceňovanie funkcionárov, ktorí sa pričinili o výrazný rozvoj futbalu v obidvoch kluboch.
„Obrovským magnetom bude Peter Bondra, ktorý vyrastal v Strážach a hrával za náš klub, dokonca aj za dospelých,“ doplnil Pohlod.
Rodina skvelého hokejistu sa usadila v Strážach, keď mal Peter tri roky. Mladší žiaci aj jeho pričinením získali v roku 1980 titul majstra okresu Poprad. Prešiel všetkými kategóriami a v družstve dospelých prispel k postupu do II. triedy okresu Poprad v roku 1995. Bolo to jeho posledné vystúpenie za klub.
Na svoje futbalové začiatky však nezabudol a v roku 2003 klub podporil nákupom športového výstroja pre mládežnícke družstvá.