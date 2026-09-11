Pohronie kráča stále po boku najlepších. Od Liptákov neinkasovali ani gól

MONACObet liga - 8. kolo
FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:0 (0:0)
Góly: 60. Port, 70. Dumbuya
Rozhodovali: Sučka - Bednár, Hrmo
ŽK: Kuťka - Kuchárik, Macejko, Chlepko
Diváci: 423
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa zvíťazili v piatkovom stretnutí 8. kola MONACObet ligy nad MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:0.
Góly domácich strelili v druhom polčase Jakub Port a Mohammed Dumbuya.
Pohroniu patrí v neúplnej tabuľke 3. miesto so ziskom 16 bodov, Liptáci sú na 9. priečke s deviatimi bodmi.
Tabuľka II. ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
7
7
0
0
17:2
21
V
V
V
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
7
6
0
1
15:7
18
V
V
V
P
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
8
5
1
2
16:11
16
V
V
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
4
1
2
8:6
13
V
P
V
R
V
5
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
7
4
1
2
12:11
13
V
R
P
V
V
6
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
7
2
4
1
12:10
10
P
V
R
V
R
7
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
7
3
1
3
9:11
10
P
P
V
P
R
8
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
7
3
1
3
5:9
10
V
V
V
P
P
9
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
8
2
3
3
13:11
9
P
R
P
P
R
10
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
7
2
2
3
12:10
8
R
R
P
V
V
11
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
7
2
2
3
6:7
8
V
P
P
R
P
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
7
2
1
4
10:11
7
P
V
P
P
R
13
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
7
2
0
5
4:10
6
P
P
V
P
V
14
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
1
2
4
9:12
5
P
R
R
V
P
15
MFK ZvolenMFK Zvolen
7
0
3
4
5:9
3
P
R
P
R
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
7
1
0
6
5:21
3
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body