ONLINE: FK Pohronie - MŠK Považská Bystrica dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 2. kolo)

Futbalisti FK Pohronie a MŠK Považská Bystrica dnes hrajú zápas 2. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MŠK Považská Bystrica - MŠK Púchov (II. liga, MONACObet liga, 2. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
31.07.2026 o 17:00
2. kolo
Pohronie
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Považská Bystrica
Prenos
MŠK Považská Bystrica
Naopak Bystričania odštartovali nový ročník druhej najvyššej súťaže víťazne, keď zdolali na domácom trávniku Inter Bratislavu v pomere 3:1, keď sa za domácich presadil Mynář, Božík a Javorček.
Naopak Bystričania odštartovali nový ročník druhej najvyššej súťaže víťazne, keď zdolali na domácom trávniku Inter Bratislavu v pomere 3:1, keď sa za domácich presadil Mynář, Božík a Javorček.
Pohronie
Nový ročník otvorilo bodovým ziskom, ktorý si odnieslo z trávnika Lehoty pod Vtáčnikom. S minuloročným nováčikom súťaže remízovalo výsledkom 3:3, hoci sa po dvoch doťahovaní na súpera dostalo aj do vedenia v závere zápasu, keď sa presadil Michlík. Na konci riadnej hracej doby však vyrovnal Dmitrovic.
Nový ročník otvorilo bodovým ziskom, ktorý si odnieslo z trávnika Lehoty pod Vtáčnikom. S minuloročným nováčikom súťaže remízovalo výsledkom 3:3, hoci sa po dvoch doťahovaní na súpera dostalo aj do vedenia v závere zápasu, keď sa presadil Michlík. Na konci riadnej hracej doby však vyrovnal Dmitrovic.
Krásnu sobotu všetkým futbalovým fanúšikom. Vítam vás pri sledovaní prenosu z 2. kola MONACObet ligy, keď sa proti sebe postaví FK POHRONIE a MŠK Považská Bystrica.
Obe mužstvá sa spolu stretli už počas letnej prípravy, keď sa z víťazstva 2:0 tešilo Pohronie po góle Mrvu a Jobeho.
Obe mužstvá sa spolu stretli už počas letnej prípravy, keď sa z víťazstva 2:0 tešilo Pohronie po góle Mrvu a Jobeho.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
1
1
0
0
5:0
3
V
2
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
1
1
0
0
3:1
3
V
3
FC PetržalkaFC Petržalka
1
1
0
0
2:0
3
V
4
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
1
1
0
0
2:0
3
V
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
1
1
0
0
2:1
3
V
6
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
1
1
0
0
1:0
3
V
7
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
1
0
1
0
3:3
1
R
8
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
1
0
1
0
3:3
1
R
9
MFK ZvolenMFK Zvolen
1
0
1
0
1:1
1
R
10
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
1
0
1
0
1:1
1
R
11
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
1
0
0
1
1:2
0
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
1
0
0
1
0:1
0
P
13
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
1
0
0
1
1:3
0
P
14
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
1
0
0
1
0:2
0
P
15
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
1
0
0
1
0:2
0
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
1
0
0
1
0:5
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body