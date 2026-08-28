Pohronie s cenným triumfom, na domácej pôde hladko zdolalo Prešov

MONACObet liga - 6. kolo
FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - FC Tatran Prešov 3:1 (1:1)
Góly: 11. Dumbuya, 51. Mrva, 65. Michlík (z 11 m) - 32. Regáli
Rozhodcovia: Kišš - Zemko, Tůma, ŽK: Shudeiwa, Michlík, Kamenický (Pohronie)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa zvíťazili v piatkovej predohrávke 6. kola MONACObet ligy na domácom ihrisku nad Tatranom Prešov 3:1.
Pohrončania sa dostali v priebežnej tabuľke na 3. miesto s 10 bodmi, Tatran klesol na piatu priečku, na konte má tiež 10 bodov.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
5
5
0
0
14:2
15
V
V
V
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
5
4
0
1
11:5
12
V
P
V
V
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
6
3
1
2
12:10
10
V
P
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
5
3
1
1
5:4
10
V
R
V
V
P
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
3
1
2
9:10
10
P
V
P
R
V
6
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
5
3
0
2
9:9
9
P
V
V
P
V
7
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
5
2
2
1
10:4
8
P
R
R
V
V
8
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
5
1
4
0
10:8
7
R
V
R
R
R
9
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
5
2
0
3
8:6
6
P
V
V
P
P
10
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
5
2
0
3
4:8
6
V
P
V
P
P
11
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
5
1
2
2
5:6
5
P
R
P
R
V
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
5
1
1
3
7:9
4
P
P
R
V
P
13
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
5
1
1
3
3:9
4
V
P
P
P
R
14
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
1
1
3
8:9
4
R
V
P
P
P
15
MFK BytčaMFK Bytča
5
1
0
4
3:16
3
V
P
P
P
P
16
MFK ZvolenMFK Zvolen
5
0
2
3
3:6
2
P
R
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body