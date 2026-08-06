Polícia v Kórejskej republike vykonala raziu. Na futbalovom zväze zaistila materiály

Polícia v Kórejskej republike vykonala vo štvrtok raziu na tamojšom futbalovom zväze.
Ide o súčasť vyšetrovania vymenovania trénera, ktorý viedol reprezentáciu na tohtoročných majstrovstvách sveta.
Krajine sa nepodarilo zopakovať postup do vyraďovacej fázy z MS 2022, a to napriek väčšiemu počtu účastníkov.
Polícia vykonala v sídle Kórejskej futbalovej asociácie (KFA) prehliadky a zaistila materiály. Vyšetruje podozrenia z „marenia podnikateľskej činnosti“ pri angažovaní bývalého trénera Hong Mjung-boa.
Ten odstúpil zo svojej funkcie v júni po prehre 0:1 s JAR, ktorá znamenala nepostup zo základnej skupiny. Otázniky nad vymenovaním trénera viseli už v roku 2024, no po turnaji sa pozornosť na ne zvýšila.
Koncom júla predvolali Honga pred parlamentný výbor, ktorý sa prípadom zaoberal. Uviedol pred ním, že za neúspešné vystúpenie preberá „plnú zodpovednosť“.
Kórejský prezident I Če-mjong označil za dôvod zlyhania „nekompetentných ľudí“ vo vedení. Vo svojom stanovisku zároveň naznačil, že výber ľudí na najvyšších športových pozíciách poznačujú „lojalita a frakcionárstvo“. Informácie priniesla agentúra AFP.