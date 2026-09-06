VIDEO: Polícia vyšetruje konflikt Poliaka s fanúšikom. Obranca mal tínedžera chytiť za hrdlo

Polícia v Anglicku začala vyšetrovať konfrontáciu medzi poľským futbalistom Krystianom Bielikom a fanúšikom Portsmouthu.
K incidentu došlo počas sobotňajšieho zápasu Championship, v ktorom anglický klub doma privítal Cardiff.
Bielik šiel v priebehu druhého polčasu vyzdvihnúť loptu blízko tribúny plnej domácich fanúšikov.
Na videu zachytávajúcom incident vidieť, ako sa 28-ročný obranca zaplietol do šarvátky s tínedžerom, ktorý chytil loptu.
VIDEO: Incident obrancu s tínedžerom
Mladík ju hodil späť na ihrisko, na čo ho hráč Cardiffu chytil za hrdlo. Samotný Bublik dostal v reakcii facku a strkance.
Tréner druholigového Cardiffu Brian Barry-Murphy po stretnutí tvrdil, že fanúšik Bielika udrel do tváre, pričom jeho náprotivok na lavičke domácich John Mousinho sa waleskému klubu za incident ospravedlnil.
Chlapca a jeho rodičov údajne vyviedli zo štadióna. Portsmouth zvíťazil 2:0 a oba góly dal ešte pred šarvátkou, pripomenula agentúra AFP.