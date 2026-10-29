VIDEO: Nekompromisný trest v Poľsku. Napadol súpera, nezahrá si pol roka

Šarvátka v zápase Pogon Štetín - Radomiak Radom
Šarvátka v zápase Pogon Štetín - Radomiak Radom (Autor: REUTERS)
ČTK|29. okt 2026 o 11:43
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Potrestaný hráč musí taktiež zaplatiť pokutu.

Futbalista Ibrahima Camara dostal v poľskej lige polročný trest za nešportové správanie.

Disciplinárna komisia potrestala dvadsaťsedemročného záložníka tímu Radomiak Radom za to, že v dueli so Štetínom udrel súpera po tom, ako bol vylúčený.

Guinejský reprezentant navyše dostal pokutu 50 000 zlotých (vyše 11-tisíc eur). Suspendácia platí na všetky súťaže v Poľsku.

"Hráč sa počas stretnutia dopustil obzvlášť hrubého porušenia zásad fair play, keď po obdržaní červenej karty napadol futbalistu súperovho tímu," zdôvodnila šesťmesačný dištanc ligová komisia vo vyhlásení.

VIDEO: Incident Camaru po vylúčení

K incidentu došlo v sobotňajšom dueli, v ktorom Radom prehral 3:4 na ihrisku Pogonu Štetín.

Camara dostal v 90. minúte červenú kartu a opustil trávnik. Keď ale potom pri postrannej čiare vypukla strkanica, vrátil sa z tunela a udrel do hlavy jedného z domácich náhradníkov.

Tabuľka Ekstraklasy

Ekstraklasa

    Šarvátka v zápase Pogon Štetín - Radomiak Radom
    Šarvátka v zápase Pogon Štetín - Radomiak Radom
    VIDEO: Nekompromisný trest v Poľsku. Napadol súpera, nezahrá si pol roka
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