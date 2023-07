Ďalší zápas už za Poľsko neodohrá. Každá cesta má svoj koniec, vraví

Blaszczykowski začal svoju kariéru vo Wisle Krakov, do Dortmundu prišiel v roku 2007 a odohral za Borussiu desať sezón.

V sezóne 2015/16 odišiel na hosťovanie do talianskej Fiorentiny, v roku 2016 prestúpil na tri sezóny do VfL Wolfsburg a následne sa vrátil do Wisly.

Poľský futbalista pomohol v roku 2019 zachrániť trinásťnásobného poľského majstra pred bankrotom, keď po návrate odkúpil štvrtinu akcií klubu.