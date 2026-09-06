VIDEO: Polícia vyšetruje konflikt Poliaka s fanúšikom. Obranca mal tínedžera chytiť za hrdlo

Krystian Bielik
Krystian Bielik (Autor: Match of the Day/X)
TASR|6. sep 2026 o 16:42
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Chlapca a jeho rodičov údajne vyviedli zo štadióna.

Polícia v Anglicku začala vyšetrovať konfrontáciu medzi poľským futbalistom Krystianom Bielikom a fanúšikom Portsmouthu.

K incidentu došlo počas sobotňajšieho zápasu Championship, v ktorom anglický klub doma privítal Cardiff.

Bielik šiel v priebehu druhého polčasu vyzdvihnúť loptu blízko tribúny plnej domácich fanúšikov.

Na videu zachytávajúcom incident vidieť, ako sa 28-ročný obranca zaplietol do šarvátky s tínedžerom, ktorý chytil loptu.

VIDEO: Incident obrancu s tínedžerom

Mladík ju hodil späť na ihrisko, na čo ho hráč Cardiffu chytil za hrdlo. Samotný Bublik dostal v reakcii facku a strkance.

Tréner druholigového Cardiffu Brian Barry-Murphy po stretnutí tvrdil, že fanúšik Bielika udrel do tváre, pričom jeho náprotivok na lavičke domácich John Mousinho sa waleskému klubu za incident ospravedlnil.

Chlapca a jeho rodičov údajne vyviedli zo štadióna. Portsmouth zvíťazil 2:0 a oba góly dal ešte pred šarvátkou, pripomenula agentúra AFP.

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