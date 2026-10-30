ONLINE: FK Pohronie - ŠK Slovan Bratislava B dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 15. kolo)

Futbalisti FK Pohronie a ŠK Slovan Bratislava B dnes hrajú zápas 15. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FK Pohronie - ŠK Slovan Bratislava B (II. liga, MONACObet liga, 15. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
30.10.2026 o 17:00
15. kolo
Pohronie
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava U21
Prehľad
Rozhodca: Sučka – Mihalík, Havira.
Prenos
Úvodné zostavy:
FK POHRONIE: Cuesta – Mrva, Lajčiak, Mendy, Jobe, Kuťka, Shudeiwa, Petic, Dumbuya, Michlík, Kuzma
Náhradníci: Lukošík – Port, Rusnák, Hrnčiar, Filippov, Šubert, Ivan, Kamenický
Tréner: Róbert Jež
ŠK Slovan Bratislava U21: Naimann – Minka, Balog, Lembak, Jakolić, Marko, Murko, Gabriš, Kozyk, Hofstädter, Tomáško
Náhradníci: Straka – Veľký, Holocsy, Canolli, Veselić, Šalkovič, Fronko, Řehák, Ukaj
Tréner: Erik Grendel
Rozhodca: Sučka – Mihalík, Havira.
FK POHRONIE: Cuesta – Mrva, Lajčiak, Mendy, Jobe, Kuťka, Shudeiwa, Petic, Dumbuya, Michlík, Kuzma
Náhradníci: Lukošík – Port, Rusnák, Hrnčiar, Filippov, Šubert, Ivan, Kamenický
Tréner: Róbert Jež
ŠK Slovan Bratislava U21: Naimann – Minka, Balog, Lembak, Jakolić, Marko, Murko, Gabriš, Kozyk, Hofstädter, Tomáško
Náhradníci: Straka – Veľký, Holocsy, Canolli, Veselić, Šalkovič, Fronko, Řehák, Ukaj
Tréner: Erik Grendel
Rozhodca: Sučka – Mihalík, Havira.
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní zápasu 15. kola MONACObet ligy medzi FK Pohronie a ŠK Slovan Bratislava U21. Duel prinesieme cez zmeny stavov.
Pohronie sa nachádza na 5. mieste ligy so ziskom 23 bodov. Naposledy prehralo v Šamoríne 1:2.
Béčku Slovana patrí 11. miesto súťaže. V doterajšej sezóne získalo 17 bodov. Naposledy remizovalo v bratislavskom derby s Interom 2:2.
Tieto tímy sa naposledy stretli v máji. Vtedy sa z víťazstva 2:1 tešilo Pohronie.
Pohronie sa nachádza na 5. mieste ligy so ziskom 23 bodov. Naposledy prehralo v Šamoríne 1:2.
Béčku Slovana patrí 11. miesto súťaže. V doterajšej sezóne získalo 17 bodov. Naposledy remizovalo v bratislavskom derby s Interom 2:2.
Tieto tímy sa naposledy stretli v máji. Vtedy sa z víťazstva 2:1 tešilo Pohronie.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00 a my vám z neho prinesieme informácie o zmenách stavu..
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
14
10
2
2
27:16
32
V
R
R
P
V
2
FC PetržalkaFC Petržalka
14
9
3
2
23:10
30
P
R
R
R
V
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
14
8
2
4
28:24
26
V
P
R
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
7
3
4
19:15
24
V
R
P
V
R
5
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
14
7
2
5
23:23
23
R
V
V
P
V
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
14
7
2
5
22:18
23
P
R
V
V
P
7
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
14
6
4
4
21:19
22
V
R
R
V
R
8
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
14
5
6
3
31:19
21
R
R
V
R
V
9
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
14
5
4
5
19:16
19
P
V
P
V
V
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
14
5
4
5
19:20
19
V
P
V
P
P
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
4
5
5
21:19
17
R
R
V
V
R
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
14
4
3
7
19:21
15
V
R
P
R
P
13
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
14
3
4
7
14:19
13
P
P
P
R
P
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
14
3
3
8
12:23
12
R
V
P
P
R
15
MFK BytčaMFK Bytča
14
3
0
11
14:36
9
P
P
V
P
P
16
MFK ZvolenMFK Zvolen
14
1
3
10
10:24
6
P
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body